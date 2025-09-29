Tổng Bí thư Tô Lâm: Chúng ta có thể làm nên những điều tưởng chừng không thể

Đó là nhận định của Tổng Bí thư Tô Lâm về những thành tựu nổi bật của ngành KH-CN tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông (BC-VT), 66 năm ngành KH-CN và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I do Bộ KH-CN tổ chức chiều 29.9.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: MAI HÀ

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và trên 2.700 đại biểu, trong đó có gần 2.000 cán bộ đã nghỉ hưu thuộc hai ngành qua các thời kỳ.

Bộ KH-CN phải đi đầu trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết 57

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư nhận định, sau 80 thành lập, đến nay, ngành BC-VT đã đi đầu trong số hóa mạng lưới, đưa Internet vào Việt Nam từ năm 1997, mở ra không gian mới cho học tập, sản xuất, kinh doanh, giải trí, hội nhập.

Mạng lưới phủ sóng rộng khắp, 4G đạt gần 100% dân số, 5G đang được triển khai và Việt Nam nằm trong số ít quốc gia tự thiết kế, chế tạo thành công thiết bị 5G. Bưu chính ngày càng hiện đại, ứng dụng công nghệ số để trở thành hạ tầng cho thương mại điện tử, logistics.

Cạnh đó, ngành KH-CN cũng đạt nhiều thành tựu nổi bật như: nghiên cứu giống lúa năng suất cao, góp phần đưa Việt Nam thành một trong những trụ cột an ninh lương thực toàn cầu; làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin đạt chuẩn quốc tế; thực hiện thành công nhiều ca ghép tạng phức tạp…

Việt Nam cũng nhiều năm liền nằm trong nhóm quốc gia thu nhập trung bình có tốc độ cải thiện thứ hạng nhanh nhất theo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII).

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm thành tựu của ngành KH-CN ẢNH: M.HÀ

Với những thành tựu đó, Tổng Bí thư cho rằng đây chính là minh chứng khi đất nước có đường lối đúng, khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, khi trí tuệ Việt Nam được khơi dậy, chúng ta có thể làm nên những điều tưởng chừng không thể.

"Một nhiệm vụ bao trùm, xuyên suốt là Bộ KH-CN phải đi đầu trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, với đầy đủ các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm đã có trong nghị quyết", Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ.

3 trụ cột then chốt

Để tập trung hành động quyết liệt, cụ thể hóa Nghị quyết 57 bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh 3 trụ cột then chốt mà Bộ và ngành KH-CN cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Thứ nhất, với chức năng tham mưu, kiến tạo, Bộ KH-CN phải chủ động đề xuất, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số.

Thể chế không chỉ để quản lý, mà còn để khơi thông nguồn lực, biến tiềm năng thành hiện thực, biến trí tuệ Việt Nam thành sản phẩm, công nghệ, giá trị gia tăng. Cần nhanh chóng ban hành các chính sách vượt trội, có cơ chế thử nghiệm đối với công nghệ mới; đồng thời mạnh dạn trao quyền, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ hai, với chức năng quản lý nhà nước, Bộ KH-CN phải định hướng và dẫn dắt phát triển những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn có ý nghĩa chiến lược như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển xanh, bền vững…

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay với robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) ẢNH: M.HÀ

Thứ ba, về nguồn lực, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, Bộ KH-CN tiếp tục thúc đẩy huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho KH-CN; tăng mạnh tỷ trọng chi ngân sách và khuyến khích doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm cùng tham gia.

"Đầu tư cho KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải được coi là chiến lược lâu dài, chấp nhận độ trễ và rủi ro, nhưng phải kiên định theo đuổi vì đó là đầu tư cho tương lai", Tổng Bí thư lưu ý.

Doanh nghiệp cần thực sự trở thành trung tâm hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, là chủ thể giải quyết những "đề bài lớn" của đất nước; viện - trường là nền tảng, trí thức và nhân tài là động lực.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ KH-CN. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.