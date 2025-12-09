Chánh xứ nhà thờ Đức Bà: Chuyện bác ái vẫn làm, Giáng sinh không thể bỏ trang trí

Những ngày qua, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn lên đèn sáng rực về đêm. Đây trở thành điểm check-in của nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ trong mùa Giáng sinh 2025.

Năm nay, nhà thờ dùng gần 1.000 km đèn LED - gấp đôi năm ngoái để trang trí. Trong đó, lượng dây đèn tăng chủ yếu là do quấn thành các quả địa cầu nhỏ và các chi tiết trang trí để nhà thờ rực rỡ hơn năm trước.

Đông nghẹt người dân đến Nhà thờ Đức Bà tối 8.12 ẢNH: ĐỘC LẬP

Khung cảnh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn rực rỡ như cung điện châu Âu. Dù vậy, trong bối cảnh người dân miền Trung vừa trải qua đợt lũ lịch sử khiến mạng xã hội xuất hiện một số ý kiến cho rằng Nhà thờ Đức Bà trang trí là lãng phí.

"Việc bác ái chúng tôi vẫn làm"

Chia sẻ với PV Thanh Niên, linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận TP.HCM kiêm Chánh xứ nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cho biết, việc chia sẻ với bà con miền Trung và việc trang trí Giáng sinh là 2 việc khác nhau.

Theo vị linh mục, đối với người Công giáo, Kitô hữu, chuyện bác ái chia sẻ giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn, thiên tai là chuyện phải làm thường xuyên. Năm nay, bão lũ xảy ra liên tục ở miền Bắc và miền Trung, giáo dân rất quan tâm, rất xót xa.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn lung linh rực sáng như cung điện châu Âu bởi ánh đèn LED ẢNH: ĐỘC LẬP

"Tôi cũng nghe có những ý kiến thắc mắc là đồng bào mình đang khổ sở mà tại sao nhà thờ không dành tiền giúp đỡ mà lo trang trí, đó là hoang phí. Nhưng đây là 2 việc khác nhau. Chuyện giúp đỡ là chuyện chúng tôi phải làm, chúng tôi rất quan tâm, tận tình giúp đỡ", linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân chia sẻ.

Theo Chánh xứ nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, trong các giáo phận có Caritas, tức là tổ chức hoạt động bác ái xã hội. Tại Tổng giáo phận TP.HCM, linh mục Hồ Văn Xuân đã viết thư kêu gọi bà con giáo dân đóng góp giúp đỡ những nạn nhân bị bão lụt ở miền Trung.

Với sự chung tay của bà con giáo dân, Caritas Tổng giáo phận TP.HCM đã nhiều lần chuyển hỗ trợ đến Caritas của các giáo phận miền Trung bị lũ lụt. "Tại các điểm tiếp nhận, người có đạo hay không đạo cũng nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ tận tình như nhau. Còn chuyện mà trang trí mừng Chúa Giáng sinh đối với chúng tôi là lễ quan trọng. Đó là chuyện không thể không làm", linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân nói.

Nhà thờ bừng sáng khu trung tâm TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

"Những vị ân nhân hỗ trợ Nhà thờ Đức Bà trang trí"

Giáng sinh năm 2023, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn chỉ trang trí đèn LED ở mặt tiền. Giáng sinh năm 2024, với sự hỗ trợ của những ân nhân, nhà thờ đã dùng khoảng 500 km dây đèn LED phủ khắp nơi. Từ đây, khung cảnh nhà thờ về đêm hiện lên lung linh như cung điện, thu hút đông đảo người dân, du khách check-in.

Năm nay, nhà thờ dùng gấp đôi dây đèn LED so với năm trước - khoảng 1.000 km để trang trí; trong đó, nhà thờ đã tận dụng lại dây đèn của năm trước và bổ sung thêm phần thiếu.

Đối với chúng tôi, ánh sáng Chúa Kitô là ánh sáng thế gian và người Kitô hữu phải là ánh sáng cho người khác qua đời sống bác ái của mình. Thông điệp trang trí cũng nhắc nhở mọi người bảo vệ môi trường vì trái đất là ngôi nhà chung Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân

Theo vị linh mục, năm nay, dây đèn LED nhiều hơn vì nhà thờ đã bổ sung nhiều chi tiết trang trí trên tổng thể. Bên cạnh đó, công nhân cũng quấn nhiều cụm dây thành những quả cầu nhỏ tượng trưng cho trái đất để gửi đi thông điệp cùng chung tay bảo vệ môi trường sống.

Nhiều họa tiết trang trí nổi bật giúp Nhà thờ Đức Bà rực rỡ hơn năm trước ẢNH: ĐỘC LẬP

Tối 8.12, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dù không phải tối cuối tuần nhưng có đông nghẹt người dân đến để check-in. Từ chiều tối, khu vực quanh nhà thờ đã nhộn nhịp, nhiều gia đình, bạn trẻ và khách nước ngoài dừng chân chụp ảnh, dạo chơi.

Với nhiều người, đến nhà thờ Đức Bà dịp Giáng sinh đã trở thành một thói quen văn hóa, không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn là khoảnh khắc sum vầy, tận hưởng không khí cuối năm.

"Đối với chúng tôi, ánh sáng Chúa Kitô là ánh sáng thế gian và người Kitô hữu phải là ánh sáng cho người khác qua đời sống bác ái của mình. Thông điệp trang trí cũng nhắc nhở mọi người bảo vệ môi trường vì trái đất là ngôi nhà chung", linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân bày tỏ.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn thành điểm chụp ảnh không thể thiếu vào dịp Giáng sinh ẢNH: ĐỘC LẬP

Những sợi dây đèn LED được quấn thành những quả cầu để nhắn nhủ thông điệp chung tay bảo vệ môi trường sống ẢNH: ĐỘC LẬP

Chủ đề trang trí Giáng sinh của nhà thờ là ánh sáng vì người Công giáo luôn nhắc nhở nhau phải là ánh sáng cho người khác qua đời sống bác ái của mình ẢNH: ĐỘC LẬP

Điểm khác biệt của năm nay là dây đèn LED được quấn thành các họa tiết trang trí nổi bật ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn là một tuyệt tác kiến trúc Roman - Gothic hiện diện ở vùng đất Sài Gòn - Gia Định 145 năm qua. Nhà thờ xây dựng từ năm 1877 và khánh thành vào năm 1880. Các vật tư chính để xây dựng nhà thờ như xi măng, sắt thép, ngói, kính màu, chuông... đều được mang từ Pháp sang.



