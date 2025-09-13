Đoàn Minh Tài cầu hôn bạn gái bác sĩ

Đoàn Minh Tài chia sẻ hình ảnh cầu hôn bạn gái thành công, nhận được lời chúc mừng từ đồng nghiệp và khán giả ẢNH: FBNV

Diễn viên Đoàn Minh Tài vừa tổ chức buổi tiệc lãng mạn và cầu hôn bạn gái tại Đà Lạt. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ lại loạt khoảnh khắc này kèm theo dòng chia sẻ: “Cảm ơn em đã yêu anh, không ngại anh già, cho anh được nắm tay em thật chặt, cùng nhau đi qua hết thăng trầm cuộc đời này”.

Đồng thời sao nam 8X cũng gửi lời cảm ơn bạn bè, người thân đã cùng anh giữ bí mật, cùng chuẩn bị và tạo nên buổi cầu hôn ấm áp, lãng mạn. Trong loạt ảnh được chia sẻ, nam diễn viên và bạn gái diện trang phục đồng điệu. Khoảnh khắc anh quỳ gối ngỏ ý về chung nhà khiến người yêu không khỏi xúc động. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến Đoàn Minh Tài khi có thêm cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời.

Khoảnh khắc ngọt ngào của nam diễn viên Trang trại hoa hồng và bạn gái bác sĩ. Trước đó, việc cặp đôi thường xuyên đồng hành, xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ của cả hai ẢNH: FBNV

Bạn gái Đoàn Minh Tài là ai?

Lập tức, thông tin về bạn gái Đoàn Minh Tài cũng được tìm kiếm. Cô là Sunny Đan Ngọc - gương mặt quen thuộc trong showbiz. Người yêu của nam diễn viên sinh năm 2000, hoạt động ở vai trò ca sĩ. Cô từng đoạt Á quân Hãy là số 1 (2023), trình làng một số dự án như Một thập kỷ yêu anh, Đoạn đường riêng, Anh ơi... Không chỉ hát, Sunny Đan Ngọc còn có thể sáng tác nhạc và tự thể hiện ca khúc của chính mình. Hồi tháng 7.2024, giọng ca 10X vừa tốt nghiệp khoa Răng hàm mặt của Trường đại học quốc tế Hồng Bàng.

Cùng thời điểm này, trên trang cá nhân, Sunny Đan Ngọc chia sẻ lại khoảnh khắc ngọt ngào bên Đoàn Minh Tài, kèm theo lời nhắn nhủ: “Hữu duyên yêu anh”. Bài viết của cô nhận được lời chúc mừng từ bạn bè, người hâm mộ.

Theo một nguồn tin, Đoàn Minh Tài đã bí mật cùng bạn bè chuẩn bị cho buổi cầu hôn tại Đà Lạt. Ban đầu, Sunny Đan Ngọc chỉ biết sẽ dự tiệc sinh nhật một người bạn. Đến nơi, cô vỡ oà, bật khóc vì món quà đặc biệt từ người yêu.

Đoàn Minh Tài cùng bạn bè bí mật tổ chức buổi cầu hôn lãng mạn tại Đà Lạt. Đón nhận điều này, Sunny Đan Ngọc không khỏi vỡ òa, xúc động ẢNH: FBNV

Đoàn Minh Tài sinh năm 1984, hoạt động ở vai trò diễn viên, người mẫu. Anh từng tham gia nhiều dự án phim như Dốc sương mù, Lạc mất linh hồn, Dòng sông không trở lại, Trang trại hoa hồng… Trong sự nghiệp diễn xuất, sao nam 8X thường được giao những vai diễn lãng tử, tình trường dày dặn. Chính vì điều đó mà diễn viên này thường được khán giả gọi với danh xưng “gã đào hoa của showbiz Việt”.

Đoàn Minh Tài kín tiếng trong chuyện tình cảm. Anh ít khi tiết lộ hay chia sẻ nhiều về mối quan hệ với Sunny Đan Ngọc trước đó, dù cả hai thường xuyên đồng hành trong các dự án nghệ thuật. Nam diễn viên thừa nhận mình muốn giữ sự bình yên cho bản thân và nửa kia, không thích phô bày tình yêu trước công chúng. Bên cạnh đó, Đoàn Minh Tài cũng khẳng định bản thân là một người chung thủy trong tình yêu, trái ngược với danh xưng mà khán giả từng dành tặng khi làm nghề.