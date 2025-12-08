Ngỡ ngàng Giáng sinh tại TP.HCM: Không tuyết lạnh, vẫn khiến khách Tây… mê mẩn

Không khí Giáng sinh tại TP.HCM những ngày này vô cùng sôi động, không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn khiến nhiều du khách quốc tế bất ngờ.

Giáng sinh không có tuyết

Ông David (64 tuổi) và vợ, bà Jean (60 tuổi) từ Anh quốc cho biết họ không nghĩ mình sẽ bắt gặp khung cảnh lễ hội rực rỡ đến vậy trong ngày cuối cùng tại đây. Khi đặt chân đến Việt Nam và được "chìm" trong không gian lộng lẫy ở các trung tâm thương mại, nhà thờ… cả hai không khỏi bất ngờ.

Bà Jean và ông David là những vị khách Tây vô cùng bất ngờ trước không khí Giáng sinh tại TP.HCM ẢNH: NGỌC NGỌC

“Tôi quen đón Giáng sinh trong cái lạnh, nên nghe nhạc Giáng sinh dưới thời tiết nóng như thế này khiến tôi khá lạ lẫm”, ông David cười nói. Dù sắp trở về Anh để sum họp gia đình, họ vẫn cảm nhận rõ tinh thần yêu thương, sẻ chia và hy vọng ngay giữa lòng TP.HCM.

Bà Jean thích thú nói rằng bà “rất vui vì không bỏ lỡ không khí Giáng sinh”, đặc biệt khi thấy người dân ăn mặc đẹp, tạo dáng chụp ảnh bên cây thông, hộp quà và những tiểu cảnh lung linh.

Cùng chung sự bất ngờ ấy là vợ chồng ông Nizar (68 tuổi) và bà Michelle Rose (59 tuổi) đến từ Mỹ. Mới có mặt tại Việt Nam hai ngày nhưng cả hai đều thừa nhận không khí Giáng sinh tại TP.HCM thậm chí còn rộn ràng hơn quê nhà. “Ở Florida trời nóng nên mọi người trang trí ít lắm. Còn ở đây thì thật sự hoành tráng”, ông Nizar nói.

Đến từ thành phố Florida, bà Michele Rose và ông Nizar cảm thấy quen thuộc với không khí lễ hội giữa thời tiết nóng ẩm ẢNH: NGỌC NGỌC

Dù thời tiết khác lạ so với ở quê nhà, ông Pierre và bà Anne vẫn rất thích khi được trải nghiệm Giáng sinh tại TP.HCM ẢNH: NGỌC NGỌC

Điều khiến ông ấn tượng nhất lại chính là con người Việt Nam khi bắt gặp những gia đình nắm tay nhau dạo phố, đưa con ra chụp hình và tận hưởng ngày lễ theo cách rất ấm áp. Với ông, ý nghĩa của Giáng sinh không nằm ở thời tiết, dù theo đạo hay không, điều quan trọng là việc mọi người trân trọng và tận hưởng khoảnh khắc bên nhau.

Bà Michelle Rose thì lại say mê một khía cạnh Giáng sinh "kiểu Việt Nam" khác, chính là ẩm thực. Tại Mỹ, bàn tiệc Giáng sinh thường xoay quanh các món thịt như “bảy món cá” kiểu Ý, sườn bò hay thịt nguội. Còn ở Việt Nam, món nào cũng đi kèm rau hoặc trái cây, tạo cảm giác tươi mới và đem đến cho bà một trải nghiệm ẩm thực rất đặc biệt trong mùa lễ năm nay.

"Giáng sinh ở Việt Nam thực sự tuyệt vời!"

Trong khi đó, sau 10 ngày du lịch Việt Nam, hành lý về nhà của bà Anne (64 tuổi) và ông Pierre (70 tuổi) chính là sự ấn tượng sâu sắc về sự rực rỡ và ấm áp của Giáng sinh tại TP.HCM.

Ngay khi đến trung tâm thành phố, hai vợ chồng đã “chụp không biết bao nhiêu là hình”, thích thú trước cảnh trẻ nhỏ được ba mẹ chụp ảnh bên gấu bông, cây thông và những tiểu cảnh lung linh giữa phố đông.

Bà Anne cho rằng việc đón lễ trong thời tiết nóng chẳng có gì lạ: “Trang trí chỉ là phần thêm vào, còn Giáng sinh vốn là tinh thần gắn kết”. Ở nhà, gia đình bà lưu giữ hơn chục bộ hang đá từ nhiều quốc gia như một cách trân trọng văn hóa của những vùng đất họ từng đi qua.

Du khách nước ngoài chụp hình lưu niệm ở khu vực nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Nhà thờ Đức Bà là địa điểm check-in đang "hot" của cả người dân TP và khách Tây ẢNH: NGỌC NGỌC

Ông Pierre tiếp lời, cho rằng mỗi quốc gia thể hiện Giáng sinh theo cách riêng, nhưng điểm chung luôn là sự sum vầy. Chỉ sau vài ngày ở Việt Nam, ông đã mua nhiều món quà nhỏ để tặng người thân. Điều khiến ông nhớ nhất là hình ảnh nhà thờ phủ ánh đèn vàng, nổi bật giữa đường phố sáng rực ở trung tâm TP.HCM.

“Không khí Giáng sinh ở Việt Nam thật sự tuyệt vời. Việt Nam không chỉ đẹp mà người dân còn vô cùng hiếu khách”, ông Pierre chia sẻ.