Độc lạ nhà trai mang 20 kg thịt heo, buồng cau, 1 kg chè sang nhà gái

Một đám hỏi ở ngoại thành Hà Nội gây chú ý khi nhà trai mang 20 kg thịt heo, buồng cau, 1 kg chè và nhiều sính lễ dân dã sang nhà gái.
Đám hỏi của chú rể Đỗ Hoành Quân (29 tuổi) cùng cô dâu Đỗ Thị Thủy (26 tuổi), ở xã Hát Môn, Hà Nội thu hút sự quan tâm của nhiều người vì có những sính lễ đặc biệt. Theo clip được chia sẻ, đoàn nhà trai mang 20 kg thịt heo cùng những những sính lễ như buồng cau, lá chè, rượu quê... cùng các tráp lễ khác sang nhà gái hỏi cưới.
Nhiều người cho rằng, hai nhà thực hiện nghi thức truyền thống, đậm bản sắc văn hóa vùng miền, làng quê để ngày vui càng trở nên ý nghĩa.
Bình luận (0)