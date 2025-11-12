Tổng Bí thư Tô Lâm: Xuất khẩu công nghệ nông nghiệp để thu về ngoại tệ

Có điều kiện để xuất khẩu kinh nghiệm, bài học trong nông nghiệp

Ngày 12.11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945 - 2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương tới dự.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngành Nông nghiệp và Môi trường ẢNH: TRUNG TÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Ngành Nông nghiệp và Môi trường quản lý nhiều nguồn tài nguyên sống còn của đất nước như: đất, nước, rừng, khoáng sản, không khí, đa dạng sinh học, môi trường sinh thái. Mỗi tấc đất, mỗi dòng sông, mỗi khu rừng, mỗi vùng biển không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển sinh kế mà còn là thành tố của chủ quyền quốc gia. Vì vậy, phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường không đơn thuần là phát triển kinh tế mà còn là nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Trong 80 năm qua, Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã đồng hành cùng dân tộc, trở thành trụ cột nền kinh tế và đến nay trở thành nhân tố quan trọng trong công cuộc chuyển mình quốc gia, đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Chỉ đạo, định hướng phát triển ngành những năm tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo phải được củng cố, dữ liệu phải trở thành động lực then chốt. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường; xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ đất đai, tài nguyên, nước, rừng, khí tượng thủy văn, đa dạng dạng sinh học..., phát triển thành cơ sở dữ liệu của ngành, thống nhất trong toàn quốc.

"Đưa khoa học, công nghệ trở thành trung tâm trong sản xuất nông nghiệp từ giống cây trồng, vật nuôi, công nghệ sinh học, tự động hóa, truy xuất nguồn gốc, logistics... Khuyến khích mô hình nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân cùng tham chuỗi giá trị, khuyến nông gắn với đồng ruộng, gắn với người nông dân, cơ sở sản xuất, không dừng lại ở hô hào phong trào", Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, giá trị gia tăng, xuất khẩu công nghệ nông nghiệp. Theo Tổng Bí thư, chúng ta có đủ điều kiện để xuất khẩu kinh nghiệm, bài học ngành nông nghiệp ra nước ngoài để thu ngoại tệ cho quốc gia.

Chọn khoa học, công nghệ, chuyển đổi số làm động lực bứt phá

Cũng tại lễ kỷ niệm, điểm lại lịch sử 80 năm qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, trong hai cuộc kháng chiến (giai đoạn 1945 - 1975), nông nghiệp vừa duy trì vừa sản xuất vừa chiến đấu, tạo nên kỳ tích "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người".

Bộ trưởng Trần Đức Thắng điểm lại đóng góp của Ngành Nông nghiệp và Môi trường trong 80 năm qua ẢNH: TRUNG TÙNG

Sau ngày thống nhất đất nước (năm 1975), trong điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn, hạ tầng bị tàn phá, ngành nông nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất, củng cố cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển hợp tác xã, nông - lâm trường quốc doanh, triển khai các chương trình khai hoang, thủy lợi, cải tạo đồng ruộng, trồng rừng. Đến cuối thập niên 1970, năng lực sản xuất lương thực cơ bản được phục hồi.

Bước vào công cuộc đổi mới năm 1986, nông nghiệp Việt Nam có bước phát triển vượt bậc, từ chỗ thiếu ăn, phải nhập khẩu lương thực, Việt Nam tự bảo đảm an ninh lương thực và trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Các mặt hàng, như gạo, cà phê, hạt điều, hồ tiêu, thủy sản, rau quả… nằm trong nhóm 5 nước xuất khẩu lớn nhất toàn cầu, mang lại hàng chục tỉ USD mỗi năm.

"Nông nghiệp trở thành trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần ổn định vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Trong 3 thập kỷ qua, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng gần 50 lần, đạt hơn 62,5 tỉ USD năm 2024, đưa Việt Nam vào top 15 quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới", Bộ trưởng Trần Đức Thắng nói.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngành sẽ tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế xanh và tuần hoàn; quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên quốc gia, khai thác tiết kiệm đất, nước, rừng, khoáng sản, biển phục vụ phát triển lâu dài.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm động lực bứt phá; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, cảm biến, chuỗi khối trong giám sát tài nguyên và nông nghiệp thông minh; đẩy mạnh nghiên cứu giống cây, con thích ứng khí hậu; hỗ trợ khởi nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở nông thôn.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường.