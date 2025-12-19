Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Tối thứ sáu, xóm đạo lớn nhất TP.HCM 'chật kín' người đi chơi Giáng sinh

Cao An Biên
Cao An Biên
19/12/2025 20:42 GMT+7

Tối nay 19.12, xóm đạo Phạm Thế Hiển, được xem là xóm đạo lớn nhất TP.HCM 'chật kín' người đi chơi Giáng sinh.

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 20 giờ hôm nay 19.12, dù chưa tới ngày Giáng sinh nhưng đông nghẹt người dân đổ về xóm đạo lớn nhất TP.HCM khiến nhiều đoạn trên đường Phạm Thế Hiển không còn chỗ trống.

Tối nay, bất ngờ ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 'Chật kín' người đi chơi Giáng sinh - Ảnh 1.

Một đoạn đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TP.HCM), khu vực phía trước nhà thờ Bình Thái nổi tiếng đông nghẹt người và xe. Có thời điểm lượng xe đông, nhích từng chút một

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tối nay, bất ngờ ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 'Chật kín' người đi chơi Giáng sinh - Ảnh 2.

Người và xe chen chúc nhau trước nhà thờ Bình Thái ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM. Nhiều người tìm chỗ gửi xe để đi chơi Giáng sinh bên trong nhà thờ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tối nay, bất ngờ ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 'Chật kín' người đi chơi Giáng sinh - Ảnh 3.

Bên trong nhà thờ Bình Thái tối nay rực rỡ không khí Giáng sinh. Đông người cùng người thân, gia đình, bạn bè đổ về đây chụp ảnh, vui chơi dịp Giáng sinh

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tối nay, bất ngờ ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 'Chật kín' người đi chơi Giáng sinh - Ảnh 4.

Nhiều người dân nhận xét năm nay, nhà thờ Bình Thái cũng như người dân ở xóm đạo trang trí Giáng sinh rực rỡ hơn mọi năm, hy vọng đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tối nay, bất ngờ ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 'Chật kín' người đi chơi Giáng sinh - Ảnh 5.

Đông nghẹt người check-in

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tối nay, bất ngờ ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 'Chật kín' người đi chơi Giáng sinh - Ảnh 6.

Gia đình của anh Tâm (32 tuổi) đi từ khu Trung Sơn qua xóm đạo TP.HCM chụp ảnh. "Cả gia đình tôi hầu như năm nào cũng ghé xóm đạo Phạm Thế Hiển để chụp hình. Xóm đạo lớn nhất TP.HCM mà! Tôi bất ngờ khi chưa tới Giáng sinh nhưng người đến đây quá đông. Nhưng đông thì mới vui, mới có không khí", anh cười, chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tối nay, bất ngờ ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 'Chật kín' người đi chơi Giáng sinh - Ảnh 8.

Đêm Giáng sinh lãng mạn với nhiều người dân TP.HCM ở xóm đạo Phạm Thế Hiển

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tối nay, bất ngờ ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 'Chật kín' người đi chơi Giáng sinh - Ảnh 9.

Không khí ở nhà thờ Bình An Thượng trên đường Phạm Thế Hiển, cách nhà thờ Bình Thái không xa cũng nhộn nhịp không kém

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tối nay, bất ngờ ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 'Chật kín' người đi chơi Giáng sinh - Ảnh 10.

Tối nay, bất ngờ ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 'Chật kín' người đi chơi Giáng sinh - Ảnh 11.

Càng về tối, lượng người đổ về xóm đạo ngày càng đông hơn

ẢNH: CAO AN BIÊN


