Tâm sự của nữ drag queen đời đầu: 'Bám nghề 15 năm, mượn nhau từng bộ tóc giả’

Vương Tịnh Văn, 35 tuổi, là một trong những drag queen đời đầu tại Sài Gòn. Khi drag queen chưa phổ biến tại Việt Nam, người ta chỉ biết đến "lipsync show", nơi những nghệ sĩ biểu diễn lại những ca khúc nổi tiếng. Tuy nhiên, với làn sóng internet, drag queen dần trở thành một bộ môn nghệ thuật đầy hấp dẫn, nơi sự sáng tạo lên ngôi.

"Lúc trước, mình trang điểm đậm quá người ta cũng chê. Có người bảo nhìn ghê quá, xấu quá... nhưng mình phải chấp nhận, đó là sự đa dạng trong nghệ thuật" - chị Văn trải lòng.

Những ngày chia nhau từng bộ tóc giả

15 năm trước, chị Văn bước lên sân khấu với lối trang điểm đậm và phong cách hút mắt. Khi đó, drag queen vẫn chưa được đón nhận rộng rãi tại Việt Nam, các nghệ sĩ phải tự mày mò học hỏi qua những đoạn clip biểu diễn ngắn trên mạng.

Vương Tịnh Văn, 35 tuổi, là một trong những drag queen đời đầu tại Sài Gòn ẢNH: NVCC

Với những drag queen đời đầu, kinh phí biểu diễn và trang phục rất đắt đỏ. Cát-xê diễn mỗi đêm chỉ 500.000 đồng, nhưng phải đầu tư gấp ba, gấp bốn vào trang phục, giày dép, tóc giả.

"Hồi xưa là cát xê là 500.000 đồng thì tụi chị có thể đầu tư gấp 3-4 lần tiền cát xê cho về tóc tai, về quần áo, về giày dép... Chị nhớ là có một cái show diễn là 3-4 chị em diễn chung một đêm như vậy đó nhưng mà chỉ có 2 đôi giày thôi, tụi chị diễn xong chị sẽ tháo giày cho bạn khác mượn diễn".

Nhưng chính nhờ những khó khăn đó, các drag queen đời đầu trở nên gắn kết hơn. Họ chia sẻ mọi thứ từ đồ diễn đến đam mê, động viên nhau bám nghề dù không được đón nhận nhiều.

Hành trình 15 năm theo đuổi đam mê

Bắt đầu với những màn hóa thân như Celine Dion, chị Văn nhanh chóng gây dấu ấn với chất giọng và phong cách trình diễn hút hồn. Giới drag queen ưu ái gọi chị là "diva Hồng Kông" vì những màn trình diễn nhạc Hoa đầy màu sắc.

"Bài My heart will go on và Tình như lá bay xa gần như trở thành dấu ấn riêng của chị. Trong một tháng, chị diễn 10 show thì ít nhất 7-8 show là nhạc Hoa".

Suốt hơn 10 năm qua, nhóm drag queen của chị Tịnh Văn gây tiếng vang trên nhiều sân khấu ở TP.HCM ẢNH" NVCC

Không chỉ là drag queen, chị Văn còn là một kế toán viên ban ngày, quản lý nhóm drag queen trẻ và viết kịch. Cuối 2024, chị cho ra mắt vở kịch tái hiện cuộc đời những drag queen bám nghề, gây tiếng vang trên sân khấu kịch TP.HCM.

Chị Tịnh Văn chia sẻ, chị mong tất cả những người phụ nữ chuyển giới, dù đã giải phẫu hay chưa, đều nhận được một bông hoa trong ngày 8.3.

Tâm sự của nữ drag queen đời đầu: 'Bám nghề 15 năm, mượn nhau từng bộ tóc giả’

"Ngày trước khi đi làm, trong danh sách nhân viên không có tên mình là nữ, nhưng vẫn nhận được một món quà như bao người phụ nữ khác. Đôi khi cầm tờ giấy chứng minh 'Tui là nữ' có khi còn không vui bằng cái cảm giác đó. Mong rằng tất cả mọi người phụ nữ trên thế giới này, phụ nữ thật sự, phụ nữ chuyển giới, những bạn chuyển giới chưa đi giải phẩu sẽ thật hạnh phúc trong ngày 8.3!", chị bày tỏ,