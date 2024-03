Không phóng sinh tại lễ hội tôn giáo lớn nhất Đà Nẵng

Ngày 19.3, Ban tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn TP.Đà Nẵng năm 2024 tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị cho lễ hội.



Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị chuyên môn, các tiểu ban thuộc Ban tổ chức, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Đà Nẵng, chùa Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn đã bàn các giải pháp tháo gỡ một số vướng mắc, thống nhất những hạng mục, chương trình và các phương án tổ chức nghi lễ cùng hoạt động phụ trợ…

Lễ hội Quán Thế Âm mỗi năm thu hút hàng trăm ngàn khách thập phương NGUYỄN TÚ

Hiện các tiểu ban giúp việc gồm: lễ tân, văn hóa, thể thao, an ninh… đang triển khai các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tiểu ban lễ tân đảm bảo công tác hậu cần, các điều kiện cần thiết phục vụ lễ hội; tiểu ban an ninh đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, xử lý tình trạng lang thang, xin ăn; tiểu ban văn hóa, thể thao tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "Giải pháp nâng tầm Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia"…

Lễ hội "5 không"

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, Trưởng tiểu ban an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và y tế, cho biết Công an TP.Đà Nẵng lập trung tâm chỉ huy tiền phương tại lễ hội để kịp thời xử lý các vấn đề liên quan.

Công an thành phố cùng Công an Q.Ngũ Hành Sơn tổ chức 4 tổ tuần tra 24/24 giờ trên các tuyến đường, khu vực lễ hội để đảm bảo giao thông thông suốt, kịp thời phát hiện, xử lý kẻ gian trà trộn móc túi, trộm cắp… nhằm đảm bảo đây là lễ hội "5 không", gồm: không trộm, cướp và tệ nạn xã hội; không lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng; không xả rác, không vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; không chèo kéo khách, nâng giá, ép giá; không phóng sinh và các hoạt động mê tín dị đoan.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị NGUYỄN TÚ

Ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn là di sản phi vật thể quốc gia. Năm 2024, lễ hội là 1 trong 4 sự kiện văn hóa - lễ hội điểm nhấn của TP.Đà Nẵng, là hoạt động nổi bật nhằm chào mừng 49 năm ngày giải phóng thành phố (29.3.1975 – 29.3.2024). Do đó, lễ hội tôn giáo này cần tổ chức đa dạng, chuyên nghiệp, an toàn để người dân, du khách trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống, là cơ hội để quảng bá giá trị di sản Ngũ Hành Sơn đến bạn bè quốc tế.



Năm nay, lễ hội dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ 26 - 29.3 tại khuôn viên chùa Quán Thế Âm (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) và các tuyến đường lân cận.

Các hoạt động nổi bật gồm: tọa đàm phát huy giá trị Lễ hội Quán Thế Âm và các di sản văn hóa trong quần thể Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn; trình diễn trực họa, ký họa, đua thuyền truyền thống (hóa trang đoạt cờ lệnh rước Huyền Trân công chúa trên sông Cổ Cò), trà thư, âm nhạc dân tộc, triển lãm ảnh nghệ thuật, diễu hành xe hoa…