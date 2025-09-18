Travis Kelce úp mở kế hoạch làm đám cưới với Taylor Swift

Travis Kelce hiện muốn tập trung thi đấu. Đám cưới của anh và Taylor Swift có thể sẽ diễn ra sau mùa giải NFL 2025 ẢNH: REUTERS

Xuất hiện trên podcast New Heights mới đây, Travis Kelce được hỏi về kế hoạch đám cưới giữa anh và nữ ca sĩ Taylor Swift. Ngôi sao sân bóng không lo lắng trước kế hoạch cho sự kiện trọng đại, anh chia sẻ: "Đó là bước tiếp theo, là bước tiếp theo trong tất cả mọi chuyện". Khi được khuyên đừng nên căng thẳng về vấn đề đó, tiền vệ đội Kansas City Chiefs đáp lại: "Chuyện đó dễ thôi. Tôi chỉ cần tìm cách thắng một trận bóng trước đã". Anh đùa thêm: "Đám cưới sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc bắt một quả bóng".

Câu nói của Travis Kelce khẳng định rằng việc kết hôn không căng thẳng mấy so với những gì anh đang đối mặt trên sân bóng. Theo News18, tiền vệ 36 tuổi và đội Kansas City Chiefs đã có một khởi đầu khó khăn ở mùa giải NFL 2025. Sau khi thất bại trước Philadelphia Eagles tại Super Bowl đầu năm nay, đội đã mở màn mùa giải mới với hai trận thua liên tiếp, bao gồm một trận thua khác trước Eagles vào cuối tuần qua. Hiện, Travis Kelce đang tập trung vào việc xoay chuyển tình thế mùa giải của Kansas City Chiefs.

Quay lại kế hoạch đám cưới, cả Travis Kelce lẫn Taylor Swift đều khá kín tiếng. Vận động viên này chỉ hé mở một vài chi tiết nhỏ, chẳng hạn như việc cả hai đều mong muốn có nhạc sống trong dịp trọng đại.

Taylor Swift - Travis Kelce muốn tổ chức đám cưới riêng tư

Cặp đôi được cho là muốn tổ chức đám cưới riêng tư ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước đó, hồi cuối tháng 8, Taylor Swift "gây bão" khi công khai tin tức đính hôn với Travis Kelce qua loạt ảnh lãng mạn cùng dòng trạng thái: ""Cô giáo dạy tiếng Anh và thầy giáo dạy thể dục của bạn sắp kết hôn". Bước tiến mới của cặp đôi khiến nhiều khán giả, người hâm mộ không khỏi phấn khích đồng thời mong chờ được chiêm ngưỡng "đám cưới thế kỷ" của siêu sao âm nhạc tỉ đô và tên tuổi được săn đón bậc nhất làng bóng bầu dục Mỹ.

Tuy nhiên, một nguồn tin của People tiết lộ đám cưới của bộ đôi đình đám này sẽ có đôi chút khác biệt. "Chắc chắn đây sẽ là một sự kiện riêng tư chứ không phải một màn phô diễn. Cả hai đều có nhóm bạn thân thiết và họ sẽ tôn trọng sự riêng tư của nhau", người này chia sẻ.

Người hâm mộ đang mong chờ cái kết viên mãn của cuộc tình Taylor Swift - Travis Kelce sau 2 năm gắn bó ẢNH: REUTERS

Taylor Swift - Travis Kelce hẹn hò từ mùa hè 2023 sau khi nhà vô địch Super Bowl tiết lộ trên podcast New Heights rằng anh muốn gặp giọng ca Cruel Summer trong chuyến lưu diễn The Eras Tour và cho cô số điện thoại của mình. Cả hai sau đó đã kết nối và nhanh chóng trở thành một đôi. Thời gian sau đó, ngôi sao đội Kansas City Chiefs và chủ nhân hit Love Story liên tục xuất hiện bên nhau. Taylor Swift nhiều lần xuất hiện trên khán đài để cổ vũ bạn trai trong những trận đấu quan trọng, trong khi Travis Kelce cũng sắp xếp lịch trình bận rộn để dự những buổi trình diễn của người yêu trong chuyến lưu diễn toàn cầu.

Hình ảnh sánh vai của họ liên tục xuất hiện trên mặt báo, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả toàn cầu. Tuy nhiên, trong hai năm gắn bó, cặp sao giữ chuyện tình khá kín tiếng, chỉ công khai nhắc về "nửa kia" một vài lần. Trong cuộc phỏng vấn với Time hồi 2023, nữ ca sĩ 8X bày tỏ rằng cô và bạn trai rất tự hào về nhau. Khi nhận giải Video của năm trên sân khấu VMAs 2024, Taylor Swift công khai gửi lời cảm ơn bạn trai vì đã đồng hành, ủng hộ cô trong quá trình thu âm, đồng thời bày tỏ: "Mọi thứ người đàn ông này chạm vào đều biến thành hạnh phúc, niềm vui và phép màu".