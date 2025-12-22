Xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 4 km đường Phạm Thế Hiển có 5 nhà thờ rực rỡ mùa Giáng sinh

Ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM, chỉ hơn 4 km dọc đường Phạm Thế Hiển đã có tới 5 nhà thờ lung linh, rực rỡ mùa Giáng sinh. Bạn đã khám phá hết chưa?
Không khí Giáng sinh 2025 đã rực rỡ dọc đoạn đường Phạm Thế Hiển, xóm đạo lớn nhất TP.HCM. Điều thú vị là chỉ trong hơn 4 km dọc đường này, nhiều người choáng ngợp với không khí Giáng sinh ở 5 nhà thờ gồm: Bình Thái, Bình An, Bình An Thượng, Bình Thuận và Bình Sơn. Mỗi nhà thờ có gì thú vị?
Nhiều người ấn tượng với cách trang trí của nhà thờ Bình An Thượng năm nay
