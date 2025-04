Sức khỏe của nghệ sĩ cải lương Thanh Tuấn sau khi 'vượt qua cửa tử'

NSND Thanh Tuấn được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy kịp thời cứu chữa sau cơn nhồi máu cơ tim cấp Ảnh: Fanpage BV Chợ Rẫy

NSND Thanh Tuấn "không nghĩ mình có thể tỉnh táo ngồi đây..."

Trao đổi với Thanh Niên, anh Tâm, con trai của NSND Thanh Tuấn cho biết sau thời gian được điều trị tích cực từ phía đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), sức khỏe nam nghệ sĩ chuyển biến tốt, được xuất viện về nhà. Nghệ sĩ Thanh Tuấn hiện nghỉ ngơi tại nhà riêng ở quận Gò Vấp, TP.HCM.

"Sức khỏe của ba ổn định, tinh thần tỉnh táo, có thể ăn uống bình thường. Hiện ba tập vật lý trị liệu để có thể đi lại bình thường. Ban đầu, gia đình muốn cho ba ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Tuy nhiên, các bác sĩ cho ba về nhà nghỉ ngơi để thoải mái hơn. Khoảng 1-2 ngày, bác sĩ sẽ đến thăm khám, kiểm tra cho ba", con trai NSND Thanh Tuấn chia sẻ.

Về phía NSND Thanh Tuấn, ông gửi lời cảm ơn các cấp lãnh đạo, các nghệ sĩ đồng nghiệp, khán giả, truyền thông, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã giúp ông vượt qua cơn "thập tử nhất sinh". Nghệ sĩ 75 tuổi bày tỏ: "Tôi không nghĩ mình có thể tỉnh táo ngồi đây giờ phút này. Tôi biết ơn ban giám đốc và tất cả đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã cứu chữa và cho tôi như sinh ra lần thứ hai. Tôi cũng xin cảm ơn sự quan tâm, lời cầu nguyện của tất cả mọi người".

Nghệ sĩ cải lương gạo cội mong sớm hồi phục để trở lại sân khấu Ảnh: FBNV

Hiện các con nghệ sĩ Thanh Tuấn luôn túc trực, thay phiên chăm sóc cho ông. Anh Tâm cho biết, nam nghệ sĩ mong sớm hồi phục sức khỏe để trở lại với sân khấu. "Ba lúc nào cũng mê nghệ thuật, mê hát để phục vụ khán giả. Trước đây, các bác sĩ nhiều lần khuyên ba hạn chế, không nên đi hát nhiều vì ba có tiền sử bệnh tim. Nhưng ba lúc nào cũng mê hát, không bỏ được. Nhiều hôm đi tỉnh, khán giả ái mộ quá, muốn ba hát thêm, thế là ba hát 5-6 bài. Nếu sau lần này ba vẫn có thể trở lại sân khấu thì gia đình vẫn luôn ủng hộ. Dù vậy, gia đình sẽ phải hạn chế, chỉ nhận chương trình phù hợp. Ví dụ sẽ chọn cho ba hát ở những sân khấu ở gần TP.HCM, hạn chế đi tỉnh, cũng không để ba hát quá sức nữa", anh Tâm nói thêm.

Trước đó, NSND Thanh Tuấn được người thân đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu (chiều 25.3) do cơn đau tim tái phát. Nam nghệ sĩ nhập viện trong tình trạng ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp, tắc 3 nhánh mạch vành kèm mạch máu vôi hóa nặng. Trước tình trạng khẩn cấp, các bác sĩ hội chẩn và áp dụng hàng loạt phương pháp, đưa ra phác đồ điều trị phù hợp cho ông. Trong đó, các bác sĩ đã quyết định thiết lập ECMO (hệ thống oxy hóa ngoài cơ thể) ngay tại phòng thông tim. Sau đó, bác sĩ tiếp tục can thiệp mạch vành qua các kỹ thuật phức tạp như khoan cắt mảng vôi hóa, nong bóng, đặt stent. Ca mổ kéo dài 2 giờ đồng hồ và kết thúc thuận lợi.

Nghệ sĩ Thanh Tuấn sinh năm 1948, tên thật là Nguyễn Thanh Liêm, sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi. Ông là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, cùng thời với Minh Vương, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Minh Cảnh. Nam nghệ sĩ gây ấn tượng với nhiều tác phẩm như Người câu bóng trăng, Khói sóng tiêu tương, Đường gươm Nguyên Bá, Tây Thi, Người tình trên chiến trận, Xuân này con không về, Nhớ Nha Trang, Chuyến xe Tây Ninh, Dòng sông quê em... Ông được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2007 và danh hiệu NSND vào năm 2019.