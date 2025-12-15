Xóm đạo lớn nhất TP.HCM lên đèn: Rực rỡ Giáng sinh 2025

Anh Xuân Mỹ (38 tuổi, bên phải) cùng người bạn chụp hình với hang đá được trang trí trước nhà và cũng là cửa hàng bánh mì của anh. Người đàn ông cho biết hang đá này được anh và những người bạn trong xóm đạo Phạm Thế Hiển cùng nhau trang trí từ nhiều ngày trước, tới nay đã hoàn thiện 80%. "Tổng kinh phí bỏ ra năm nay khoảng 20 triệu đồng. Những vật dụng trang trí nhiều năm trước được mình tận dụng lại, tính hết thì hang đá này cũng tầm 60 triệu. Mỗi năm, mình phải suy nghĩ ý tưởng trang trí mới hơn, độc đáo hơn. Phải giữ truyền thống Giáng sinh của xóm đạo nơi mình ở, cũng tạo mọi người không gian chụp ảnh, cảm nhận được không khí Giáng sinh khi đến đây", anh bày tỏ