Nhan sắc bạn gái kém 16 tuổi vừa được Đoàn Minh Tài cầu hôn

Hôm 12.9, diễn viên Đoàn Minh Tài gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc cầu hôn bạn gái tại Đà Lạt. Sao nam 8X đã cất công cùng bạn bè chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, nhằm gây bất ngờ cho người yêu. Trong không gian lãng mạn, anh quỳ gối thổ lộ: “Làm vợ anh nha” khiến Sunny Đan Ngọc vỡ òa vì xúc động. Nhiều đồng nghiệp như đạo diễn Ngọc Duyên, diễn viên Huỳnh Hồng Loan… cũng có mặt để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của cặp đôi.

Lập tức thông tin về cô gái được Đoàn Minh Tài cầu hôn khiến dân mạng xôn xao. Sunny Đan Ngọc cũng hoạt động trong showbiz, sinh năm 2000, kém nam diễn viên 16 tuổi. Dù vậy trong những khoảnh khắc đứng cạnh nhau, cả hai được nhận xét đẹp đôi. Trước đó, họ cũng thường xuyên đồng hành trong các sự kiện, khiến nhiều khán giả hoài nghi về mối quan hệ “trên mức tình bạn”.

Sắc vóc của bạn gái Đoàn Minh Tài

Sunny Đan Ngọc năm nay 25 tuổi, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài sắc sảo. Cô hoạt động trong lĩnh vực ca hát, diễn xuất, từng ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc. Ngoài ra, người đẹp 10X cũng vừa tốt nghiệp khoa Răng hàm mặt của một trường đại học quốc tế trên địa bàn TP.HCM. Cô có kế hoạch trau dồi thêm kiến thức để thực hiện ước mơ mở một phòng khám nhỏ trong tương lai ẢNH: FBNV

Có lợi thế về sắc vóc, Sunny Đan Ngọc đa dạng ở nhiều phong cách thời trang khác nhau. Thỉnh thoảng, cô ghi điểm bởi hình ảnh trẻ trung năng động. Song ở một số sự kiện, nữ ca sĩ làm mới mình với hình ảnh gợi cảm hơn ẢNH: FBNV

Chia sẻ với chúng tôi, Đoàn Minh Tài cho biết ở Sunny Đan Ngọc có nhiều điểm khiến anh cảm thấy cô là người đặc biệt phù hợp với mình, điển hình như tính cách mạnh mẽ, suy nghĩ chín chắn, luôn nghị lực trong cuộc sống ẢNH: FBNV

Sunny Đan Ngọc được bạn trai nhận xét là người chân thành, hết mình dù trong tình yêu hay công việc. Chính sự đồng điệu và tin tưởng qua năm tháng bên nhau đã giúp Đoàn Minh Tài cảm thấy chắc chắn, muốn cùng Sunny Đan Ngọc đi tiếp phần đời còn lại ẢNH: FBNV

Đoàn Minh Tài bật mí đã lên kế hoạch chuẩn bị cho màn cầu hôn từ 2 năm trước. Đến tháng 6.2025, nam diễn viên quyết định đi Đà Lạt chụp ảnh và thấy đây là dịp để tạo bất ngờ. “Đến tối hôm đó, tôi đã thực sự xúc động khi quỳ gối trao nhẫn cho Sunny. Dù có chuẩn bị trước về nơi chốn và thời gian, nhưng khi khoảnh khắc trọng đại đến, cảm xúc dâng trào khiến tôi khó nói nên lời”, nam diễn viên bộc bạch ẢNH: FBNV

Về kế hoạch đám cưới, Sunny Đan Ngọc và bạn trai dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 25.12. Những chi tiết cụ thể như địa điểm, khách mời, trang phục… vẫn đang trong quá trình chuẩn bị của cặp đôi. “Tôi mong đám cưới sẽ là dịp kỷ niệm trọng đại, vừa ấm áp vừa ý nghĩa cho cả hai bên gia đình và bạn bè thân thiết”, sao nam 8X bộc bạch ẢNH: FBNV