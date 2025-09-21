NSND Trịnh Kim Chi kỷ niệm 25 năm ngày cưới, hé lộ quà tặng chồng doanh nhân

Trên trang cá nhân, NSND Trịnh Kim Chi gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh tình cảm bên người bạn đời. Trong đó, đáng chú ý là khoảnh khắc trong lễ cưới của sao nữ, được tổ chức cách đây 25 năm. Sau quãng thời gian dài gắn bó, cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ khi duy trì tổ ấm viên mãn bên 2 con gái.

Ảnh cưới cách đây 25 năm được NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ trên trang cá nhân ẢNH: FBNV

Nhân kỷ niệm ngày cưới, Trịnh Kim Chi có những chia đầy xúc động trên mạng xã hội. Cụ thể, Á hậu Việt Nam 1994 chia sẻ: “25 năm bên nhau, một chặng đường đủ dài để thấu hiểu, để yêu thương, để biết ơn. Cảm ơn ông xã luôn yêu thương vợ, lo lắng cho con, chăm sóc cho gia đình từng chút một để mái ấm này lúc nào cũng đủ đầy và bình yên. Mình sẽ mãi nắm tay nhau, cùng các con đi tiếp những chặng đường hạnh phúc như thế này nhé”.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp như Cát Tường, Phương Bình, Thúy Diễm, Hà Linh… gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cuộc sống hôn nhân viên mãn của sao nữ 7X. Đáng chú ý, Trịnh Kim Chi tiết lộ trong dịp kỷ niệm này, cô đã bí mật thu âm ca khúc Hạnh phúc cuối cùng, chèn những thước phim tình cảm để dành tặng người bạn đời. Đăng tải bài hát trên trang cá nhân, nữ diễn viên nhắn nhủ: “25 năm hạnh phúc và mãi như vậy nha ông xã”.

Cuộc sống hiện tại của NSND Trịnh Kim Chi

Tổ ấm hạnh phúc của NSND Trịnh Kim Chi. Dù bận rộn với công việc song cô vẫn dành thời gian chăm lo gia đình nhỏ Ảnh: FBNV

Ở tuổi ngoài 50, Trịnh Kim Chi được khen ngợi bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. Sau khi giành danh hiệu Á hậu Việt Nam 1994, sao nữ tất bật hoạt động nghệ thuật, tham gia nhiều dự án phim ảnh và các vở diễn ở sân khấu kịch. Ngoài ra, Trịnh Kim Chi còn tham gia công việc giảng dạy, đào tạo nhiều học trò và là Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM.

Trịnh Kim Chi kết hôn cùng doanh nhân Võ Trấn Phương hồi năm 2000, có với nhau 2 cô con gái Khánh Ngân và Khánh Vy. Với nữ diễn viên, bạn đời là người tâm lý, thấu hiểu, luôn ủng hộ cô trong công việc lẫn cuộc sống. Về bí quyết duy trì cuộc sống hôn nhân sau 25 năm gắn bó, Trịnh Kim Chi cho biết chính sự yêu thương, tin tưởng là chìa khóa. Điều khiến sao nữ trân trọng chồng doanh nhân là vì tính cách hiền lành, lúc nào cũng đặt gia đình lên trên hết.

NSND Trịnh Kim Chi cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm hay những lời nhắn nhủ đến người bạn đời trên trang cá nhân. Trong khi đó, chồng doanh nhân thỉnh thoảng tặng nữ nghệ sĩ những món quà giá trị. Còn nhớ năm 2019, ông tặng Trịnh Kim Chi căn biệt thự rộng 200 m2. Hay năm 2023, doanh nhân Võ Trấn Phương chi gần 6 tỉ để dành tặng người bạn đời chiếc xế hộp sang trọng.