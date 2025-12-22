Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 4 km đường Phạm Thế Hiển có 5 nhà thờ rực rỡ mùa Giáng sinh

Cao An Biên
Cao An Biên
22/12/2025 20:19 GMT+7

Ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM, chỉ hơn 4 km dọc đường Phạm Thế Hiển đã có tới 5 nhà thờ lung linh, rực rỡ mùa Giáng sinh. Bạn đã khám phá hết chưa?

Không khí Giáng sinh 2025 đã rực rỡ dọc đoạn đường Phạm Thế Hiển, xóm đạo lớn nhất TP.HCM. Điều thú vị là chỉ trong hơn 4 km dọc đường này, nhiều người choáng ngợp với không khí Giáng sinh ở 5 nhà thờ gồm: Bình Thái, Bình An, Bình An Thượng, Bình Thuận và Bình Sơn. Mỗi nhà thờ có gì thú vị?

Xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 4 km đường Phạm Thế Hiển có 5 nhà thờ rực rỡ - Ảnh 1.

Bình Thái, một trong những nhà thờ lớn và nổi tiếng nhất ở xóm đạo Phạm Thế Hiển dịp Giáng sinh 2025 tiếp tục thu hút đông người dân và du khách tìm đến. Nhiều người choáng ngợp với những hang đá "khổng lồ" được trang trí hoành tráng, rực rỡ ánh sáng được trang trí trong khuôn viên nhà thờ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 4 km đường Phạm Thế Hiển có 5 nhà thờ rực rỡ - Ảnh 2.

Nằm ở số 1755 đường Phạm Thế Hiển, nhà thờ Bình Thái dịp Giáng sinh hầu như tối nào cũng "chật kín" khách

ẢNH: CAO AN BIÊN

Xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 4 km đường Phạm Thế Hiển có 5 nhà thờ rực rỡ - Ảnh 3.

Cận kề Giáng sinh, nhà thờ Bình An nằm ở số 2287 đường Phạm Thế Hiển cũng trang trí Giáng sinh rực rỡ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 4 km đường Phạm Thế Hiển có 5 nhà thờ rực rỡ - Ảnh 4.

Trong khuôn viên nhà thờ Bình An không quá đông người như nhà thờ Bình Thái, song nhiều người vẫn tìm đến đây chụp ảnh vì thích thú với cách trang hoàng Giáng sinh rực rỡ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 4 km đường Phạm Thế Hiển có 5 nhà thờ rực rỡ - Ảnh 5.

Xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 4 km đường Phạm Thế Hiển có 5 nhà thờ rực rỡ - Ảnh 6.

Điểm nhấn của nhà thờ Bình An dịp Giáng sinh năm nay là cây thông có thể xoay thay vì bất động. "Giáng sinh tôi tìm đến đây và cảm thấy thật an lành. Mọi thứ thật đẹp, thật rực rỡ, có cây thông có thể xoay liên tục", bà Lan, một người dân xóm đạo Phạm Thế Hiển tìm tới đây cho biết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 4 km đường Phạm Thế Hiển có 5 nhà thờ rực rỡ - Ảnh 7.

Cách nhà thờ Bình An không xa, nhà thờ Bình An Thượng "tuyết" rơi trắng xóa. Đây cũng là điểm nhấn của nhà thờ dịp Giáng sinh 2025

ẢNH: CAO AN BIÊN

Xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 4 km đường Phạm Thế Hiển có 5 nhà thờ rực rỡ - Ảnh 8.

Xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 4 km đường Phạm Thế Hiển có 5 nhà thờ rực rỡ - Ảnh 9.

Các em nhỏ hào hứng chụp ảnh cùng với "tuyết" cũng như các biểu tượng Giáng sinh tại nhà thờ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 4 km đường Phạm Thế Hiển có 5 nhà thờ rực rỡ - Ảnh 10.
Xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 4 km đường Phạm Thế Hiển có 5 nhà thờ rực rỡ - Ảnh 11.
Xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 4 km đường Phạm Thế Hiển có 5 nhà thờ rực rỡ - Ảnh 12.
Xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 4 km đường Phạm Thế Hiển có 5 nhà thờ rực rỡ - Ảnh 13.

Nhiều người ấn tượng với cách trang trí của nhà thờ Bình An Thượng năm nay

ẢNH: CAO AN BIÊN

Xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 4 km đường Phạm Thế Hiển có 5 nhà thờ rực rỡ - Ảnh 14.

Một góc tại nhà thờ Bình Thuận, ở số 3131 đường Phạm Thế Hiển lên ảnh rực rỡ dịp Giáng sinh

ẢNH: CAO AN BIÊN

Xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 4 km đường Phạm Thế Hiển có 5 nhà thờ rực rỡ - Ảnh 15.

Một góc Giáng sinh ở nhà thờ Bình Sơn ở số 3012 đường Phạm Thế Hiển. Bạn có dành thời gian khám phá hết các nhà thờ ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM?

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

Tin liên quan

Tối thứ sáu, xóm đạo lớn nhất TP.HCM 'chật kín' người đi chơi Giáng sinh

Tối thứ sáu, xóm đạo lớn nhất TP.HCM 'chật kín' người đi chơi Giáng sinh

Tối nay 19.12, xóm đạo Phạm Thế Hiển, được xem là xóm đạo lớn nhất TP.HCM 'chật kín' người đi chơi Giáng sinh.

Xóm đạo lớn nhất TP.HCM lên đèn: Rực rỡ Giáng sinh 2025

'Biển người' ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM đón Giáng sinh: 'Noel phải đông mới vui'

Khám phá thêm chủ đề

Xóm đạo lớn nhất TP.HCM xóm đạo Phạm Thế Hiển Giáng sinh giáng sinh 2025 Nhà Thờ Bình Thái nhà thờ Đường Phạm Thế Hiển
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận