'Mở trói' để mở rộng thị trường cua Cà Mau

Tại Hội nghị "Liên kết chuỗi trong sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cua Cà Mau" diễn ra ngày 17.11, UBND tỉnh Cà Mau và Hội Thủy sản Việt Nam tập trung "mổ xẻ" những điểm nghẽn lớn đang kìm hãm sức bật của ngành cua, mặt hàng được xem là chiến lược của ngành nuôi trồng thủy sản địa phương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết ngành cua đang trỗi dậy với 20.000 ha nuôi cua - tôm đạt chuẩn quốc tế, nhưng sản xuất vẫn manh mún, chế biến chủ yếu sơ thủ công, thiếu nhà máy quy mô nên giá trị gia tăng còn thấp ẢNH: G.B

Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau Dương Vũ Nam cho biết, tỉnh hiện có khoảng 380.000 ha diện tích nuôi cua, chủ yếu xen canh với tôm, sản lượng bình quân đạt 40.000 tấn/năm. Đây là nguồn cung mang lại khoảng 700 triệu USD mỗi năm, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm hơn 70% lượng cua xuất khẩu. Tuy nhiên, ông Nam thẳng thắn nhìn nhận, con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng khi phần lớn sản phẩm chỉ tiêu thụ nội địa hoặc xuất qua trung gian, chủ yếu ở dạng tươi sống, thiếu chế biến sâu và chưa có doanh nghiệp đầu mối đủ lớn để tổ chức chuỗi liên kết bền vững.

Tháo "điểm nghẽn" logistics, giữ thương hiệu cua sinh thái

Đại diện doanh nghiệp thu mua cua từ Trung Quốc, ông Phó Mẫn, Trưởng chi nhánh khu vực biên giới Công ty chứng nhận và giám định Quảng Tây, cho biết nhu cầu cua Việt Nam tại Trung Quốc rất lớn, riêng cửa khẩu Đông Hưng từng nhập đến 200 tấn cua/ngày vào cao điểm. Để kiểm soát chất lượng, rút ngắn thời gian thông quan và bảo vệ thương hiệu, ông đề xuất Cà Mau thành lập phòng thí nghiệm ngay tại địa phương nhằm ứng dụng công nghệ kiểm nghiệm, tăng khả năng truy xuất và nâng giá trị cua khi xuất khẩu chính ngạch.

Phía Cà Mau cho biết Sở KH-CN sẽ phối hợp làm việc trực tuyến về đề xuất này. Hiện sản phẩm cua Cà Mau đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý; 24 tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng. Tỉnh cũng đã hoàn thiện cổng truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ 7 doanh nghiệp đưa 10 sản phẩm cua lên hệ thống và cấp hơn 32.000 tem QR nhằm tạo kênh xác thực minh bạch cho người tiêu dùng.

Dù vậy, các doanh nghiệp sản xuất và phân phối đều chung nhận định, logistics và truy xuất nguồn gốc đồng bộ chính là hai "nút thắt" lớn nhất, cần tháo gỡ ngay để nâng tầm chuỗi giá trị cua.

Cần chiến lược quốc gia cho cua Cà Mau

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết ngành cua đang trỗi dậy mạnh mẽ, với 20.000 ha nuôi cua, tôm đạt các chứng nhận quốc tế như Naturland, ASC, EU Organic. Tuy nhiên sản xuất còn manh mún, chế biến chủ yếu sơ chế thủ công, thiếu nhà máy quy mô lớn và sản phẩm đa dạng, khiến giá trị gia tăng hạn chế.

Cua Cà Mau hướng đến mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu cua sinh thái dẫn đầu cả nước ẢNH: G.B

Từ thực tế này, Cà Mau kiến nghị các bộ, ngành xây dựng chiến lược phát triển ngành hàng cua biển Việt Nam giai đoạn 2025 - 2035, xác định Cà Mau là trung tâm dẫn dắt về sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt với dòng sản phẩm cua sinh thái. Địa phương cũng đề nghị hỗ trợ đàm phán xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và mở rộng thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Bắc Mỹ; đồng thời kết nối các doanh nghiệp chế biến, nhà phân phối lớn trong và ngoài nước để hình thành chuỗi cung ứng ổn định.

Cà Mau cũng mong được hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật nuôi cua sinh thái, hữu cơ, mô hình cua - tôm - rừng; các quy chuẩn quốc tế như ASC, BAP, EU Organic; đồng thời thúc đẩy nghiên cứu giải pháp phòng trị bệnh trên cua.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu Sở Công thương, Sở KH-CN, Sở NN-MT giữ liên hệ chặt chẽ với các đối tác, đặc biệt là Hội Thủy sản Việt Nam, để đẩy nhanh chuyển giao công nghệ truy xuất cho ngành cua.

Trong khuôn khổ hội nghị, Hội Thủy sản Việt Nam, Sở Công thương tỉnh Cà Mau và Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP.Phòng Thành Cảng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về liên kết tiêu thụ sản phẩm cua Cà Mau, nhằm mở ra cơ hội mới cho ngành cua địa phương tiến sâu vào thị trường xuất khẩu chính ngạch.