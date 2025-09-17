Ngọc Sơn, Thanh Ngọc đến ủng hộ Đinh Tiến Đạt trở lại showbiz

Rapper Đinh Tiến Đạt vừa trình làng EP Tôi 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây, đánh dấu màn tái xuất showbiz sau show thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai. Dự án gồm 6 ca khúc, cân bằng giữa chất hoài niệm và phối khí hiện đại, gồm Bỏ bàn tay đó ra, Chia tay rồi mới biết, Chí Phèo, Khi ta còn dại khờ…

Tiến Đạt mang đến hình ảnh trẻ trung khi quyết định trở lại showbiz. Nam ca sĩ vui khi nhận được sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là người vợ kín tiếng Ảnh: NVCC

Từng là một rapper được khán giả yêu mến song Đinh Tiến Đạt trải qua giai đoạn vắng bóng trong showbiz, khiến khán giả tiếc nuối. Tại sự kiện, anh chia sẻ khi đó, anh nhận ra mình không làm được gì mới hơn và thấy bản thân cần nghỉ ngơi. “Trong quãng thời gian đó, tôi bị cuốn vào công việc kinh doanh, gần như những con số rút hết cảm xúc của tôi về từ ngữ, không còn ý tưởng gì về âm nhạc hết”, rapper 8X bộc bạch.

Đinh Tiến Đạt chia sẻ qua Anh trai vượt ngàn chông gai, anh gặp được những đồng nghiệp, anh em cùng đam mê âm nhạc. Chính tình cảm của mọi người đã kéo nam rapper ra khỏi những con số để trở lại với thị trường giải trí.

Trong lần tái xuất này, Đinh Tiến Đạt cho biết anh theo đuổi hình ảnh một quý ông lịch lãm nhưng không gò bó. Thay vào đó, nam rapper vẫn giữ được sự trẻ trung, nổi loạn. Theo anh, hình ảnh này cũng phù hợp với hiện tại khi vừa đảm đương công việc kinh doanh, vừa theo đuổi nghệ thuật.

Dàn sao đến mừng Đinh Tiến Đạt ra MV tái xuất showbiz

Tại sự kiện ra mắt MV Bỏ bàn tay đó ra, Đinh Tiến Đạt nhận được sự ủng hộ của nhiều sao Việt như Thanh Bạch, Ngọc Sơn, Phương Thanh, Kim Thư, Tiến Luật, BB Trần... Điều đó khiến anh không khỏi cảm kích.

Dù bận rộn với công việc song danh ca Ngọc Sơn vẫn sắp xếp thời gian đến ủng hộ đàn em. Tại sự kiện, khi nói về giọng ca Đêm cuối, Đinh Tiến Đạt chia sẻ cách đây 30 năm, thời điểm còn hoạt động trong vũ đoàn Hoàng Thông, anh từng tham gia phụ họa cho MV của Ngọc Sơn. "Khi đó tôi không nghĩ ở Việt Nam có một người hát nhạc trữ tình lại có thể đọc rap. Tôi rất ngưỡng mộ", rapper 8X bộc bạch Ảnh: NVCC

Sau biến cố sức khỏe, nghệ sĩ Thanh Bạch dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Trong sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Tiến Đạt, nam MC gây ấn tượng bởi vẻ ngoài năng lượng Ảnh: NVCC

Neko Lê được Tiến Đạt tin tưởng trao vai trò đạo diễn cho MV Bỏ bàn tay đó ra. Anh vui khi có thể góp công sức cho sản phẩm đánh dấu sự trở lại của đàn anh trong nghề Ảnh: NVCC

Thân thiết sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, dàn nghệ sĩ như Rhymastic, Tiến Luật và BB Trần sẵn sàng góp mặt trong MV mới của Tiến Đạt, như một cách động viên đàn anh Ảnh: NVCC

Vốn có mối quan hệ thân thiết với Đinh Tiến Đạt, nhiều sao Việt như Phương Thanh, Phan Đinh Tùng, Lê Minh... bày tỏ sự hào hứng khi thấy nam rapper trở lại với nghệ thuật sau quãng thời gian im ắng và kỳ vọng nam rapper sẽ gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng Ảnh: NVCC

Diễn viên Kim Thư và diễn viên Lê Hóa đến ủng hộ sản phẩm mới của Đinh Tiến Đạt Ảnh: NVCC

"Chị đẹp" Thanh Ngọc và Nguyên Hà giản dị đến ủng hộ đàn anh. Trong giai đoạn im ắng, Đinh Tiến Đạt vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp Ảnh: NVCC