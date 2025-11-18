Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Ẩm thực

Ngỡ ngàng chè cua Cà Mau: Món 'nghe sợ' nhưng ăn vào… mê luôn

Gia Bách
Gia Bách
18/11/2025 19:39 GMT+7

Món chè cua từng đoạt giải nhất Vua đầu bếp cua 2022 đang gây sốt tại Ngày hội cua Cà Mau 2025. Hương vị mặn ngọt hài hòa, tưởng khó ăn mà lại khiến thực khách ngỡ ngàng vì quá ngon.

Chè cua Cà Mau cách làm kỳ công, hương vị hài hòa

Không gian trình diễn ẩm thực tại Ngày hội cua Cà Mau lần thứ 2 năm 2025 thu hút đông đảo du khách, nhưng gây tò mò nhất là món… chè cua. Một món ăn mà nhiều người chỉ nghe tên đã ngập ngừng. Thế nhưng khi thưởng thức, đa số thực khách đều ngỡ ngàng trước sự cân bằng mặn – ngọt, béo – thơm, không hề tanh như họ từng lo ngại.

Ngỡ ngàng chè cua Cà Mau: Món 'nghe sợ' nhưng ăn vào… mê luôn- Ảnh 1.

Món chè cua,món từng đoạt giải nhất Vua đầu bếp cua 2022 gây ấn tượng với lớp vỏ bột nếp và nhân thịt cua mặn ngọt độc đáo.

ẢNH: G.B

Món chè cua này từng đạt giải nhất Vua đầu bếp cua năm 2022, do đầu bếp trẻ Nguyễn Ái Linh (30 tuổi, xã Đất Mũi) thực hiện. Linh lấy cảm hứng từ món chè bột lọc bọc thịt heo quay của Huế, nhưng biến tấu phần nhân bằng thịt cua Cà Mau, đặc sản vốn nổi tiếng chắc thịt, ngọt và có gạch son béo bùi. Nhờ vậy, một món chè truyền thống được khoác lên "bản sắc Cà Mau" rất riêng, táo bạo nhưng thuyết phục.

Ngỡ ngàng chè cua Cà Mau: Món 'nghe sợ' nhưng ăn vào… mê luôn- Ảnh 2.

Nhân chè được làm từ thịt những con cua chắc thịt, gạch son

ẢNH: G.B

Theo Ái Linh, chìa khóa làm nên hương vị của món ăn là chọn đúng những con cua chắc, có gạch son đẹp mắt. Thịt cua được hấp chín, gỡ ra rồi xào cùng đậu xanh để làm nhân, tạo vị mặn béo hài hòa. Bên ngoài, lớp bột nếp được nhồi mịn, vo tròn, ôm trọn phần nhân có màu cam đỏ tự nhiên.

Ngỡ ngàng chè cua Cà Mau: Món 'nghe sợ' nhưng ăn vào… mê luôn- Ảnh 3.

Đầu bếp Nguyễn Ái Linh người sáng tạo ra món chè cua độc đáo, khiến nhiều du khách thích thú

ẢNH: G.B

Nước nấu chè sử dụng đường phèn, lá dứa và gừng giúp hương vị thanh, tạo điểm nhấn cân bằng giữa lớp vỏ dẻo và nhân mặn.

Thực khách bất ngờ vì… quá ngon

Không ít thực khách ban đầu dè chừng vì sợ vị tanh của cua biển, trong đó có Huỳnh Thế Anh (xã Cái Nước). "Nghe tên món chè cua là tôi đã sợ sẽ bị tanh, nên cũng ngần ngại lắm. Nhưng khi ăn thử thì thật sự bất ngờ: vị mặn và ngọt hòa quyện rất lạ, không hề khó ăn mà còn tạo cảm giác đặc trưng, thú vị hơn tôi tưởng", ông Khởi chia sẻ.

Ngỡ ngàng chè cua Cà Mau: Món 'nghe sợ' nhưng ăn vào… mê luôn- Ảnh 4.

Ba viên chè cua được bán với giá 69.000 đồng

ẢNH: G.B

Chị Trần Chúc Ly (P.An Xuyên) cũng tìm đến thưởng thức sau khi xem giới thiệu trên mạng xã hội. "Lúc đầu tôi nghĩ chè cua sẽ tanh và khó ăn, nhưng khi thử rồi thì bất ngờ vì rất ngon, viên chè dai, nhân mặn ngọt béo, thêm mùi gừng và lá dứa thơm dễ chịu", chị nói.

Ngỡ ngàng chè cua Cà Mau: Món 'nghe sợ' nhưng ăn vào… mê luôn- Ảnh 5.

Du khách tìm đến thưởng thức món chè cua

ẢNH: G.B

Không chỉ ngon miệng, món chè cua còn đẹp mắt với lớp vỏ mang sắc xanh tím từ hoa đậu biếc, tạo ấn tượng mạnh với du khách lẫn người dùng mạng xã hội.

Sản vật Cà Mau trong hành trình vươn xa

Cua Cà Mau, đặc biệt là cua Năm Căn vốn nổi tiếng chắc thịt, ngọt, gạch béo và từng được đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) vinh danh trong Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam giai đoạn 2020-2021 và xác lập kỷ lục 69 món ăn chế biến từ cua năm 2022.

Ngỡ ngàng chè cua Cà Mau: Món 'nghe sợ' nhưng ăn vào… mê luôn- Ảnh 6.

Cua Năm Căn từng được đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vinh danh trong Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam

ẢNH: G.B

Từ nguyên liệu chất lượng này, người dân địa phương đã sáng tạo hàng loạt món hấp dẫn như cua hấp bia, cua sốt bơ tỏi, cua rang muối… và giờ đây, món chè cua trở thành hướng đi đầy thú vị, cho thấy sự sáng tạo không giới hạn của ẩm thực miền đất cực Nam Tổ quốc.

Sự độc đáo của món chè cua, từ câu chuyện cảm hứng đến cách chế biến, được kỳ vọng góp phần đưa đặc sản cua Cà Mau vươn xa, trở thành biểu tượng mới trong hành trình quảng bá ẩm thực Cà Mau tới du khách và cộng đồng mạng.

Tin liên quan

Vì sao sáng nay ùn ùn người mua chè trôi nước ở khu Chợ Lớn?

Vì sao sáng nay ùn ùn người mua chè trôi nước ở khu Chợ Lớn?

Hôm nay 22.12 là tiết đông chí. Nhiều người bán chè trôi nước ở khu vực Chợ Lớn - nơi tập trung đông cộng đồng người Hoa ở TP.HCM, cười tươi khi ùn ùn khách tới mua. Có nơi, bán hơn 2 tiếng đã hết sạch dù bình thường bán cả ngày.

Khám phá thêm chủ đề

cua cà mau chè bột lọc bọc thịt heo quay ẩm thực Cà Mau ngay hội cua
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận