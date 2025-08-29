Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Vợ kém 30 tuổi của Lê Huỳnh bức xúc kể chuyện bị xâm phạm đời tư

Thạch Anh
Thạch Anh
29/08/2025 21:46 GMT+7

Trong tập phát sóng mới nhất của '24h nói thật', MC Linh Trang cùng khách mời diễn viên Mỹ Linh (vợ của nghệ sĩ Lê Huỳnh) cùng chia sẻ quan điểm về chủ đề 'Nhân viên có quyền từ chối nhận việc sau giờ làm'.

Với chủ đề này, vợ kém tuổi của diễn viên Lê Huỳnh thẳng thắn bày tỏ quan điểm về việc nhân viên công sở thường bị kéo dài công việc ngoài giờ. Cô cho rằng sau khi đã hoàn thành 8 tiếng ở công ty, thời gian còn lại cần được dành cho gia đình và bản thân. “Công việc nên giải quyết ở công ty, về nhà, hãy là một con người bình thường của gia đình”, nữ diễn viên chia sẻ.

Vợ kém 30 tuổi của Lê Huỳnh bức xúc kể chuyện bị xâm phạm đời tư - Ảnh 1.

Mỹ Linh từng tham gia Gương mặt điện ảnh 2019. Cô góp mặt trong nhiều dự án phim như Phận làm dâu, Sông phố nhà ghe, Trọn nghĩa thủy chung, Học làm cha mẹ... Ngoài ra, cô còn được biết đến là vợ kém 30 tuổi của diễn viên hài Lê Huỳnh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

MC Linh Trang bổ sung góc nhìn khi so sánh với môi trường làm việc tại Đức. Ở đó, sếp có thể bị kiện nếu giao việc cho nhân viên vào ngày nghỉ. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh bối cảnh Việt Nam khác biệt: “Nếu công việc phát sinh và liên quan đến cái chung, mà thẳng thừng từ chối thì có thể bị xem là thiếu trách nhiệm”.

Mỹ Linh đồng tình rằng trong trường hợp bất khả kháng, việc xử lý ngoài giờ là cần thiết. Nhưng cô phản đối tình trạng lặp lại liên tục: “Một tháng một lần thì hỗ trợ được. Nhưng cứ thường xuyên thì không ổn. Con người cần nghỉ ngơi, chứ không thể lúc nào cũng làm việc”.

Vợ kém tuổi của Lê Huỳnh nêu quan điểm khi làm việc

Trước câu hỏi liệu có sợ mất việc khi từ chối, nữ diễn viên cho rằng điều quan trọng là cần có nguyên tắc ngay từ đầu. Cô nêu ý kiến: “Khi đi xin việc, ai cũng muốn được nhận nên cái gì cũng đồng ý. Nhưng bản thân phải có quy định riêng, hai bên cùng tôn trọng nhau. Không nhất thiết nửa đêm làm việc mới xong, có người nhắn tin nhưng đến sáng mới đọc, trong khi lại bắt nhân viên phải làm ngay cho xong”.

Vợ kém 30 tuổi của Lê Huỳnh bức xúc kể chuyện bị xâm phạm đời tư - Ảnh 2.

Diễn viên Mỹ Linh hé lộ từng xin nghỉ việc vì sếp can thiệp quá sâu vào đời tư

ẢNH: NVCC

Mỹ Linh còn kể lại trải nghiệm cá nhân khi làm phục vụ ở nhà hàng gần sân bay. Sau ca làm kéo dài từ sáng tới khuya, cô cùng đồng nghiệp đi ăn uống thì bị quản lý theo dõi. Ngày hôm sau, nhân viên bị ra quy định cấm tụ tập sau giờ làm. “Đó là thời gian riêng của tôi, tại sao sếp lại can thiệp sâu như vậy. Tôi ức chế và xin nghỉ”, cô nhớ lại.

Khi được hỏi có khuyên giới văn phòng nên bỏ việc để làm tự do nhằm tránh áp lực hay không, Mỹ Linh phủ nhận. Cô cho rằng mỗi công việc có đặc thù riêng, không thể áp dụng một khuôn mẫu. “Nghệ sĩ chúng tôi làm tự do nhiều khi không tránh được làm ngoài giờ. Nhưng với nhân viên văn phòng, việc sắp xếp hoàn toàn có thể. Điều quan trọng là cấp trên phải hiểu và chia sẻ với cấp dưới”, nữ diễn viên nói.

Ở góc độ tổng quan, MC Linh Trang nhìn nhận văn hóa Việt Nam trước đây còn cả nể, nhân viên thường nhận việc ngoài giờ. Song hiện nay, xã hội đã thay đổi, giờ giấc lao động cần được tôn trọng. Dù vậy, cô cũng lưu ý không nên quá cứng nhắc vì vẫn có những trường hợp công việc mang tính cấp bách.


Tin liên quan

Danh hài Lê Huỳnh từng 'sốc' khi được fan nữ kém 30 tuổi 'hỏi cưới'

Danh hài Lê Huỳnh từng 'sốc' khi được fan nữ kém 30 tuổi 'hỏi cưới'

Nghệ sĩ Lê Huỳnh tiết lộ cuộc sống hôn nhân với bà xã kém tuổi. Nam diễn viên bày tỏ hạnh phúc khi vợ luôn đồng hành, san sẻ dù cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm.

Khám phá thêm chủ đề

lê huỳnh vợ Lê Huỳnh Mỹ Linh 24 giờ nói thật danh hài Lê Huỳnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận