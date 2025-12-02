Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình

Đạp xe đi phượt, hai khách Tây bất ngờ được mời dự tiệc đám hỏi

Dương Lan
Dương Lan
02/12/2025 12:12 GMT+7

Trong lúc đạp xe khám phá Lào Cai, hai khách Tây bất ngờ có một trải nghiệm khó quên khi được cô dâu và chú rể mời vào dự tiệc ăn hỏi, thưởng thức mâm cỗ Việt và chung vui ngày hạnh phúc của đôi trẻ.

Hai khách Tây đang đạp xe qua một con đường nhỏ bắt gặp không khí rộn ràng tại một đám hỏi. Họ ngạc nhiên thấy cổng hoa dựng ngoài sân, tiếng nhạc vang lên nhộn nhịp đặc trưng ngày vui tại vùng quê Việt Nam. Thấy họ dừng lại tò mò nhìn, cô dâu và chú rể đã chủ động ra chào hỏi và mời cả hai vào ngồi bàn tiệc.

2 khách Tây đạp xe đi phượt được cô dâu, chú rể mời ăn cỗ - Ảnh 1.

Hai khách Tây hào hứng khi được dự lễ ăn hỏi của cô dâu Vân Anh

ẢNH: NVCC

Sự xuất hiện của 2 vị khách đặc biệt khiến nhiều người thích thú. Một số khách vừa nâng ly vừa cười nói, giới thiệu các món ăn truyền thống trong mâm cỗ Việt Nam. Hai vị khách nước ngoài liên tục gật gù khen ngon, vui vẻ vì sự hiếu khách bất ngờ. Ngày vui có khách mời đặc biệt là của cô dâu Trần Thị Vân Anh (27 tuổi, quê ở Lào Cai) và chú rể Tiết Hải Đoàn (cùng tuổi vợ, quê ở Thanh Hóa).

Chia sẻ với Thanh Niên, cô dâu Vân Anh cho biết đám hỏi diễn ra cách đây không lâu và 2 vị khách ngoại quốc xuất hiện trong bữa tiệc nhà gái tổ chức tại Lào Cai. Thấy 2 anh đạp xe đi phượt qua nhà, cô dâu chú rể mời vào ăn cỗ, chung vui với gia đình. Chú rể biết tiếng Anh nên việc giao tiếp diễn ra dễ dàng với tinh thần vui là chính. Không từ chối lời mời, họ dừng xe, vào bàn dùng tiệc, không quên chúc mừng hạnh phúc với cô dâu, chú rể.

2 khách Tây đạp xe đi phượt được cô dâu, chú rể mời ăn cỗ - Ảnh 2.

Cùng nâng ly chúc mừng cô dâu, chú rể

ẢNH: NVCC

Chị Vân Anh không hỏi họ đến từ nước nào và qua Việt Nam du lịch bao lâu. Với chị, việc mời khách lạ vào dự tiệc chỉ đơn giản vì muốn ngày vui thêm trọn vẹn và muốn du khách có trải nghiệm đáng nhớ về văn hóa Việt. Nhiều người dự tiệc khen sự dễ thương, hòa đồng của hai vị khách ngoại quốc. Họ ăn uống nhiệt tình, trò chuyện vui vẻ và không ngần ngại thử từng món ăn dù còn lóng ngóng khi dùng đũa.

2 khách Tây đạp xe đi phượt được cô dâu, chú rể mời ăn cỗ - Ảnh 3.

Cặp đôi rạng rỡ trong lễ ăn hỏi

ẢNH: NVCC

"Lúc đó không khí vui lắm, hai anh Tây còn ngồi ăn uống, cụng ly với mọi người rất nhiệt tình. Khi tan cỗ, hai anh đạp xe rời đi trước, còn vợ chồng em chuẩn bị lễ rước dâu đi sau. Trên đường đi qua, hai bên vẫn còn nhận ra nhau, vẫy tay chào rất vui. Thật sự vợ chồng mình không ngờ khoảnh khắc nhỏ như vậy lại được lan tỏa rộng rãi và mang đến nhiều cảm xúc tích cực như thế", cô dâu Vân Anh chia sẻ.

2 khách Tây đạp xe đi phượt được cô dâu, chú rể mời ăn cỗ - Ảnh 4.

Hai người điều hành công ty về đèn led

ẢNH: NVCC

Cặp đôi quen nhau 6 năm trước khi nên duyên vợ chồng. Họ đồng hành từ những ngày chưa có gì trong tay, thuê căn phòng trọ chỉ 8 m2 cho đến khi gây dựng được nhà cửa, có xe ô tô và công ty riêng. Công ty kinh doanh đèn led, do chính vợ chồng họ cùng điều hành.

Câu chuyện về hai du khách nước ngoài tình cờ dự tiệc không chỉ mang đến tiếng cười cho buổi lễ mà còn tạo nên kỷ niệm khó quên đối với chính cô dâu, chú rể.

2 khách Tây đạp xe đi phượt được cô dâu, chú rể mời ăn cỗ - Ảnh 5.

Niềm vui trọn vẹn của cặp đôi trong lễ ăn hỏi

ẢNH: NVCC


