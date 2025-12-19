Tối thứ sáu, xóm đạo lớn nhất TP.HCM 'chật kín' người đi chơi Giáng sinh

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 20 giờ hôm nay 19.12, dù chưa tới ngày Giáng sinh nhưng đông nghẹt người dân đổ về xóm đạo lớn nhất TP.HCM khiến nhiều đoạn trên đường Phạm Thế Hiển không còn chỗ trống.
Một đoạn đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TP.HCM), khu vực phía trước nhà thờ Bình Thái nổi tiếng đông nghẹt người và xe. Có thời điểm lượng xe đông, nhích từng chút một
ẢNH: CAO AN BIÊN
Người và xe chen chúc nhau trước nhà thờ Bình Thái ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM. Nhiều người tìm chỗ gửi xe để đi chơi Giáng sinh bên trong nhà thờ
Bên trong nhà thờ Bình Thái tối nay rực rỡ không khí Giáng sinh. Đông người cùng người thân, gia đình, bạn bè đổ về đây chụp ảnh, vui chơi dịp Giáng sinh
Nhiều người dân nhận xét năm nay, nhà thờ Bình Thái cũng như người dân ở xóm đạo trang trí Giáng sinh rực rỡ hơn mọi năm, hy vọng đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc
Đông nghẹt người check-in
Gia đình của anh Tâm (32 tuổi) đi từ khu Trung Sơn qua xóm đạo TP.HCM chụp ảnh. "Cả gia đình tôi hầu như năm nào cũng ghé xóm đạo Phạm Thế Hiển để chụp hình. Xóm đạo lớn nhất TP.HCM mà! Tôi bất ngờ khi chưa tới Giáng sinh nhưng người đến đây quá đông. Nhưng đông thì mới vui, mới có không khí", anh cười, chia sẻ
Đêm Giáng sinh lãng mạn với nhiều người dân TP.HCM ở xóm đạo Phạm Thế Hiển
Không khí ở nhà thờ Bình An Thượng trên đường Phạm Thế Hiển, cách nhà thờ Bình Thái không xa cũng nhộn nhịp không kém
Càng về tối, lượng người đổ về xóm đạo ngày càng đông hơn
