Màn cầu hôn bất ngờ trong đám cưới bạn thân

Theo đoạn clip đang viral trên các mạng xã hội, khi tiệc cưới gần kết thúc, cô dâu Thu Trang chuẩn bị tung hoa cưới nên nhiều bạn trẻ hào hứng tập trung đón bắt. Bất ngờ, thay vì ném hoa, cô dâu trao bó hoa cho một người bạn nam đứng cạnh. Chàng trai tiến đến bên người yêu, quỳ gối tặng hoa và đeo nhẫn cầu hôn. Cô gái xúc động gật đầu đồng ý giữa tiếng reo hò, chúc mừng của mọi người.

Hạnh phúc ngập tràn

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Đoàn Quang Linh (27 tuổi, quê ở Thái Nguyên) cho hay bạn gái tên là Nguyễn Thị Huệ (24 tuổi), cùng quê với anh. Cô dâu Thu Trang là bạn chơi chung nhóm với cả hai. Hơn nữa, cô dâu - chú rể nên duyên chính nhờ sự mai mối của anh Linh và chị Huệ.

Anh Linh chia sẻ chú rể Mạnh Tuấn và anh chơi chung trong nhóm bạn 3 người gắn bó với nhau từ thời sinh viên. Trước khi tổ chức đám cưới, anh Tuấn hỏi anh có "tính chuyện gì" cho bạn gái hay không để cùng nhau bàn bạc, tổ chức. Anh trả lời mình có ý định cầu hôn nhưng chưa định ngày và kế hoạch cụ thể. Từ gợi ý của bạn, anh quyết định cầu hôn trong đám cưới bạn thân để mọi người cùng chúc phúc.

Anh Linh có màn cầu hôn bất ngờ với bạn gái, với sự góp sức của cô dâu - chú rể ẢNH: NVCC

Anh Linh và chị Huệ chụp hình cùng cô dâu, chú rể ẢNH: NVCC

"Mình có nói trước, xin một chút điểm nhấn trong ngày cưới của bạn và cô dâu, chú rể đều đồng ý. Mình cũng dặn trước là cô dâu sẽ tung hoa để mình nhảy vào bắt, nhưng đến lúc đó thì mình ngại quá, chỉ dám đứng một bên. Không ngờ, bạn Thu Trang trao hoa trực tiếp để mình cầu hôn trong sự ngạc nhiên, hào hứng của mọi người", anh Linh kể.

Anh Linh chia sẻ cảm xúc khi cầu hôn rất hồi hộp, không biết có được đồng ý hay không. Ban đầu, anh đưa chiếc nhẫn làm bằng bông cho bạn gái rồi mới lấy chiếc nhẫn thật từ túi áo ra để trao. Trong mắt anh, "nửa kia" là cô gái mạnh mẽ, ngập tràn yêu thương và sống có chút nội tâm.

Trân quý tình bạn

Chị Huệ cho biết trước màn cầu hôn bất ngờ, chị và anh Linh có giận nhau bởi một vài lý do nhỏ nhặt. Lúc đầu, chị không có ý định ra bắt hoa nhưng vì muốn chung vui với mọi người nên góp mặt. Chị rất ngạc nhiên khi cô dâu đưa hoa cho bạn trai vì không hề biết trước kế hoạch của anh Linh cùng Thu Trang, Mạnh Tuấn. "Mình rất xúc động và hạnh phúc khi đón nhận tình cảm đặc biệt từ người yêu", chị Huệ chia sẻ.

Chị Huệ hạnh phúc trong ngày cưới của bạn thân ẢNH: NVCC

Cặp đôi quen nhau từ khi còn là sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc ĐH Thái Nguyên). Lúc đó, anh Linh là chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc, còn chị Huệ là thành viên. Hai người không nói lời tỏ tình nhưng đã gắn bó suốt 5 năm qua. Anh Linh và chị Huệ đồng hành trong những năm tháng sinh viên, giúp đỡ nhau trong học tập, chia sẻ niềm vui lẫn khó khăn trong cuộc sống.

"Tụi mình cũng đôi lần cãi nhau như nhiều cặp đôi khác. Lần nào anh cũng xin lỗi và làm lành trước. Trong mắt mình, bạn trai hiền lành, điềm đạm, là người mình có thể tin tưởng gắn bó", chị Huệ trải lòng.

Cặp đôi cũng gửi lời cảm ơn đến Thu Trang - Mạnh Tuấn đã nhiệt tình hỗ trợ, góp sức để màn cầu hôn diễn ra thành công ngoài mong đợi. Họ trân trọng tình bạn đẹp, dù mỗi người có cuộc sống và công việc riêng nhưng luôn bên nhau, chứng kiến những giây phút thiêng liêng nhất của nhau.

Đám cưới là dịp để sẻ chia niềm vui và màn cầu hôn bất ngờ giữa không khí rộn ràng ấy khiến bữa tiệc thêm trọn vẹn. Không chỉ đánh dấu bước ngoặt của các cặp đôi, khoảnh khắc đặc biệt còn lan tỏa thông điệp về tình yêu, tình bạn, những sợi dây gắn kết bền chặt, cùng nâng đỡ nhau trên hành trình xây dựng hạnh phúc.