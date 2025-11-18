Ngỡ ngàng chè cua Cà Mau: Món 'nghe sợ' nhưng ăn vào… mê luôn

Chè cua Cà Mau cách làm kỳ công, hương vị hài hòa

Không gian trình diễn ẩm thực tại Ngày hội cua Cà Mau lần thứ 2 năm 2025 thu hút đông đảo du khách, nhưng gây tò mò nhất là món… chè cua. Một món ăn mà nhiều người chỉ nghe tên đã ngập ngừng. Thế nhưng khi thưởng thức, đa số thực khách đều ngỡ ngàng trước sự cân bằng mặn – ngọt, béo – thơm, không hề tanh như họ từng lo ngại.

Món chè cua,món từng đoạt giải nhất Vua đầu bếp cua 2022 gây ấn tượng với lớp vỏ bột nếp và nhân thịt cua mặn ngọt độc đáo. ẢNH: G.B

Món chè cua này từng đạt giải nhất Vua đầu bếp cua năm 2022, do đầu bếp trẻ Nguyễn Ái Linh (30 tuổi, xã Đất Mũi) thực hiện. Linh lấy cảm hứng từ món chè bột lọc bọc thịt heo quay của Huế, nhưng biến tấu phần nhân bằng thịt cua Cà Mau, đặc sản vốn nổi tiếng chắc thịt, ngọt và có gạch son béo bùi. Nhờ vậy, một món chè truyền thống được khoác lên "bản sắc Cà Mau" rất riêng, táo bạo nhưng thuyết phục.

Nhân chè được làm từ thịt những con cua chắc thịt, gạch son ẢNH: G.B

Theo Ái Linh, chìa khóa làm nên hương vị của món ăn là chọn đúng những con cua chắc, có gạch son đẹp mắt. Thịt cua được hấp chín, gỡ ra rồi xào cùng đậu xanh để làm nhân, tạo vị mặn béo hài hòa. Bên ngoài, lớp bột nếp được nhồi mịn, vo tròn, ôm trọn phần nhân có màu cam đỏ tự nhiên.

Đầu bếp Nguyễn Ái Linh người sáng tạo ra món chè cua độc đáo, khiến nhiều du khách thích thú ẢNH: G.B

Nước nấu chè sử dụng đường phèn, lá dứa và gừng giúp hương vị thanh, tạo điểm nhấn cân bằng giữa lớp vỏ dẻo và nhân mặn.

Thực khách bất ngờ vì… quá ngon

Không ít thực khách ban đầu dè chừng vì sợ vị tanh của cua biển, trong đó có Huỳnh Thế Anh (xã Cái Nước). "Nghe tên món chè cua là tôi đã sợ sẽ bị tanh, nên cũng ngần ngại lắm. Nhưng khi ăn thử thì thật sự bất ngờ: vị mặn và ngọt hòa quyện rất lạ, không hề khó ăn mà còn tạo cảm giác đặc trưng, thú vị hơn tôi tưởng", ông Khởi chia sẻ.

Ba viên chè cua được bán với giá 69.000 đồng ẢNH: G.B

Chị Trần Chúc Ly (P.An Xuyên) cũng tìm đến thưởng thức sau khi xem giới thiệu trên mạng xã hội. "Lúc đầu tôi nghĩ chè cua sẽ tanh và khó ăn, nhưng khi thử rồi thì bất ngờ vì rất ngon, viên chè dai, nhân mặn ngọt béo, thêm mùi gừng và lá dứa thơm dễ chịu", chị nói.

Du khách tìm đến thưởng thức món chè cua ẢNH: G.B

Không chỉ ngon miệng, món chè cua còn đẹp mắt với lớp vỏ mang sắc xanh tím từ hoa đậu biếc, tạo ấn tượng mạnh với du khách lẫn người dùng mạng xã hội.

Sản vật Cà Mau trong hành trình vươn xa

Cua Cà Mau, đặc biệt là cua Năm Căn vốn nổi tiếng chắc thịt, ngọt, gạch béo và từng được đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) vinh danh trong Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam giai đoạn 2020-2021 và xác lập kỷ lục 69 món ăn chế biến từ cua năm 2022.

Cua Năm Căn từng được đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vinh danh trong Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam ẢNH: G.B

Từ nguyên liệu chất lượng này, người dân địa phương đã sáng tạo hàng loạt món hấp dẫn như cua hấp bia, cua sốt bơ tỏi, cua rang muối… và giờ đây, món chè cua trở thành hướng đi đầy thú vị, cho thấy sự sáng tạo không giới hạn của ẩm thực miền đất cực Nam Tổ quốc.

Sự độc đáo của món chè cua, từ câu chuyện cảm hứng đến cách chế biến, được kỳ vọng góp phần đưa đặc sản cua Cà Mau vươn xa, trở thành biểu tượng mới trong hành trình quảng bá ẩm thực Cà Mau tới du khách và cộng đồng mạng.