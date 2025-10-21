Độc lạ nhà trai mang 20 kg thịt heo, buồng cau, 1 kg chè sang nhà gái

Đám hỏi của chú rể Đỗ Hoành Quân (29 tuổi) cùng cô dâu Đỗ Thị Thủy (26 tuổi), ở xã Hát Môn, Hà Nội thu hút sự quan tâm của nhiều người vì có những sính lễ đặc biệt. Theo clip được chia sẻ, đoàn nhà trai mang 20 kg thịt heo cùng những những sính lễ như buồng cau, lá chè, rượu quê... cùng các tráp lễ khác sang nhà gái hỏi cưới.

Nhiều người cho rằng, hai nhà thực hiện nghi thức truyền thống, đậm bản sắc văn hóa vùng miền, làng quê để ngày vui càng trở nên ý nghĩa.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Thủy cho hay trong lễ dạm ngõ nhà gái thách cưới nhà trai theo phong tục truyền thống. Nhà trai mang 20 kg thịt heo tươi, 1 buồng cau đẹp, 1 kg chè, 5 lít rượu... Nhà gái chọn sính lễ truyền thống thay vì tiền mặt ẢNH: NVCC

"Nhà gái rất hài lòng và đón nhận nhiệt tình sính lễ của nhà trai. Cha chồng chuẩn bị chỉn chu lễ ăn hỏi cho con trai, đi chợ từ ngày hôm trước chọn từng trái cau sao cho đều, đẹp. Buồng cau hôm nhà trai mang sang có 151 trái, lá trầu đều, rượu và chè đều ngon", chị Thủy nói ẢNH: NVCC

Ngoài sính lễ truyền thống, nhà trai còn chuẩn bị thêm 7 tráp lễ khác để mang sang nhà gái. Tráp lễ được chuẩn bị với tông màu hồng chủ đạo ẢNH: NVCC

Cô dâu và chú rể có 8 năm yêu nhau trong đó có 5 năm yêu xa trước khi nên duyên vợ chồng. Trong thời gian anh Quân làm việc ở Nhật Bản, chị Thủy ở nhà học đại học, hai người đồng hành ngay cả khi xa nhau về khoảng cách. Dù hai nhà chỉ cách nhau 1 km nhưng họ không quen biết nhau từ nhỏ, mãi sau này mới làm quen, tìm hiểu và yêu nhau ẢNH: NVCC