Lễ cưới của á hậu Việt và chồng CEO

Ngày 25.10, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn thực hiện thánh lễ hôn phối tại Nhà thờ Tân Định ở TP.HCM. Cặp đôi có mặt từ sớm cùng người thân để chuẩn bị cho buổi lễ. Trải qua quãng thời gian dài hẹn hò, buổi lễ được xem là cái kết đẹp cho chuyện tình của cặp đôi.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu diện váy cưới trắng, tôn vóc dáng chuẩn cùng nhan sắc rạng rỡ. Trong khi đó, doanh nhân Phát Nguyễn diện trang phục cùng màu, ghi điểm bởi vẻ ngoài điển trai. Cả hai được nhận xét đẹp đôi khi đứng cạnh nhau Ảnh: NVCC

Buổi lễ được thực hiện theo những nghi thức truyền thống. 2 người cầm tay nhau thề nguyện. Quỳnh Châu vừa khóc vừa nói: “Em nhận anh làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em” Ảnh: NVCC

Quỳnh Châu và Phát Nguyễn quen nhau từ năm 2020, giữa cả hai có nhiều điểm chung về tính cách. Trước đó, người đẹp giữ thông tin riêng tư vì sợ nếu cả hai không có "kết thúc đẹp" thì sẽ dễ bị đau lòng. Mãi đến Giáng sinh 2022, cô mới lần đầu công khai bạn trai Ảnh: NVCC

Chồng của Quỳnh Châu là doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát. Anh sinh năm 1989, có hơn 10 năm trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú, du lịch. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, nam doanh nhân vẫn đồng hành cùng bạn gái trong các hoạt động cùng gia đình và nhiều sự kiện quan trọng suốt những năm qua Ảnh: NVCC

Lễ vu quy của Á hậu Quỳnh Châu và chồng doanh nhân

Sau nghi thức tại nhà thờ vào sáng 25.10, mọi người có mặt tại tư gia nhà gái để làm lễ vu quy. Cổng hoa trước cửa nhà á hậu ngập tràn sắc đỏ. Chế Nguyễn Quỳnh Châu chọn lối trang trí khá tinh giản, chỉ gồm phông vải và hoa tươi.

“Tôi muốn trang trí tư gia vừa phải, đủ đẹp, chỉn chu nhưng không bị khác lạ. Không gian thân thuộc của gia đình mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, hạnh phúc trong ngày trọng đại”, người đẹp sinh năm 1994 bộc bạch.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu và người bạn đời diện áo dài cưới chất liệu lụa đỏ, trên ngực áo đính một nhành hoa vải làm điểm nhấn. Người đẹp 9X cho biết cô chọn thiết kế này vì muốn dành sự truyền thống, chỉn chu cho những khoảnh khắc quan trọng Ảnh: NVCC

Lễ gia tiên diễn ra với đầy đủ các nghi thức truyền thống. Mẹ cô dâu khóc khi tiễn con gái lấy chồng, dặn dò cặp đôi hòa thuận, nhường nhịn nhau. Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng rưng rưng xúc động trong khoảnh khắc chuẩn bị tạm biệt cha mẹ Ảnh: NVCC

Lễ gia tiên diễn ra với đầy đủ các nghi thức truyền thống. Phát Nguyễn và đàng trai thể hiện trân trọng với gia tiên, gia đình đàng gái trước khi đón cô về. Chú rể run khi đứng trước hai họ, được bố Chế Nguyễn Quỳnh Châu khen ngợi điển trai Ảnh: NVCC

Dàn phù dâu bao gồm các người đẹp như người mẫu Hoàng Thuỳ, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Hoa hậu Bảo Ngọc, ca sĩ Khổng Tú Quỳnh, người mẫu Mai Ngô, người mẫu Kim Dung, diễn viên Nguyên Thảo, người đẹp Ngọc Trân. Họ có mặt tại nhà gái từ sớm, cùng chụp hình kỷ niệm, quay video “đu trend”... Ảnh: NVCC

Dàn phù rể bao gồm ca sĩ Mai Tiến Dũng, stylist Hoàng Ku, nhà thiết kế Hứa Lê Đức Anh, ca sĩ Quốc Thiên, MC Minh Xù, Max Trần và một số bạn thân của Phát Nguyễn Ảnh: NVCC

Tiệc cưới của Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn diễn ra tối 26.10 tại TP.HCM.



