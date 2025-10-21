Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình

Độc lạ nhà trai mang 20 kg thịt heo, buồng cau, 1 kg chè sang nhà gái

Dương Lan
Dương Lan
21/10/2025 05:45 GMT+7

Một đám hỏi ở ngoại thành Hà Nội gây chú ý khi nhà trai mang 20 kg thịt heo, buồng cau, 1 kg chè và nhiều sính lễ dân dã sang nhà gái.

Đám hỏi của chú rể Đỗ Hoành Quân (29 tuổi) cùng cô dâu Đỗ Thị Thủy (26 tuổi), ở xã Hát Môn, Hà Nội thu hút sự quan tâm của nhiều người vì có những sính lễ đặc biệt. Theo clip được chia sẻ, đoàn nhà trai mang 20 kg thịt heo cùng những những sính lễ như buồng cau, lá chè, rượu quê... cùng các tráp lễ khác sang nhà gái hỏi cưới.

Nhiều người cho rằng, hai nhà thực hiện nghi thức truyền thống, đậm bản sắc văn hóa vùng miền, làng quê để ngày vui càng trở nên ý nghĩa.

Độc lạ nhà trai mang 20 kg thịt heo, buồng cau, 1 kg chè sang nhà gái

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Thủy cho hay trong lễ dạm ngõ nhà gái thách cưới nhà trai theo phong tục truyền thống. Nhà trai mang 20 kg thịt heo tươi, 1 buồng cau đẹp, 1 kg chè, 5 lít rượu... Nhà gái chọn sính lễ truyền thống thay vì tiền mặt

ẢNH: NVCC

Độc lạ nhà trai mang 20 kg thịt heo, buồng cau, 1 kg chè sang nhà gái

"Nhà gái rất hài lòng và đón nhận nhiệt tình sính lễ của nhà trai. Cha chồng chuẩn bị chỉn chu lễ ăn hỏi cho con trai, đi chợ từ ngày hôm trước chọn từng trái cau sao cho đều, đẹp. Buồng cau hôm nhà trai mang sang có 151 trái, lá trầu đều, rượu và chè đều ngon", chị Thủy nói

ẢNH: NVCC

Ảnh 3.

Ngoài sính lễ truyền thống, nhà trai còn chuẩn bị thêm 7 tráp lễ khác để mang sang nhà gái. Tráp lễ được chuẩn bị với tông màu hồng chủ đạo

ẢNH: NVCC

Ảnh 4.

Cô dâu và chú rể có 8 năm yêu nhau trong đó có 5 năm yêu xa trước khi nên duyên vợ chồng. Trong thời gian anh Quân làm việc ở Nhật Bản, chị Thủy ở nhà học đại học, hai người đồng hành ngay cả khi xa nhau về khoảng cách. Dù hai nhà chỉ cách nhau 1 km nhưng họ không quen biết nhau từ nhỏ, mãi sau này mới làm quen, tìm hiểu và yêu nhau

ẢNH: NVCC

Ảnh 5.

"Trong mắt tôi, chồng là người hiền lành, tốt bụng, thỉnh thoảng bị vợ bắt nạt. Cha mẹ chồng cũng rất tử tế, yêu thương con dâu", chị Thủy bày tỏ. Sau đám cưới, cặp đôi sẽ quay lại Nhật Bản làm việc và dự định 1 năm sau sẽ về Việt Nam hẳn, vun vén hạnh phúc cho gia đình nhỏ

ẢNH: NVCC

