Taylor Swift gây 'bão' khi công bố đính hôn Travis Kelce

Taylor Swift trong khoảnh khắc được Travis Kelce cầu hôn ẢNH: INSTAGRAM NV

Hôm 26.8 (giờ Mỹ), Taylor Swift khiến dân tình "dậy sóng" khi công bố tin đính hôn với Travis Kelce trên trang Instagram có hơn 281 triệu người theo dõi. Trong loạt ảnh được nữ ca sĩ sinh năm 1989 chia sẻ, bạn trai cầu thủ đã quỳ gối cầu hôn cô giữa khu vườn ngập tràn hoa cỏ và cây xanh. Cặp đôi đắm chìm trong hạnh phúc giữa khung cảnh được ví như truyện cổ tích. Chủ nhân hit Lover đính kèm dòng trạng thái: "Cô giáo dạy tiếng Anh và thầy giáo dạy thể dục của bạn sắp kết hôn".

Vừa đăng tải, thông tin Taylor Swift - Travis Kelce đính hôn lập tức trở thành tâm điểm trên các phương tiện truyền thông quốc tế, đồng thời được lan truyền khắp mạng xã hội với tốc độ chóng mặt cùng những lời chúc gửi đến cặp đôi đình đám. Tính đến 7 giờ sáng 27.8 (theo giờ Việt Nam), bài đăng của ngôi sao đình đám này đã thu hút hơn 21,5 triệu lượt yêu thích trên Instagram chỉ sau vài tiếng và con số này vẫn đang thay đổi liên tục.

Màn đính hôn của Taylor Swift đang trở thành tâm điểm chú ý ẢNH: INSTAGRAM NV

Taylor Swift được cầu thủ đắt giá bậc nhất làng bóng bầu dục Mỹ cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương "khủng" mà một chuyên gia trang sức chia sẻ với PageSix rằng giá trị của món trang sức này có thể lên đến 7 chữ số. Một nguồn tin độc quyền của trang này tiết lộ cặp đôi đã đính hôn từ "vài tuần trước" và giữ bí mật cho đến khi chính thức công bố vào hôm 26.8. Gia đình của ngôi sao đắt giá bậc nhất làng bóng bầu dục Mỹ được cho là rất hạnh phúc và vui mừng khi chính thức chào đón nữ ca sĩ 36 tuổi với tư cách là thành viên mới trong nhà.

Cuộc tình gây sốt của Taylor Swift và siêu sao làng bóng bầu dục

Travis Kelce bằng tuổi Taylor Swift, sở hữu chiều cao 1,96 m đồng thời có sự nghiệp thành công không thua kém bạn gái. Anh là ngôi sao bóng bầu dục đắt giá của đội Kansas City Chiefs, được đánh giá là một trong những cầu thủ biên vĩ đại nhất trong lịch sử ẢNH: AP

Taylor Swift - Travis Kelce hẹn hò từ mùa hè 2023 sau khi nhà vô địch Super Bowl tiết lộ trên podcast New Heights rằng anh muốn gặp giọng ca Cruel Summer trong chuyến lưu diễn The Eras Tour và cho cô số điện thoại của mình. Cả hai sau đó đã kết nối và nhanh chóng trở thành một đôi. Thời gian sau đó, ngôi sao đội Kansas City Chiefs và giọng ca Love Story liên tục xuất hiện bên nhau. Taylor Swift nhiều lần xuất hiện trên khán đài để cổ vũ bạn trai trong những trận đấu quan trọng trong khi Travis Kelce cũng sắp xếp lịch trình bận rộn để dự những buổi trình diễn của người yêu trong chuyến lưu diễn toàn cầu.

Mối tình của cặp đôi này không chỉ làm "dậy sóng" truyền thông, mạng xã hội mà còn góp phần thúc đẩy nền kinh tế thành phố Kansas (Mỹ) - nơi Kelce sống và thi đấu. Sự chú ý của dư luận với cuộc tình này cũng thúc đẩy lượng người xem và doanh thu "khủng" cho đội Kansas City Chiefs và NFL (giải bóng bầu dục Mỹ).

Mối tình của cặp đôi liên tục trở thành tâm điểm chú ý ẢNH: REUTERS

Trong hai năm gắn bó, Taylor Swift - Travis Kelce giữ chuyện tình khá kín tiếng, chỉ công khai nhắc về "nửa kia" một vài lần. Hồi cuối năm 2023, khi được Time vinh danh là Nhân vật của năm, nữ ca sĩ 8X lần đầu tiên đưa ra bình luận công khai về chuyện tình, bày tỏ rằng cô và bạn trai rất tự hào về nhau.

Khi nhận giải Video của năm trên sân khấu VMAs 2024, Taylor Swift cũng từng gây chú ý khi chia sẻ về bạn trai: "Tôi luôn nghe thấy tiếng ai đó reo hò từ phía bên kia phòng thu nơi chúng tôi đang làm việc. Và đó là bạn trai của tôi, Travis. Mọi thứ người đàn ông này chạm vào đều biến thành hạnh phúc, niềm vui và phép màu. Tôi muốn cảm ơn anh ấy vì đã thêm điều đó vào cảnh quay của chúng tôi, tôi sẽ luôn nhớ điều đó".

Trước khi công bố tin đính hôn, Taylor Swift cũng khiến dân tình "đứng ngồi không yên" khi công bố loạt hình ảnh về album thứ 12 - The Life of a Showgirl (dự kiến ra mắt vào tháng 10.2025).