Xóm đạo lớn nhất TP.HCM lên đèn: Rực rỡ Giáng sinh 2025

Cận kề Giáng sinh 2025, xóm đạo Phạm Thế Hiển, được xem là xóm đạo lớn nhất TP.HCM bắt đầu lên đèn rực rỡ. Nhiều người hào hứng lên lịch check-in trong những ngày tới.
Ghi nhận của Thanh Niên tối nay 15.12 tại xóm đạo Phạm Thế Hiển lớn nhất TP.HCM (khu vực Q.8 cũ), nhiều nơi đã lên đèn rực rỡ để chào đón Giáng sinh 2025. Những biểu tượng Giáng sinh như hang đá, cây thông, ông già Noel, ngôi sao Bethlehem… được trang trí khắp nơi khiến nhiều người đi ngang đường Phạm Thế Hiển phải ngoái nhìn, lên lịch check-in sớm.
Theo một số người dân sống ở xóm đạo Phạm Thế Hiển, khoảng cuối tuần này, khi việc trang trí đã hoàn tất, nhiều người có thể đến check-in dịp Giáng sinh
