Khách Tây 'vượt lũ' ở Huế: Đến sân bay bằng đò, lội nước tham quan Đại nội

khách Tây đến Huế trùng với thời điểm mưa lũ lịch sử, bên cạnh những trở ngại cho chuyến đi, họ có những trải nghiệm không thể nào quên. Hình ảnh các hướng dẫn viên dắt khách nước ngoài lội nước, chở đến sân bay bằng đò để lại ấn tượng trên mạng xã hội.
Chị Huỳnh Trang Như Uyên, hướng dẫn viên tự do cho biết, ngày 27.10 chị đón khách tham quan Huế nhưng do trời mưa, nước dâng cao nên không thể tham quan được. Một đoàn khách khác có tham quan được Đại nội Huế nhưng phải lội nước về khách sạn. Không ít đoàn khác đành hủy tour, chuyển vào TP.HCM thay vì đi Huế, Đà Nẵng, Hội An như lịch trình ban đầu
Một số du khách nước ngoài chạy lũ bằng công nông, đây là trải nghiệm đáng nhớ của họ khi đến Huế những ngày mưa lũ. Anh David Miller (du khách Anh) chia sẻ chưa từng chứng kiến trận mưa nào kéo dài và dữ dội như ở Huế. “Khi thấy mưa to, nước ngập khắp nơi, giao thông tê liệt và các điểm tham quan đóng cửa tôi khá hụt hẫng. Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ là người dân ở đây vẫn luôn mỉm cười, sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi mà không đòi hỏi gì. Tôi thấy người Việt xông pha giúp đỡ nhau, chứ ở nơi khác không bắt gặp những hình ảnh này", anh David nói
Du khách lội nước sau khi tham quan Đại nội Huế vào ngày 27.10
Du khách đi đò đến sân bay rời Huế (ảnh trái) và dọn dẹp giúp chủ homestay trong mưa lũ
Chị Thùy Linh (32 tuổi, chủ homestay Le Robinet ở Huế) cho hay do mực nước lên nhanh nên chị không kịp bảo quản tài sản. Hầu như các thiết bị cơ sở vật chất trong homestay như tủ lạnh, máy giặt, nệm... đều hư hại nặng và không thể sửa chữa. "May mắn khách du lịch đều vui vẻ, chia sẻ và đồng hành cùng tôi trong trong công tác phòng chống cũng như khắc phục mưa lũ. Đáng kể nhất là 2 vị khách đến từ Pháp đã gần 70 tuổi nhưng không ngại trong việc dọn dẹp, bảo vệ tài sản giúp cho homestay. Mình cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn khi gặp được những vị khách tuyệt vời như vậy"
Một du khách đến từ CH Séc chia sẻ: "Sau khi chúng tôi đặt chân đến Huế, mực nước dâng lên nhanh chóng. Chúng tôi phải chịu cảnh mất nước, mất điện và không có internet. Dù vậy, tôi rất ấn tượng bởi người dân địa phương vì họ vẫn luôn tươi vui, không than vãn giữa mùa mưa lũ. Thật là truyền cảm hứng!"
Chiều 30.10 người dân ở Huế bắt đầu dọn dẹp sau khi nước lũ rút
