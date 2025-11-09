Nhà trai vượt 600 km, lội đường đất mang sính lễ hỏi cưới cô dâu

Đoạn clip ghi lại cảnh đoàn nhà trai phải lội bộ khoảng 2 km đường đất, tay xách nách mang sính lễ đến nhà gái. Những tráp lễ vật được mọi người gói ghém cẩn thận, lấy dù che để không bị ướt. Dưới chân mọi người cũng bọc ni lông giày tránh dính bùn đất. Cư dân mạng "thả tim" tình cảm chân thành của đôi trẻ và sự trân trọng mà gia đình nhà trai bày tỏ với nhà gái.



Nhân vật chính trong câu chuyện trên là cô dâu Kiều My (21 tuổi, ở xã Khun Há, Lai Châu) và chồng tên là Nguyễn Văn Vũ (31 tuổi, ở phường An Biên, Hải Phòng).

Nhà trai lội bùn đất đến nhà gái hỏi cưới ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, cô dâu cho biết hai gia đình cách nhau khoảng 600 km. Do đường xa nên nhà trai cử đại diện một số người trong đó có cha mẹ chú rể đi hỏi vợ cho con. Quãng đường di chuyển xa khiến nhiều người say xe do không quen đi đường đèo.

"Do xe không vào được tận trong nhà, bác tài người dưới xuôi không quen đi vào khu nhà mình nên mọi người phải bê sính lễ đi bộ. Hôm đó trời có sương mù dày đặc, sau đó trời mưa nặng hạt. Dù thời tiết không ủng hộ nhưng ai nấy đều cố gắng di chuyển, mong việc trọng đại của hai con diễn ra suôn sẻ", cô dâu nói.

Mọi người cười tươi, vui vẻ dù quãng đường di chuyển vất vả ẢNH: NVCC

Cô cho biết cảm thấy rất vui và xem đó là một kỷ niệm đáng nhớ. Dù hành trình có phần vất vả, nhưng với người thân bên nhà trai đó có thể là trải nghiệm thú vị giúp mọi người thêm trân trọng nhau hơn. Đây cũng là dịp cô có thể dẫn cha mẹ chồng và các bác săn mây vùng cao.

Gia đình hai bên cách nhau khoảng 600 km ẢNH: NVCC

Bố mẹ cô dâu ly hôn từ năm ngoái, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Kiều My xem việc gia đình chồng không ngại đường xa, vất vả đến rước mình về làm dâu là nguồn động lực để cô nỗ lực vun vén, xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Cặp đôi có 4 năm yêu nhau trước khi nên duyên vợ chồng, họ đều làm công nhân ở Hải Phòng. Vì lớn hơn 10 tuổi nên anh Vũ luôn nhường nhịn vợ.