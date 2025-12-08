Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Ngỡ ngàng Giáng sinh tại TP.HCM: Không tuyết lạnh, vẫn khiến khách Tây… mê mẩn

Ngọc Ngọc
Ngọc Ngọc
08/12/2025 13:04 GMT+7

Nhiều khách Tây bất ngờ khi được đón Noel trong không gian rực rỡ và ấm áp. Có gì thú vị khiến họ thốt lên: Giáng sinh tại TP.HCM quá tuyệt vời?

Không khí Giáng sinh tại TP.HCM những ngày này vô cùng sôi động, không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn khiến nhiều du khách quốc tế bất ngờ.

Giáng sinh không có tuyết

Ông David (64 tuổi) và vợ, bà Jean (60 tuổi) từ Anh quốc cho biết họ không nghĩ mình sẽ bắt gặp khung cảnh lễ hội rực rỡ đến vậy trong ngày cuối cùng tại đây. Khi đặt chân đến Việt Nam và được "chìm" trong không gian lộng lẫy ở các trung tâm thương mại, nhà thờ… cả hai không khỏi bất ngờ.

Ngỡ ngàng Giáng sinh tại TP.HCM: Không tuyết lạnh, vẫn khiến khách Tây… mê mẩn - Ảnh 1.

Bà Jean và ông David là những vị khách Tây vô cùng bất ngờ trước không khí Giáng sinh tại TP.HCM

ẢNH: NGỌC NGỌC

“Tôi quen đón Giáng sinh trong cái lạnh, nên nghe nhạc Giáng sinh dưới thời tiết nóng như thế này khiến tôi khá lạ lẫm”, ông David cười nói. Dù sắp trở về Anh để sum họp gia đình, họ vẫn cảm nhận rõ tinh thần yêu thương, sẻ chia và hy vọng ngay giữa lòng TP.HCM.

Bà Jean thích thú nói rằng bà “rất vui vì không bỏ lỡ không khí Giáng sinh”, đặc biệt khi thấy người dân ăn mặc đẹp, tạo dáng chụp ảnh bên cây thông, hộp quà và những tiểu cảnh lung linh.

Cùng chung sự bất ngờ ấy là vợ chồng ông Nizar (68 tuổi) và bà Michelle Rose (59 tuổi) đến từ Mỹ. Mới có mặt tại Việt Nam hai ngày nhưng cả hai đều thừa nhận không khí Giáng sinh tại TP.HCM thậm chí còn rộn ràng hơn quê nhà. “Ở Florida trời nóng nên mọi người trang trí ít lắm. Còn ở đây thì thật sự hoành tráng”, ông Nizar nói.

Ngỡ ngàng Giáng sinh tại TP.HCM: Không tuyết lạnh, vẫn khiến khách Tây… mê mẩn - Ảnh 2.

Đến từ thành phố Florida, bà Michele Rose và ông Nizar cảm thấy quen thuộc với không khí lễ hội giữa thời tiết nóng ẩm

ẢNH: NGỌC NGỌC

Ngỡ ngàng Giáng sinh tại TP.HCM: Không tuyết lạnh, vẫn khiến khách Tây… mê mẩn - Ảnh 3.

Dù thời tiết khác lạ so với ở quê nhà, ông Pierre và bà Anne vẫn rất thích khi được trải nghiệm Giáng sinh tại TP.HCM

ẢNH: NGỌC NGỌC

Điều khiến ông ấn tượng nhất lại chính là con người Việt Nam khi bắt gặp những gia đình nắm tay nhau dạo phố, đưa con ra chụp hình và tận hưởng ngày lễ theo cách rất ấm áp. Với ông, ý nghĩa của Giáng sinh không nằm ở thời tiết, dù theo đạo hay không, điều quan trọng là việc mọi người trân trọng và tận hưởng khoảnh khắc bên nhau.

Bà Michelle Rose thì lại say mê một khía cạnh Giáng sinh "kiểu Việt Nam" khác, chính là ẩm thực. Tại Mỹ, bàn tiệc Giáng sinh thường xoay quanh các món thịt như “bảy món cá” kiểu Ý, sườn bò hay thịt nguội. Còn ở Việt Nam, món nào cũng đi kèm rau hoặc trái cây, tạo cảm giác tươi mới và đem đến cho bà một trải nghiệm ẩm thực rất đặc biệt trong mùa lễ năm nay.

"Giáng sinh ở Việt Nam thực sự tuyệt vời!"

Trong khi đó, sau 10 ngày du lịch Việt Nam, hành lý về nhà của bà Anne (64 tuổi) và ông Pierre (70 tuổi) chính là sự ấn tượng sâu sắc về sự rực rỡ và ấm áp của Giáng sinh tại TP.HCM.

Ngay khi đến trung tâm thành phố, hai vợ chồng đã “chụp không biết bao nhiêu là hình”, thích thú trước cảnh trẻ nhỏ được ba mẹ chụp ảnh bên gấu bông, cây thông và những tiểu cảnh lung linh giữa phố đông.

Bà Anne cho rằng việc đón lễ trong thời tiết nóng chẳng có gì lạ: “Trang trí chỉ là phần thêm vào, còn Giáng sinh vốn là tinh thần gắn kết”. Ở nhà, gia đình bà lưu giữ hơn chục bộ hang đá từ nhiều quốc gia như một cách trân trọng văn hóa của những vùng đất họ từng đi qua.

Ngỡ ngàng Giáng sinh tại TP.HCM: Không tuyết lạnh, vẫn khiến khách Tây… mê mẩn - Ảnh 4.

Du khách nước ngoài chụp hình lưu niệm ở khu vực nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Ngỡ ngàng Giáng sinh tại TP.HCM: Không tuyết lạnh, vẫn khiến khách Tây… mê mẩn - Ảnh 5.

Nhà thờ Đức Bà là địa điểm check-in đang "hot" của cả người dân TP và khách Tây

ẢNH: NGỌC NGỌC

Ông Pierre tiếp lời, cho rằng mỗi quốc gia thể hiện Giáng sinh theo cách riêng, nhưng điểm chung luôn là sự sum vầy. Chỉ sau vài ngày ở Việt Nam, ông đã mua nhiều món quà nhỏ để tặng người thân. Điều khiến ông nhớ nhất là hình ảnh nhà thờ phủ ánh đèn vàng, nổi bật giữa đường phố sáng rực ở trung tâm TP.HCM.

“Không khí Giáng sinh ở Việt Nam thật sự tuyệt vời. Việt Nam không chỉ đẹp mà người dân còn vô cùng hiếu khách”, ông Pierre chia sẻ.

Tin liên quan

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn lên đèn: Người dân TP.HCM check-in đón Giáng sinh 2025

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn lên đèn: Người dân TP.HCM check-in đón Giáng sinh 2025

Trong không khí mát mẻ của tháng cuối năm, rất đông người dân TP.HCM đến nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, Diamond Plaza check-in chụp ảnh Giáng sinh 2025.

Xếp hàng dài mua gà rán để 'săn' tuần lộc: Cơn sốt Giáng sinh 2025 ở TP.HCM

Nhà thờ Đức Bà lung linh 1.000 km đèn LED Giáng sinh 2025: Ý nghĩa bất ngờ

Khám phá thêm chủ đề

Giáng sinh giáng sinh 2025 Noel giáng sinh tại TP.HCM Khách Tây
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận