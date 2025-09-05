Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vợ kém 30 tuổi nói về cuộc sống hôn nhân với diễn viên Lê Huỳnh

Thạch Anh
Thạch Anh
05/09/2025 16:13 GMT+7

Bàn về câu chuyện 'đầu tư vào cánh mày râu', diễn viên Mỹ Linh không ngại mang cuộc hôn nhân của mình và diễn viên Lê Huỳnh ra làm minh chứng.

Vợ kém 30 tuổi nói về cuộc sống hôn nhân với diễn viên Lê Huỳnh - Ảnh 1.

Mỹ Linh là khách mời trong chương trình 24h nói thật

Ảnh: NSX

Mỹ Linh sinh năm 1993, hoạt động ở vai trò diễn viên, từng tham gia chương trình Gương mặt điện ảnh 2019. Trong sự nghiệp, cô góp mặt trong nhiều dự án phim như Phận làm dâu, Sông phố nhà ghe, Trọn nghĩa thủy chung, Học làm cha mẹ... Ngoài sự nghiệp, chuyện đời tư của Mỹ Linh cũng được quan tâm khi cô nên duyên vợ chồng với diễn viên Lê Huỳnh, hơn cô khoảng 30 tuổi.

Trong chương trình 24h nói thật, khi chia sẻ về chuyện đầu tư cho cánh mày râu, Mỹ Linh nói với kinh nghiệm của một người phụ nữ có gia đình, cô nhận ra mình “có lời” khi đầu tư cho chồng. Lý giải về điều này, sao nữ 9X bộc bạch: “Tôi hãnh diện vì mỗi khi ra đường, mọi người dành lời khen cho người bạn đời của mình. Đó là phần lời về mặt tinh thần”.

Cũng theo Mỹ Linh, trước đây, diễn viên Lê Huỳnh luôn ăn mặc chỉn chu mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Song khi có vợ nhỏ hơn 30 tuổi, ông cũng phải “chạy theo sự trẻ trung của người bạn đời”. “Anh ấy sẽ không có kinh nghiệm nhiều trong việc chọn quần áo, điều này thì tôi lại khá tự tin. Chồng không thể mặc đồ trẻ như tôi được nhưng sẽ trẻ trung hơn so với tuổi thật”, diễn viên 9X chia sẻ.

Vợ kém 30 tuổi nói về cuộc sống hôn nhân với diễn viên Lê Huỳnh - Ảnh 2.

Mỹ Linh chia sẻ với chuyên gia tâm lý về cuộc sống hôn nhân

Ảnh: NSX

Vợ diễn viên Lê Huỳnh nói về hôn nhân

Bày tỏ về quan điểm hôn nhân, Mỹ Linh cho rằng tình yêu phải xuất phát từ 2 người rồi mới tính đến chuyện có trở thành vợ chồng hay không. Cô nói thêm sau khi kết hôn, cả hai cùng đóng góp, vun vén cho cuộc sống gia đình chứ không thể nào người phụ nữ đóng góp còn người đàn ông hưởng thụ hoặc ngược lại.

Bàn thêm về chuyện đầu tư cho diễn viên Lê Huỳnh, Mỹ Linh bộc bạch: “Tôi có thể ra mua cho chồng một món đồ lên đến 1-2 triệu, nhưng nếu mua cho tôi một món đồ 1 triệu, tôi sẽ suy nghĩ rằng: 'Cái này mình có cần không ta, hay mình không mua và để tiền đó mua đồ cho chồng'. Tôi bị suy nghĩ cho chồng”.

Theo nữ diễn viên, vì đã là vợ chồng nên việc cô đầu tư cho diễn viên Lê Huỳnh cũng là cách đầu tư cho bản thân. Mỹ Linh chia sẻ thêm về quan điểm của mình: “Còn khi yêu, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ phải đầu tư hết vào anh ấy mà không quan tâm đến mình. Thay vào đó, tôi góp ý để anh thay đổi, và bản thân tôi cũng thay đổi để cả hai phù hợp với nhau. Tôi nghĩ phải có sự hợp tác cả hai bên, không thể nào bắt người ta theo ý mình trong khi người ta không muốn”.

