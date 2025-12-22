Xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 4 km đường Phạm Thế Hiển có 5 nhà thờ rực rỡ mùa Giáng sinh

Không khí Giáng sinh 2025 đã rực rỡ dọc đoạn đường Phạm Thế Hiển, xóm đạo lớn nhất TP.HCM. Điều thú vị là chỉ trong hơn 4 km dọc đường này, nhiều người choáng ngợp với không khí Giáng sinh ở 5 nhà thờ gồm: Bình Thái, Bình An, Bình An Thượng, Bình Thuận và Bình Sơn. Mỗi nhà thờ có gì thú vị?

Bình Thái, một trong những nhà thờ lớn và nổi tiếng nhất ở xóm đạo Phạm Thế Hiển dịp Giáng sinh 2025 tiếp tục thu hút đông người dân và du khách tìm đến. Nhiều người choáng ngợp với những hang đá "khổng lồ" được trang trí hoành tráng, rực rỡ ánh sáng được trang trí trong khuôn viên nhà thờ ẢNH: CAO AN BIÊN

Nằm ở số 1755 đường Phạm Thế Hiển, nhà thờ Bình Thái dịp Giáng sinh hầu như tối nào cũng "chật kín" khách ẢNH: CAO AN BIÊN

Cận kề Giáng sinh, nhà thờ Bình An nằm ở số 2287 đường Phạm Thế Hiển cũng trang trí Giáng sinh rực rỡ ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khuôn viên nhà thờ Bình An không quá đông người như nhà thờ Bình Thái, song nhiều người vẫn tìm đến đây chụp ảnh vì thích thú với cách trang hoàng Giáng sinh rực rỡ ẢNH: CAO AN BIÊN

Điểm nhấn của nhà thờ Bình An dịp Giáng sinh năm nay là cây thông có thể xoay thay vì bất động. "Giáng sinh tôi tìm đến đây và cảm thấy thật an lành. Mọi thứ thật đẹp, thật rực rỡ, có cây thông có thể xoay liên tục", bà Lan, một người dân xóm đạo Phạm Thế Hiển tìm tới đây cho biết ẢNH: CAO AN BIÊN

Cách nhà thờ Bình An không xa, nhà thờ Bình An Thượng "tuyết" rơi trắng xóa. Đây cũng là điểm nhấn của nhà thờ dịp Giáng sinh 2025 ẢNH: CAO AN BIÊN

Các em nhỏ hào hứng chụp ảnh cùng với "tuyết" cũng như các biểu tượng Giáng sinh tại nhà thờ ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người ấn tượng với cách trang trí của nhà thờ Bình An Thượng năm nay ẢNH: CAO AN BIÊN

Một góc tại nhà thờ Bình Thuận, ở số 3131 đường Phạm Thế Hiển lên ảnh rực rỡ dịp Giáng sinh ẢNH: CAO AN BIÊN