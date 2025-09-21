NSND Thanh Tuấn tiết lộ cuộc sống ở tuổi 75

Nghệ sĩ Thanh Tuấn mừng khi còn được trở lại sân khấu sau cơn "thập tử nhất sinh" Ảnh: L.X





'Sẽ hát cho đến khi Tổ nghiệp không cho hát nữa'

Xuất hiện tại một sự kiện gần đây, NSND Thanh Tuấn vẫn vui vẻ, tràn đầy năng lượng khi chào hỏi các đồng nghiệp. Ông nhận được nhiều lời hỏi thăm, động viên sau khi trải qua biến cố sức khỏe cách đây vài tháng. Trò chuyện với Thanh Niên, "giọng ca vàng" của sân khấu cải lương chia sẻ sức khỏe đã hồi phục được hơn 90%. Nam nghệ sĩ bày tỏ rất biết ơn đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã nỗ lực cứu chữa, các đồng nghiệp và khán giả đã yêu thương, cầu nguyện cho ông.

"Bây giờ tôi đã khỏe, không còn lo lắng nhiều nữa. Chắc cũng vì thế mà sắc diện tôi hồng hào, có sức sống hơn. Tôi vẫn yêu nghề, yêu ca hát và yêu thương khán giả. Sau khi hồi phục, tôi đã trở lại sân khấu, đi diễn nhiều nơi, không chỉ ở TP.HCM mà còn đi diễn ở các tỉnh. Khán giả gặp tôi mừng lắm, chúc mừng tôi khỏe lại", giọng ca Người câu bóng trăng bày tỏ.

Nam nghệ sĩ gạo cội mong giữ được sức khỏe để tiếp tục ca hát, phục vụ khán giả gần xa Ảnh: TL

Nghệ sĩ Thanh Tuấn kể, ngày xuất viện, các bác sĩ cho biết cần khoảng 6 tháng ông mới hồi phục như bình thường. Nhưng nhờ nghị lực và sự may mắn, chỉ sau gần 2 tháng, sức khỏe của ông đã ổn định, có thể tập luyện và quay lại sân khấu. "Chắc Tổ nghiệp và ơn trên thương nên cho tôi giữ được giọng ca. Nhờ vậy mà tôi có thể tiếp tục phục vụ, trả ơn khán giả. Tôi sẽ đi hát cho đến khi Tổ nghiệp không cho hát nữa, khán giả không còn thương Thanh Tuấn nữa thì thôi", ông nói.

Trải qua cơn bạo bệnh, NSND Thanh Tuấn chia sẻ ông thay đổi nhiều trong lối sống. Mỗi tháng, nam nghệ sĩ đều đến gặp bác sĩ để tái khám, kiểm tra. Trước khi nhận lời biểu diễn, Thanh Tuấn cũng hỏi ý kiến bác sĩ. Khi đi hát, ông tự nhắc bản thân phải cẩn thận hơn, không còn cố sức nữa. Các con của nam nghệ sĩ không ngăn cản cha tiếp tục đi hát, bởi đó là tình yêu lớn nhất đời ông, nhưng luôn theo sát để chăm sóc, hỗ trợ.

Nếu trước đây, nghệ sĩ Thanh Tuấn có thể hát 5-7 bài trong một chương trình, thì hiện tại ông chỉ hát khoảng 2-3 bài để giữ sức. "Nếu cố gắng thì tôi vẫn ca được 5 bài, nhưng tôi hạn chế, không dám hết mình. Những show ở xa quá, tôi cũng có sự cân nhắc. May mắn là giọng hát của tôi vẫn bình thường, không thay đổi so với trước. Tim cũng đã ổn định, không khiến tôi bị mệt nữa. Sau khi trở về từ "cửa tử", tôi trân trọng sức khỏe hơn, thận trọng trong mọi thứ, biết ăn uống điều độ, tập thể dục. Tôi khỏe trước hết là cho bản thân, rồi để gia đình không phải lo lắng. Nhưng hơn hết, tôi muốn khỏe để phục vụ khán giả. Còn được hát, còn được cống hiến, với tôi đã là hạnh phúc", giọng ca quê Quảng Ngãi bày tỏ.

NSND Thanh Tuấn làm live show tri ân sau 60 năm ca hát

Ở tuổi 75, tình yêu cháy bỏng dành cho sân khấu cải lương vẫn thôi thúc NSND Thanh Tuấn tiếp tục ca hát phục vụ khán giả, đồng thời dành nhiều tâm huyết cho công tác đào tạo, truyền lửa cho lớp nghệ sĩ trẻ. Ông tiết lộ sắp tới sẽ thực hiện một live show đặc biệt như lời tri ân cuộc đời và khán giả đã đồng hành suốt hành trình nghệ thuật. Chương trình mang tên "NSND Thanh Tuấn - 60 năm tiếng tơ vàng" sẽ diễn ra vào ngày 6.12 tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM).

NSND Thanh Tuấn đang chuẩn bị cho liveshow vào tháng 12 Ảnh: L.X

Nam nghệ sĩ cho biết live show sẽ có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng trong nước và hải ngoại, trong đó đặc biệt có ca sĩ Ngọc Sơn. Ông mong muốn mang đến những tiết mục mới lạ, hấp dẫn để đáp lại tình yêu thương của khán giả.

"Tới tuổi này, tôi chỉ mong làm được điều gì đó để lại cho đời, cho khán giả đã luôn thương yêu mình. Khi còn sức, tôi vẫn muốn được phục vụ. Tôi không đặt nặng chuyện lời lãi, chỉ cần chương trình thành công là đã trân quý lắm rồi. Hiện tôi vẫn giảng dạy ở trung tâm nghệ thuật ca vọng cổ của mình, mỗi tuần ba buổi dạy cho học trò. Mọi tâm nguyện của tôi coi như đã thỏa mãn, không còn gì tiếc nuối. Giờ tôi chỉ mong giữ được sức khỏe và tiếp tục đi hát...", ông chia sẻ.