Lễ cưới của á hậu Việt và chồng CEO

Á hậu Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn vừa thực hiện thánh lễ hôn phối và lễ vu quy, trong sự chứng kiến của gia đình, bạn bè thân thiết.
Ngày 25.10, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn thực hiện thánh lễ hôn phối tại Nhà thờ Tân Định ở TP.HCM. Cặp đôi có mặt từ sớm cùng người thân để chuẩn bị cho buổi lễ. Trải qua quãng thời gian dài hẹn hò, buổi lễ được xem là cái kết đẹp cho chuyện tình của cặp đôi.
Buổi lễ được thực hiện theo những nghi thức truyền thống. 2 người cầm tay nhau thề nguyện. Quỳnh Châu vừa khóc vừa nói: “Em nhận anh làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em”
Lễ vu quy của Á hậu Quỳnh Châu và chồng doanh nhân
Sau nghi thức tại nhà thờ vào sáng 25.10, mọi người có mặt tại tư gia nhà gái để làm lễ vu quy. Cổng hoa trước cửa nhà á hậu ngập tràn sắc đỏ. Chế Nguyễn Quỳnh Châu chọn lối trang trí khá tinh giản, chỉ gồm phông vải và hoa tươi.
“Tôi muốn trang trí tư gia vừa phải, đủ đẹp, chỉn chu nhưng không bị khác lạ. Không gian thân thuộc của gia đình mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, hạnh phúc trong ngày trọng đại”, người đẹp sinh năm 1994 bộc bạch.
Lễ gia tiên diễn ra với đầy đủ các nghi thức truyền thống. Mẹ cô dâu khóc khi tiễn con gái lấy chồng, dặn dò cặp đôi hòa thuận, nhường nhịn nhau. Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng rưng rưng xúc động trong khoảnh khắc chuẩn bị tạm biệt cha mẹ
Tiệc cưới của Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn diễn ra tối 26.10 tại TP.HCM.
