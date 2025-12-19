Tối thứ sáu, xóm đạo lớn nhất TP.HCM 'chật kín' người đi chơi Giáng sinh

Gia đình của anh Tâm (32 tuổi) đi từ khu Trung Sơn qua xóm đạo TP.HCM chụp ảnh. "Cả gia đình tôi hầu như năm nào cũng ghé xóm đạo Phạm Thế Hiển để chụp hình. Xóm đạo lớn nhất TP.HCM mà! Tôi bất ngờ khi chưa tới Giáng sinh nhưng người đến đây quá đông. Nhưng đông thì mới vui, mới có không khí", anh cười, chia sẻ