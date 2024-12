Đêm trước Giáng sinh, Nhà thờ Đức Bà, xóm đạo Phạm Thế Hiển kẹt cứng người

Ở khu vực trước của Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, một trong những nơi được nhiều người yêu thích và đổ về đông nhất khu vực trung tâm để check-in, người dân chen chân nhau chụp hình, tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên những người thân yêu.

Nhiều người cho biết dù rất muốn ra khu vực phía trước nhà thờ để chụp hình nhưng vì lượng xe cộ quá đông, khó di chuyển nên họ đành check-in tạm ở khu vực công viên bên hông nhà thờ.

Nhiều người chọn check-in tạm bên hông nhà thờ vì dòng xe quá đông, khó chen lên khu vực phía trước Ảnh: HỒ HIỀN

Theo chia sẻ của nhiều người dân không phải đến sát đêm Giáng sinh mà từ trước đó, đặc biệt là sau khi Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được trang hoàng đèn led, nhiều người dân đã tranh thủ đến nhà thờ để check-in sớm.

Năm nay, Nhà thờ Đức Bà được trang trí khoảng 500 km dây đèn led để phủ toàn bộ nhà thờ. Đèn sẽ sáng đèn từ 17 giờ 30 đến 24 giờ và được bật lại từ 4 giờ 30 phút đến 6 giờ sáng hôm sau.

Chen chân chụp hình ở khu vực phía trước nhà thờ Ảnh: HỒ HIỀN

Không chỉ có khu vực nhà thờ Đức Bà, theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, ở khu vực xóm đạo Phạm Thế Hiển - xóm đạo lớn nhất TP.HCM - cũng đông nghịt người đến vui chơi, chụp hình tối 23.12.

Thời điểm 20 giờ trở đi, dòng người đông đúc, dù vất vả di chuyển nhưng ai cũng muốn hòa vào không khí Giáng sinh ngập tràn các nẻo đường.

Nhiều người đến xóm đạo Phạm Thế Hiển vui chơi dịp Giáng sinh 2024 ẢNH: DƯƠNG LAN

Những ngày gần đây, nhiệt độ tại TP.HCM xuống mức thấp, 19 - 20 độ C vào sáng sớm, đến cao điểm trưa cũng chỉ từ 29 - 30 độ C.

Theo chia sẻ của nhiều người dân, rất lâu rồi, TP.HCM mới có một dịp lạnh lâu và kéo dài vào dịp cuối năm như thế. Thời tiết mát mẻ, chiều lòng người, tạo điều kiện cho người dân vui chơi thoải mái, tận hưởng không khí Giáng sinh.

Đài khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, từ nay đến cuối năm 2024 và tháng 1.2025, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh. Trong ngày Noel (24.12), nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh miền Đông phổ biến từ 19 - 22 độ C, một số nơi nhiệt độ xuống dưới mức 18 độ C; còn miền Tây 21 - 23 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất trên khu vực Nam bộ dao động trong khoảng 29 - 31 độ C.