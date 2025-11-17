Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Ngày hội cua Cà Mau 2025: Đưa 'hương rừng - vị biển' thành thương hiệu quốc gia

Gia Bách
Gia Bách
17/11/2025 08:39 GMT+7

Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II năm 2025 hướng đến mục tiêu đưa cua Cà Mau thành thương hiệu quốc gia và ra sân chơi quốc tế bằng giá trị sinh thái "hương rừng - vị biển" đặc trưng vùng Đất Mũi.

Tối 16.11, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khai mạc Ngày hội cua Cà Mau lần II năm 2025, với chủ đề "Cua Cà Mau: hương rừng - vị biển". 

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Phan Như Nguyện, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam; bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-MT cùng đại diện các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành trong khu vực.

Về phía Cà Mau có ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy; ông Huỳnh Quốc Việt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Phạm Văn Thiều, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng các sở, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và gần 1.000 người dân, du khách.

Ngày hội cua Cà Mau 2025: Đưa 'hương rừng - vị biển' thành thương hiệu quốc gia- Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Thiều, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, phát biểu khai mạc Ngày hội cua Cà Mau

ẢNH: G.B

Sự kiện kéo dài đến 22.11, tạo không gian kết nối giao thương, quảng bá du lịch và xúc tiến đầu tư; đồng thời giới thiệu chuỗi giá trị cua Cà Mau - ngành hàng dẫn đầu cả nước về sản lượng với hơn 36.000 tấn mỗi năm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Văn Thiều, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh cua Cà Mau không chỉ là mặt hàng kinh tế, mà còn là biểu tượng văn hóa của cư dân vùng cực Nam Tổ quốc. Giá trị cốt lõi của ngành cua nằm ở sự giao hòa giữa rừng và biển - nơi thiên nhiên nuôi dưỡng nguồn lợi và con người tạo dựng bản sắc bằng sự cần cù. 

Ông Thiều cho biết, tỉnh đang triển khai hàng loạt định hướng chiến lược như: chuẩn hóa quy trình nuôi, nghiên cứu giống mới, phát triển mô hình cua lột, nâng chất chế biến và bảo quản theo chuẩn GlobalGAP, VietGAP; đồng thời mời gọi doanh nghiệp đầu tư sâu vào logistics và thương mại điện tử.

Ngày hội cua Cà Mau 2025: Đưa 'hương rừng - vị biển' thành thương hiệu quốc gia- Ảnh 2.

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-MT, cho rằng Cà Mau xứng đáng là "thủ phủ cua Việt Nam"

ẢNH: G.B

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-MT, đánh giá cao nỗ lực của Cà Mau trong xây dựng hệ sinh thái sản xuất - tiêu thụ cua theo hướng bền vững, xem đây là mô hình có thể nhân rộng cho các vùng thủy sản khác. 

"Cà Mau xứng đáng là 'thủ phủ cua Việt Nam', tạo sinh kế bền vững cho hàng vạn hộ dân. Mô hình tôm – cua – rừng còn được quốc tế ghi nhận như một hướng đi kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần bảo vệ rừng ngập mặn – "lá chắn xanh" của cực Nam Tổ quốc và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050", ông Nam nhấn mạnh.

Ngày hội cua Cà Mau 2025: Đưa 'hương rừng - vị biển' thành thương hiệu quốc gia- Ảnh 3.

Tiết mục nghệ thuật mở màn đầy sắc màu trong đêm khai mạc Ngày hội cua Cà Mau lần II năm 2025, tái hiện không gian sinh thái rừng – biển đặc trưng của Đất Mũi

ẢNH: G.B

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ có các hoạt động như: triển lãm thương mại ngành cua, sản phẩm khởi nghiệp, gian hàng OCOP, kỷ lục liên quan đến cua, hội thảo quốc tế về đổi mới sáng tạo ngành cua biển. 

Cùng thời điểm, tỉnh phối hợp tổ chức giải Marathon Cà Mau 2025 và sự kiện CamaUP'25. Đặc biệt, từ ngày 18 - 22.11, sự kiện "Xin chào Cà Mau" tại TP.HCM sẽ tiếp tục quảng bá thương hiệu cua và giới thiệu rộng hơn tiềm năng địa phương đến nhà đầu tư.

Ngày hội cua Cà Mau 2025: Đưa 'hương rừng - vị biển' thành thương hiệu quốc gia- Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham quan các gian hàng tại Ngày hội cua Cà Mau

ẢNH: G.B

Theo Sở NN-MT Cà Mau, khu vực trưng bày OCOP năm nay có 40 gian hàng của tỉnh và 72 gian hàng của hơn 20 địa phương khác. Bên cạnh các tua tham quan vùng nuôi còn có hội nghị kết nối doanh nghiệp và hội thảo tìm hướng phát triển ngành cua.


Ngày hội cua Cà Mau 2025: Đưa 'hương rừng - vị biển' thành thương hiệu quốc gia- Ảnh 5.

Cua Cà Mau, ngành hàng dẫn đầu cả nước về sản lượng với hơn 36.000 tấn mỗi năm

ẢNH: G.B


Các sản phẩm trưng bày, nhất là thuốc, hóa chất phục vụ nuôi tôm đều theo định hướng xanh, thân thiện môi trường. Các tua tham quan được tổ chức tại Cà Mau và Bạc Liêu nhằm giới thiệu những mô hình sinh thái tiêu biểu, phù hợp chiến lược phát triển xanh của tỉnh.

Ngày hội cua Cà Mau 2025: Đưa 'hương rừng - vị biển' thành thương hiệu quốc gia- Ảnh 6.

Đông đảo người dân, du khách tham dự lễ khai mạc

ẢNH: G.B

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra ngày hội, người dân mua sắm hoặc thưởng thức ẩm thực tại các gian hàng với hóa đơn từ 300.000 đồng trở lên sẽ nhận phiếu dự thưởng. Mỗi đêm, ban tổ chức chọn 10 phiếu may mắn để trao giải: 1 giải nhất 10 kg cua; 1 giải nhì 5 kg cua Cà Mau; 2 giải ba, mỗi giải 5 kg bánh phồng tôm và 6 giải khuyến khích, mỗi giải 2 kg bánh phồng tôm.

