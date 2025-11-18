Hôm nay ngày đầu lễ hội ẩm thực cua Cà Mau ở TP.HCM: Thực khách hào hứng

Theo đó, lễ hội ẩm thực cua Cà Mau diễn ra trong 4 ngày, từ 9 giờ đến 22 giờ xuyên suốt từ ngày hôm nay 18.11 đến ngày 22.11, quy mô 100 gian hàng.

Lễ hội ẩm thực cua Cà Mau ở TP.HCM có gì đặc sắc?

Sự kiện lần đầu tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh Niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch (phường Sài Gòn), là một trong những hoạt động của ngày hội "Xin chào Cà Mau" do UBND tỉnh Cà Mau và UBND TP.HCM phối hợp tổ chức.

Lễ hội ẩm thực cua Cà Mau ở TP.HCM bắt đầu vào hôm nay 18.11 ẢNH: CAO AN BIÊN

Ghi nhận của BáoThanh Niên sáng nay 18.11, trong ngày đầu tiên diễn ra lễ hội, không khí ở sân 4A Nhà văn hóa Thanh Niên bắt đầu rộn ràng khâu chuẩn bị, nhiều người dân, du khách ở TP.HCM hào hứng khám phá sự kiện.

Theo BTC, lễ hội ẩm thực cua Cà Mau có 4 không gian chính. Thứ nhất là khu triển lãm các mô hình, hình ảnh, biểu tượng đặc sắc của Cà Mau. Tiếp đến là khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc sản vùng miền, kết nối giao thương với các sản phẩm chế biến từ cua, tôm khô, tôm thẻ, khô cá, yến sào, bánh phồng tôm, chả lụa…

Lễ hội cũng nổi bật với khu vực chế biến và giới thiệu ẩm thực đặc sắc của Cà Mau. Ở đây, BTC mời các nghệ nhân, đầu bếp nổi tiếng từ Cà Mau và TP.HCM trình diễn, giới thiệu các món ăn đặc sắc từ cua và hải sản vùng sông nước cũng như thực khách được dùng thử, hướng dẫn chế biến đặc sản Cà Mau.

Cua Cà Mau vốn là đặc sản nổi tiếng được nhiều người yêu thích ẢNH: G.B

Không khí ở Nhà văn hóa Thanh Niên bắt đầu rộn ràng sáng nay ẢNH: CAO AN BIÊN

Đến lễ hội, khách sẽ được khám phá quá trình sinh trưởng, phát triển của cua Cà Mau trứ danh ẢNH: THÁI HÒA

Cuối cùng là khu vực sân khấu giao lưu văn hóa, nghệ thuật với các chương trình đặc trưng Cà Mau như đờn ca tài tử, dân ca đồng bằng sông nước, trình diễn trang phục, câu chuyện nghề biển - nghề cua, âm nhạc dân gian và hiện đại.

Khu vực này còn có giới thiệu thời trang, nghệ thuật dân tộc, hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động trải nghiệm dành cho du khách. Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu với nghệ nhân, doanh nghiệp về hành trình xây dựng thương hiệu, giữ gìn bản sắc ẩm thực vùng đất cực Nam của Tổ quốc.

"Mê cua Cà Mau, đến lễ hội là đúng bài!"

Chị Thanh Dung (26 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM cho biết chị biết tới lễ hội ẩm thực cua Cà Mau thông qua một người bạn cũng quê ở Cà Mau.

Dù là người Đồng Tháp, tuy nhiên cô gái vô cùng hào hứng với sự kiện và cho biết sẽ cùng bạn bè, đồng nghiệp tới trải nghiệm. "Dù không phải người Cà Mau, nhưng tôi rất thích các đặc sản ở đây như cua Cà Mau, tôm khô.

Cua Cà Mau từ xưa tới giờ đã quá nổi tiếng, người thích ăn cua như tôi đến lễ hội là đúng bài rồi! Tôi rất mong chờ được ăn thử các món đặc sản ở lễ hội cũng như tìm mua được các sản phẩm địa phương ưng ý", cô gái chia sẻ.

Các đặc sản Cà Mau tại lễ hội được nhiều khách quan tâm ẢNH: THÁI HÒA

Sáng nay, nhiều khách tham quan khi đến đây cho biết họ quan tâm đến chất lượng và giá cả khi chọn mua đặc sản địa phương. Nhiều người kỳ vọng có thể tìm được những sản phẩm cua Cà Mau chất lượng với mức giá hợp lý để mua về cho bữa cơm gia đình.

Tham quan lễ hội sáng nay, ông Đỗ Văn Thân (57 tuổi) ở TP.HCM chia sẻ ông mong muốn tìm được một thương hiệu cua Cà Mau uy tín, chất lượng để có thể tin tưởng mua lâu dài.

Ông Thân là một trong những vị khách ghé lễ hội sớm ẢNH: THÁI HÒA

Trong khi đó, bà Kim Phượng (66 tuổi), sống gần địa điểm tổ chức, cho biết ngay từ lúc chuẩn bị bà đã ấn tượng vì được đầu tư chỉn chu, hoành tráng. Bà kỳ vọng sự kiện năm nay sẽ giúp người dân và du khách TP.HCM hiểu hơn về văn hóa, có những trải nghiệm thú vị với ẩm thực Cà Mau.

Lúc 18 giờ tối nay 18.11 sẽ chính thức diễn ra lễ khai mạc lễ hội ẩm thực cua Cà Mau với nhiều hoạt động đặc sắc.