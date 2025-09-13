Nhan sắc bạn gái kém 16 tuổi vừa được Đoàn Minh Tài cầu hôn

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Sunny Đan Ngọc còn tốt nghiệp khoa Răng hàm mặt. Hiện tại cô và Đoàn Minh Tài đang lên kế hoạch cho đám cưới dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.
Hôm 12.9, diễn viên Đoàn Minh Tài gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc cầu hôn bạn gái tại Đà Lạt. Sao nam 8X đã cất công cùng bạn bè chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, nhằm gây bất ngờ cho người yêu. Trong không gian lãng mạn, anh quỳ gối thổ lộ: “Làm vợ anh nha” khiến Sunny Đan Ngọc vỡ òa vì xúc động. Nhiều đồng nghiệp như đạo diễn Ngọc Duyên, diễn viên Huỳnh Hồng Loan… cũng có mặt để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của cặp đôi.
Lập tức thông tin về cô gái được Đoàn Minh Tài cầu hôn khiến dân mạng xôn xao. Sunny Đan Ngọc cũng hoạt động trong showbiz, sinh năm 2000, kém nam diễn viên 16 tuổi. Dù vậy trong những khoảnh khắc đứng cạnh nhau, cả hai được nhận xét đẹp đôi. Trước đó, họ cũng thường xuyên đồng hành trong các sự kiện, khiến nhiều khán giả hoài nghi về mối quan hệ “trên mức tình bạn”.
Sắc vóc của bạn gái Đoàn Minh Tài
Có lợi thế về sắc vóc, Sunny Đan Ngọc đa dạng ở nhiều phong cách thời trang khác nhau. Thỉnh thoảng, cô ghi điểm bởi hình ảnh trẻ trung năng động. Song ở một số sự kiện, nữ ca sĩ làm mới mình với hình ảnh gợi cảm hơn
