Khách Tây 'vượt lũ' ở Huế: Đến sân bay bằng đò, lội nước tham quan Đại nội

Một số du khách nước ngoài chạy lũ bằng công nông, đây là trải nghiệm đáng nhớ của họ khi đến Huế những ngày mưa lũ. Anh David Miller (du khách Anh) chia sẻ chưa từng chứng kiến trận mưa nào kéo dài và dữ dội như ở Huế. “Khi thấy mưa to, nước ngập khắp nơi, giao thông tê liệt và các điểm tham quan đóng cửa tôi khá hụt hẫng. Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ là người dân ở đây vẫn luôn mỉm cười, sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi mà không đòi hỏi gì. Tôi thấy người Việt xông pha giúp đỡ nhau, chứ ở nơi khác không bắt gặp những hình ảnh này", anh David nói