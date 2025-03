Nữ nhân viên văn phòng chuyển giới: Nỗ lực làm việc để ba mẹ an lòng

Lê Hoa, 30 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng tại một công ty du lịch ở quận 1, TP.HCM. Cô gái chuyển giới này không chỉ là một điều hành tour linh hoạt, từng chi tiết nhỏ nhất đến việc làm việc với những đối tác lớn, mà còn là người dẫn chương trình sống động trong các sự kiện nội bộ.

Bản lĩnh từ những cuộc thi

Bắt đầu hành trình sống đúng với bản dạng giới từ năm 2022, nhưng chỉ đến tháng 1.2024, Lê Hoa mới quyết định sử dụng hormone để thay đổi ngoại hình. Bước ngoặt này giúp cô tự tin hơn và khẳng định vị trí của mình trong công ty cũng như xã hội.

Lê Hoa yêu công việc và nỗ lực hết mình trong ngành dịch vụ Du lịch ẢNH: LÊ NAM

Lê Hoa từng gây chú ý khi tham gia Miss International Queen Vietnam. Dù không đạt thành tích cao, nhưng đây là cột mốc giúp cô tự tin hơn và dám bước ra ánh sáng. Sau đó, Hoa tiếp tục thử thách bản thân với các cuộc thi như "Gương mặt truyền thông - The sun Vietnam và Your Voice, Our Voice - Vẻ đẹp và sức mạnh lời nói, xuất sắc giành danh hiệu quán quân.

'Giới tính nào cũng cần chăm chỉ, nỗ lực'

Sinh ra tại Kiên Giang, Hoa là con cả trong gia đình có hai anh em. Từ nhỏ, cô đã yêu thích những trò chơi của bé gái, nhưng phải đến khi lên TP.HCM học đại học, cô mới dám bước ra vùng an toàn. Em trai chính là người đồng hành và động viên cô dám đối diện với ba mẹ.

Ba mẹ cô không phản đối quyết liệt nhưng vẫn lo lắng. Mẹ cô hy vọng con sẽ "trở về" với hình ảnh cũ, nhưng thay vì tranh cãi, Hoa chọn cách chứng minh bằng hành động: cô chăm chỉ làm việc, sống có trách nhiệm và nỗ lực hết mình cho bản thân.

Nữ nhân viên văn phòng được mọi người yêu mến nhờ sự cố gắng và cống hiến hết khả năng ẢNH: LÊ NAM

"Ba mẹ sợ mình chạy theo hình ảnh này, bị u mê và quên mất trách nhiệm trong xã hội. Nhưng mình chỉ cần chứng minh rằng dù sống là ai, mình vẫn lao động, tạo ra tài chính, vẫn lo được cuộc sống của mình", Hoa nói.

Lê Hoa không chỉ gặt hái thành công trong công việc, cô còn duy trì lối sống lành mạnh: tập gym đều đặn, ăn chay và tham gia thiện nguyện. Cô thường tự tay nấu những bữa cơm từ thiện, mơ ước về một quán ăn nhỏ do chính tay mình quản lý.

Nữ nhân viên văn phòng chuyển giới: Nỗ lực làm việc để ba mẹ an lòng

Nhìn lại hành trình đã qua, Lê Hoa tự hào về những gì mình đã đạt được. Các danh hiệu, các cuộc thi chỉ là phương tiện, quan trọng nhất là gia đình cô dần chấp nhận con người thật của cô.