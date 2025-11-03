Tình yêu Việt - Tây Ban Nha giữa lòng Hà Nội

Ngạc nhiên trước phong tục cưới hỏi ở VN

Hai người đều đang sinh sống và làm việc tại Prague, CH Czech. Họ quen nhau khi cùng theo học tại ĐH Bologna, Ý. Cả hai lên kế hoạch cưới từ lâu nên đã gửi thiệp mời cho bạn bè ở châu Âu từ 1 năm trước. Lễ ăn hỏi được tổ chức ở Hà Nội trước lễ cưới 1 ngày để các khách mời từ châu Âu có thể tham dự, chứng kiến cả hai nghi lễ. Khoảng 40 người bạn từ Tây Ban Nha, Ý, CH Czech, Nam Phi, Nicaragua, Ấn Độ… đã có mặt để chúc phúc cho cặp đôi.

Cặp đôi hạnh phúc trong lễ ăn hỏi ẢNH: EMIRA

Dàn bưng quả có 3 người Việt và 15 người nước ngoài, tất cả đều là bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể. Mọi người đều tỏ ra rất trân trọng và thú vị với phong tục cưới hỏi truyền thống của VN. Sau lễ ăn hỏi, họ đều ở lại ăn trưa, trò chuyện thân thiết với gia đình.

Ở Tây Ban Nha không có lễ ăn hỏi nên ngày này khá lạ với đàng trai. Cha mẹ chú rể rất hồi hộp và mong chờ buổi lễ. Mẹ anh Aaron hào hứng mặc và chụp ảnh khi được bà thông gia tặng một chiếc áo dài.

"Nhà trai ngạc nhiên với phong tục mang lễ vật, lễ bái tổ tiên, mời trà, rót rượu… nhưng rất tôn trọng và tham gia theo sự hướng dẫn của gia đình cô dâu. May mắn cha mẹ hai bên rất hợp nhau, thậm chí mọi người còn đi chơi riêng khi không có mình và anh Aaron đi cùng. Dù không cùng ngôn ngữ nhưng ba mẹ hai bên vui vẻ giao tiếp với nhau bằng… Google dịch", chị Linh chia sẻ.

Gia đình chú rể trân trọng phong tục cưới hỏi ở VN ẢNH: EMIRA

Hạnh phúc ngập tràn

Chị Linh và chồng quen nhau từ ngày đầu nhập học ở Ý năm 2016. Hai năm làm bạn giúp họ hiểu rõ tính cách, lối sống của nhau trước khi chính thức yêu vào năm 2018. Từ đó, cả hai luôn đồng hành dù ở bất cứ đâu. Khi chị Linh sang Budapest (Hungary) học trao đổi nửa năm, anh Aaron cũng chuyển đến đó để hoàn thành luận án tốt nghiệp. Sau này, khi anh nhận việc ở Tenerife (Tây Ban Nha), chị Linh lại chọn nơi này để thực tập và làm việc. Sau dịch Covid-19, cả hai có công việc tại CH Czech và quyết định ổn định cuộc sống ở đây.

"Trải qua khó khăn khi bắt đầu cuộc sống ở nhiều nước lạ nên tụi mình càng hiểu và thương nhau nhiều hơn. Anh ấy cầu hôn mình năm 2023 trong chuyến đi Hy Lạp ở đảo Naxos, mình cũng rất ấn tượng với kỷ niệm đó", cô dâu bày tỏ.

Bạn bè của cặp đôi tham gia hôn lễ ẢNH: EMIRA

Với chị, chồng là người có trách nhiệm và có tính kỷ luật. Aaron khá nghiêm túc nhưng rất nhẹ nhàng và vui tính.

Hai người yêu nhau 7 năm nên anh Aaron về VN khá nhiều lần, quen và hiểu văn hóa quê vợ. Chàng rể Tây Ban Nha thường nghe nhạc và xem các chương trình VN cùng vợ. Ở nhà, chị Linh nấu khá nhiều món Việt và anh Aaron rất thích bún bò Huế, phở bò, thịt kho tàu.

Anh Aaron cho biết ở châu Âu, đám cưới thường diễn ra trong không gian nhỏ gọn, ấm cúng, trong khi tại VN hôn lễ như một sự kiện với sự tham gia của đông đảo người thân, bạn bè trong không khí vui tươi. Anh đặc biệt ấn tượng với lễ hỏi đậm nét truyền thống Việt, cho rằng đây là trải nghiệm rất đặc biệt với người nước ngoài như anh.

Khi được hỏi về vợ, anh Aaron mỉm cười cho biết Linh là người tốt bụng, hào phóng, chu đáo và luôn vui vẻ. "Linh rất ham vui, luôn tìm cách kéo tôi tham gia những điều thú vị, trong khi tôi điềm tĩnh hơn", anh chia sẻ.

Sau lễ cưới, hai vợ chồng dành thời gian du lịch tại Nhật Bản trước khi quay lại Prague làm việc. Cả hai cho biết họ chưa có kế hoạch định cư lâu dài ở đây, tùy theo cơ hội nghề nghiệp có thể chuyển sang một quốc gia khác.