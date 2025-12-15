Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xóm đạo lớn nhất TP.HCM lên đèn: Rực rỡ Giáng sinh 2025

Cao An Biên
15/12/2025 20:20 GMT+7

Cận kề Giáng sinh 2025, xóm đạo Phạm Thế Hiển, được xem là xóm đạo lớn nhất TP.HCM bắt đầu lên đèn rực rỡ. Nhiều người hào hứng lên lịch check-in trong những ngày tới.

Ghi nhận của Thanh Niên tối nay 15.12 tại xóm đạo Phạm Thế Hiển lớn nhất TP.HCM (khu vực Q.8 cũ), nhiều nơi đã lên đèn rực rỡ để chào đón Giáng sinh 2025. Những biểu tượng Giáng sinh như hang đá, cây thông, ông già Noel, ngôi sao Bethlehem… được trang trí khắp nơi khiến nhiều người đi ngang đường Phạm Thế Hiển phải ngoái nhìn, lên lịch check-in sớm.

Tối nay xóm đạo Phạm Thế Hiển lớn nhất TP.HCM lên đèn: Rực rỡ Giáng sinh 2025 - Ảnh 1.

Xóm đạo Phạm Thế Hiển nhìn từ trên cao những ngày cận kề Giáng sinh 2025

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tối nay xóm đạo Phạm Thế Hiển lớn nhất TP.HCM lên đèn: Rực rỡ Giáng sinh 2025 - Ảnh 2.

Nhiều người dân sống trên đường Phạm Thế Hiển đã bắt đầu hoàn thiện những khâu cuối cùng cho việc trang trí Giáng sinh 2025, hang đá lên đèn rực rỡ sắc màu trong đêm

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tối nay xóm đạo Phạm Thế Hiển lớn nhất TP.HCM lên đèn: Rực rỡ Giáng sinh 2025 - Ảnh 3.

Các biểu tượng như cây thông, tuần lộc, ngôi sao Giáng sinh... được nhiều người dân xóm đạo trang trí đẹp mắt

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tối nay xóm đạo Phạm Thế Hiển lớn nhất TP.HCM lên đèn: Rực rỡ Giáng sinh 2025 - Ảnh 4.

Anh Xuân Mỹ (38 tuổi, bên phải) cùng người bạn chụp hình với hang đá được trang trí trước nhà và cũng là cửa hàng bánh mì của anh. Người đàn ông cho biết hang đá này được anh và những người bạn trong xóm đạo Phạm Thế Hiển cùng nhau trang trí từ nhiều ngày trước, tới nay đã hoàn thiện 80%. "Tổng kinh phí bỏ ra năm nay khoảng 20 triệu đồng. Những vật dụng trang trí nhiều năm trước được mình tận dụng lại, tính hết thì hang đá này cũng tầm 60 triệu. Mỗi năm, mình phải suy nghĩ ý tưởng trang trí mới hơn, độc đáo hơn. Phải giữ truyền thống Giáng sinh của xóm đạo nơi mình ở, cũng tạo mọi người không gian chụp ảnh, cảm nhận được không khí Giáng sinh khi đến đây", anh bày tỏ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tối nay xóm đạo Phạm Thế Hiển lớn nhất TP.HCM lên đèn: Rực rỡ Giáng sinh 2025 - Ảnh 5.

Những hang đá hoành tráng lên đèn, dù chưa hoàn thiện 100% nhưng cũng khiến nhiều người đi đường thích thú

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tối nay xóm đạo Phạm Thế Hiển lớn nhất TP.HCM lên đèn: Rực rỡ Giáng sinh 2025 - Ảnh 6.

Tối nay xóm đạo Phạm Thế Hiển lớn nhất TP.HCM lên đèn: Rực rỡ Giáng sinh 2025 - Ảnh 7.

Biết xóm đạo được trang hoàng lộng lẫy, nhiều người cho biết sẽ lên lịch check-in sớm

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tối nay xóm đạo Phạm Thế Hiển lớn nhất TP.HCM lên đèn: Rực rỡ Giáng sinh 2025 - Ảnh 8.

Dọc hai bên đường Phạm Thế Hiển, những ánh đèn rực rỡ sắc màu xuất hiện tạo nên không khí Giáng sinh tươi vui ở xóm đạo nổi tiếng này

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tối nay xóm đạo Phạm Thế Hiển lớn nhất TP.HCM lên đèn: Rực rỡ Giáng sinh 2025 - Ảnh 9.

Không khí Giáng sinh cũng len lỏi vào từng hẻm nhỏ trong xóm đạo. "Dù mình ở trong hẻm thôi, nhưng cũng phải trang trí cho màu sắc, đó là truyền thống từ xưa giờ mà", một người dân chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tối nay xóm đạo Phạm Thế Hiển lớn nhất TP.HCM lên đèn: Rực rỡ Giáng sinh 2025 - Ảnh 10.

Tối nay xóm đạo Phạm Thế Hiển lớn nhất TP.HCM lên đèn: Rực rỡ Giáng sinh 2025 - Ảnh 11.

Tối tối, người dân xóm đạo Phạm Thế Hiển quây quần cùng nhau, trò chuyện rôm rả trước thềm Giáng sinh

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tối nay xóm đạo Phạm Thế Hiển lớn nhất TP.HCM lên đèn: Rực rỡ Giáng sinh 2025 - Ảnh 12.
Tối nay xóm đạo Phạm Thế Hiển lớn nhất TP.HCM lên đèn: Rực rỡ Giáng sinh 2025 - Ảnh 13.

Theo một số người dân sống ở xóm đạo Phạm Thế Hiển, khoảng cuối tuần này, khi việc trang trí đã hoàn tất, nhiều người có thể đến check-in dịp Giáng sinh

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

Sắp tới Giáng sinh: Những góc sống ảo ở TP.HCM đang hút check-in

Giáng sinh cận kề, nhiều địa điểm ở TP.HCM đã được trang trí lộng lẫy và trở thành góc sống ảo được giới trẻ và du khách săn lùng.

Khám phá thêm chủ đề

xóm đạo Phạm Thế Hiển xóm đạo lớn nhất tphcm xóm đạo Phạm Thế Hiển giáng sinh 2025
