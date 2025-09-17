Ngọc Sơn, Thanh Ngọc đến ủng hộ Đinh Tiến Đạt trở lại showbiz

Rapper Đinh Tiến Đạt vừa trình làng EP Tôi 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây, đánh dấu màn tái xuất showbiz sau show thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai. Dự án gồm 6 ca khúc, cân bằng giữa chất hoài niệm và phối khí hiện đại, gồm Bỏ bàn tay đó ra, Chia tay rồi mới biết, Chí Phèo, Khi ta còn dại khờ…
Từng là một rapper được khán giả yêu mến song Đinh Tiến Đạt trải qua giai đoạn vắng bóng trong showbiz, khiến khán giả tiếc nuối. Tại sự kiện, anh chia sẻ khi đó, anh nhận ra mình không làm được gì mới hơn và thấy bản thân cần nghỉ ngơi. “Trong quãng thời gian đó, tôi bị cuốn vào công việc kinh doanh, gần như những con số rút hết cảm xúc của tôi về từ ngữ, không còn ý tưởng gì về âm nhạc hết”, rapper 8X bộc bạch.
Đinh Tiến Đạt chia sẻ qua Anh trai vượt ngàn chông gai, anh gặp được những đồng nghiệp, anh em cùng đam mê âm nhạc. Chính tình cảm của mọi người đã kéo nam rapper ra khỏi những con số để trở lại với thị trường giải trí.
Trong lần tái xuất này, Đinh Tiến Đạt cho biết anh theo đuổi hình ảnh một quý ông lịch lãm nhưng không gò bó. Thay vào đó, nam rapper vẫn giữ được sự trẻ trung, nổi loạn. Theo anh, hình ảnh này cũng phù hợp với hiện tại khi vừa đảm đương công việc kinh doanh, vừa theo đuổi nghệ thuật.
Dàn sao đến mừng Đinh Tiến Đạt ra MV tái xuất showbiz
Tại sự kiện ra mắt MV Bỏ bàn tay đó ra, Đinh Tiến Đạt nhận được sự ủng hộ của nhiều sao Việt như Thanh Bạch, Ngọc Sơn, Phương Thanh, Kim Thư, Tiến Luật, BB Trần... Điều đó khiến anh không khỏi cảm kích.
Thân thiết sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, dàn nghệ sĩ như Rhymastic, Tiến Luật và BB Trần sẵn sàng góp mặt trong MV mới của Tiến Đạt, như một cách động viên đàn anh
Ảnh: NVCC
Diễn viên Trịnh Thăng Bình và Ngọc Trai tại sự kiện
Ảnh: NVCC
Bình luận (0)