Chi 353 tỉ/tháng ăn tỏi nhập khẩu, vì sao người Việt chuộng tỏi Trung Quốc?

Như Thanh Niên thông tin, theo thống kê của Hải quan Việt Nam, tính đến hết tháng 9, tổng kim ngạch nhập khẩu rau củ đạt 509 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất là tỏi, trị giá đến 123 triệu USD. Trung bình mỗi tháng người Việt chi 13,6 triệu USD, tương đương 353 tỉ đồng để ăn tỏi nhập khẩu, chủ yếu là tỏi Trung Quốc.

Nhiều bà nội trợ mua dùng

Ghi nhận tại một siêu thị ở phường Bình Đông (TP.HCM), quầy tỏi đa dạng các sản phẩm từ tỏi nội địa Lý Sơn đến tỏi bông sen có xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán. Ở đây, tỏi được bán theo túi nhỏ, trong đó tỏi Lý Sơn có giá 45.000 đồng/túi 200 gr, tỏi bông sen Trung Quốc có giá rẻ hơn, 24.900 đồng/túi 300 gr.

Bạn thường mua tỏi nhập khẩu hay tỏi nội địa? ẢNH: CAO AN BIÊN

Là khách quen của siêu thị này, bà Hà (56 tuổi) cho biết mình thường ưu tiên chọn tỏi bông sen Trung Quốc vì giá thành rẻ, dễ bóc vỏ nên tiết kiệm thời gian, nấu ăn cho gia đình nhanh hơn.

"Quan trọng là giá thành giúp mình tiết kiệm được chi phí đi chợ, chi tiêu hằng ngày. Ở những chợ truyền thống gần nhà, xe rau củ hàng rong, tỏi bông sen cũng được bán phổ biến hơn. Gia đình tôi nhiều năm nay cũng ưa dùng loại tỏi này. Cũng có lúc chúng tôi mua tỏi trong nước, nhưng không thường xuyên bằng", bà nội trợ chia sẻ.

Bà Hà cũng nói thêm tỏi nội địa Việt Nam có mùi thơm hơn, dễ chịu và chế biến món ăn rất ngon. Bà thường mua tỏi trong nước để làm nước chấm hoặc chiên xào. Tuy nhiên với tỏi nhập khẩu có tép to, dễ bóc vỏ tiết kiệm thời gian, bà vẫn thường ưu tiên dùng hơn.

Là người thường xuyên đi chợ truyền thống, chị Thanh (34 tuổi, sống ở phường Bình Đông) cho biết hầu hết các sạp tỏi ở chợ mà chị biết đều bán tỏi Trung Quốc với số lượng lớn, trong khi đó, chị ít khi thấy sự xuất hiện của tỏi nội địa Việt Nam.

Tỏi Trung Quốc được nhiều bà nội trợ mua ẢNH: CAO AN BIÊN

"Cái nào bán phổ biến, tiện cho mình mua thì mình sử dụng. Thêm nữa, tỏi Trung Quốc giá thành rẻ hơn. Tuy nhiên, có một loại tỏi tôi cũng thường tìm mua là tỏi cô đơn Lý Sơn, loại này cũng dễ lột vỏ hơn, thơm ngon hơn nhưng giá thành có hơi cao. Tỏi là một thành phần không thể thiếu trong bữa cơm gia đình của mình vì làm nên món ăn ngon, nhiều lợi ích sức khỏe", chị chia sẻ thêm.

Tỏi Trung Quốc được hàng quán ưa chuộng

Chia sẻ với Thanh Niên, chủ một quán ăn chuyên về gà hấp cũng cho biết quán chủ yếu sử dụng tỏi bông sen Trung Quốc để chế biến món ăn chứ không phải tỏi nội địa vì nhiều lý do.

Giá thành rẻ hơn, nguồn cung dồi dào và liên tục, dễ bóc vỏ, chế biến là một trong những yếu tố chính để quán dùng tỏi ngoại nhập. "Không chỉ quán của tôi, hầu hết các quán bán món tương tự, có sử dụng nhiều tỏi trong quá trình chế biến cũng ưu tiên chọn loại tỏi này", anh chủ chia sẻ.

Một người làm nghề lột vỏ hành tỏi nhiều năm ở TP.HCM cũng cho biết hầu hết, các loại tỏi mà chị lột từ hàng quán cung cấp là tỏi có xuất xứ Trung Quốc. Theo chị, loại tỏi này dễ bóc vỏ và có thể mua với số lượng lớn nên được nhiều quán ăn chọn.

Hành, tỏi là gia vị không thể thiếu trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt Nam ẢNH: CAO AN BIÊN

"Ngay cả với những người lao động ở trọ như chúng tôi, loại thực phẩm nào giá rẻ hơn, dễ tìm mua hơn thì được ưu tiên. Tỏi Trung Quốc giá rẻ, mua được nhiều nên mình cũng chọn để tiết kiệm trong chi phí sinh hoạt, ăn uống hằng ngày", chị nói.