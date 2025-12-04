Xếp hàng dài mua gà rán để 'săn' tuần lộc: Cơn sốt Giáng sinh 2025 ở TP.HCM

Mới đây, một thương hiệu gà rán nổi tiếng tại Việt Nam thông báo chương trình đặc biệt dịp Giáng sinh 2025 với quà tặng là chú tuần lộc nhồi bông "siêu dễ thương" khi mua combo gà rán, mì Ý, khoai tây lắc và nước ngọt với tổng hóa đơn từ 149.000 đồng.

"Săn" tuần lộc nhồi bông ẢNH: CAO AN BIÊN

Thương hiệu thông báo chương trình áp dụng từ 1.12.2025 - 31.1.2026 hoặc đến khi hết quà tặng, áp dụng trên tất cả kênh mua hàng của của chuỗi gà rán này.

Ngay sau đó, nhiều thực khách ở TP.HCM cũng như nhiều tỉnh thành đã tìm tới cửa hàng để ăn hoặc đặt món thông qua ứng dụng giao đồ ăn để nhận tuần lộc này khiến các điểm bán của thương hiệu gà rán này đông khách lẫn shipper.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều tài khoản mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh, hành trình "săn" những con tuần lộc dễ thương khiến hoạt động "đi ăn gà rán nhận tuần lộc nhồi bông" bất ngờ trở thành cơn sốt trên mạng xã hội, nhiều người "đu trend".

"Hot trend" mùa Giáng sinh 2025

Ghi nhận của Thanh Niên chiều nay 4.12 tại một chi nhánh của thương hiệu gà rán trên ở đường Hậu Giang, phường Phú Lâm, TP.HCM (Q.6 cũ), rất đông khách tìm đến dù không phải là giờ cao điểm.

Nhiều người hào hứng khi sở hữu chú tuần lộc dễ thương dịp Giáng sinh 2025 ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo quan sát, thực khách đến đây là học sinh, sinh viên, những gia đình có con nhỏ… Trong đó, chị Lê Thị Thảo (32 tuổi) dẫn con trai vào cửa hàng mua gà rán để được tặng tuần lộc, tuy nhiên nghe nhân viên thông báo chi nhánh hiện tạm hết quà khiến chị khá thất vọng.

"Con tôi học gần đây, đón con tan học xong thì hai mẹ con vào mua luôn. Mấy hôm nay con tuần lộc nhồi bông ở đây đang hot, con tôi cũng muốn mẹ dẫn đi ăn gà rán, mì Ý để được nhận quà nên mình cũng chiều con. Tiếc là ở chi nhánh này đã không còn", chị cho biết.

Tuy nhiên, hai mẹ con vẫn ngồi tại cửa hàng để dùng bữa. Người mẹ nói thêm chị sẽ tìm qua các ứng dụng giao hàng, hy vọng ở những chi nhánh khác vẫn còn tuần lộc để mua cho con.

Một số cửa hàng thông báo tạm hết tuần lộc tặng cho khách ẢNH: CAO AN BIÊN

Chú tuần lộc gây sốt mùa Giáng sinh 2025 ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, tại một cửa hàng khác của thương hiệu gà rán này trên đường Cộng Hòa ở phường Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình cũ) cũng đông khách tìm tới ăn gà rán, mì Ý. Nhiều khách nhí rất vui khi cửa hàng vẫn còn nhiều tuần lộc nhồi bông.

Trong hàng dài người xếp hàng chờ tới lượt có anh Thế Anh (22 tuổi) cùng bạn gái. Anh cho biết con tuần lộc ở cửa hàng này những ngày qua thành "hot trend" nên cả hai rủ nhau đi ăn, sẵn mang về nhà mỗi người một con.

"Nhìn tuần lộc dễ thương quá. Mình tìm nhiều cửa hàng lắm nhưng một số nơi hết chương trình quà tặng này, thấy trên ứng dụng giao hàng còn chi nhánh này vẫn tặng tuần lộc nên chiều nay tụi mình tới luôn, sợ hết mất", anh chia sẻ.

Càng về chiều tối, lượng khách đổ về cửa hàng này ngày càng đông hơn, nhân viên tất bật phục vụ thực khách. Bạn nghĩ sao về cơn sốt quà tặng tuần lộc này? Hãy chia sẻ với Thanh Niên trong phần bình luận bên dưới.