Quán ăn 'huyền thoại' ở TP.HCM sắp đóng cửa: Tạm biệt bà chủ đọc rap tính tiền

Nằm trên đường Phó Đức Chính yên tĩnh thuộc phường Gia Định, TP.HCM (Q.Bình Thạnh), quán 47 của bà Nguyễn Thị Nghĩa (63 tuổi) nổi tiếng là quán ăn vặt huyền thoại của bao thế hệ học trò, quen thuộc với hình ảnh bà chủ tính tiền như đọc rap siêu đúng khiến thực khách thích thú. Tuy nhiên gần đây, bà chủ thông báo tin buồn khi quán sắp đóng cửa.

Vì sao quán ngưng bán?

Hơn 14 giờ chiều một ngày giữa tuần, khi quán ăn của bà Nghĩa vừa mở cửa, chúng tôi liền tìm tới hỏi thăm. Những ngày qua, câu chuyện quán ăn "huyền thoại" này sắp đóng cửa được nhiều khách quen truyền tai nhau, chia sẻ ào ạt trên mạng xã hội.

Quán ăn của bà Nghĩa được xem là quán ăn vặt "huyền thoại" của bao thế hệ học trò ẢNH: NGỌC NGỌC

Quán ăn và cũng là căn nhà ấm cúng của gia đình bà Nghĩa nằm trên con đường yên tĩnh. Trong quán nổi bật với quầy đồ ăn bắt mắt phía trước, bên trong là gần chục cái được xếp ngay ngắn cho khách ngồi.

Trên tường, thực khách có thể dễ dàng nhìn thấy vô số những bức ảnh lưu lại khoảnh khắc của bà chủ với những vị khách quen, đa phần là học trò, có cả ảnh những người nước ngoài nghe danh của quán mà tìm tới.

Nhìn vào những bức ảnh đầy hoài niệm, bà Nghĩa trầm ngâm, nói rằng không dễ dàng gì để nói lời tạm biệt với thực khách thân thương, khép lại hành trình 24 năm gắn bó với quán ăn tâm huyết này.

"Tôi dự định 25 tết tới đây, sẽ ngừng bán. Tôi đã suy nghĩ, trằn trọc hơn 1 năm nay. Làm mấy mươi năm, giờ tôi cũng đã tới lúc nghỉ hưu, không còn sức bán. Nhiều lúc nghĩ tới mà mình rơi nước mắt, thương sao những thực khách, mấy cháu học trò mình coi như con cháu trong nhà", bà Nghĩa xúc động.

Bà chủ nổi tiếng với phong cách tính tiền như đọc rap siêu nhanh, siêu đúng ẢNH: NGỌC NGỌC

Quán ăn bình thường đông đúc, từ lúc có tin sắp đóng cửa, khách kéo đến nhiều hơn. Trong đó, có những khách đã ăn mấy chục năm nhưng lâu chưa ghé nay tìm về quán ôn lại kỷ niệm xưa, có cả những khách lần đầu tìm tới vì tò mò. Càng về chiều tối, lượng người tìm tới ngày càng đông đúc, ngồi kín bán khiến bà chủ cùng người phụ tất bật làm không kịp nghỉ tay.

Bà chủ không còn… đọc rap tính tiền

Chị Kim Đoan (20 tuổi) là khách "ruột" của quán cho biết các món ăn ở đây đều hợp khẩu vị, nhưng món bánh tráng chiên và chả cốm là hai món chị yêu thích nhất nhờ hương vị đặc biệt, khác hẳn so với những quán khác.

Dù nhà khá xa, Kim Đoan và nhóm bạn vẫn thường xuyên đến quán để ủng hộ và cảm thấy tiếc nuối khi hay tin quán sắp đóng cửa. "Mình sẽ đến ăn vào thứ tư hằng tuần cho đến khi quán nghỉ bán, vì đồ ăn ngon, giá hợp lý, mà bà chủ lại còn rất thân thiện", chị chia sẻ.

Trà My (19 tuổi) lần đầu tiên đến ăn và chị khá tiếc nuối khi biết đến quán muộn. Cô gái ấn tượng nhất với hương vị ngon mà giá cả lại hợp lý, đồng thời cũng cho biết sẽ quay lại thường xuyên để ủng hộ quán nhiều hơn trước khi đóng cửa.

Thực đơn ở quán đa dạng ẢNH: CAO AN BIÊN

Những món ăn vặt được chế biến hấp dẫn ở quán của bà Nghĩa ẢNH: NGỌC NGỌC/CAO AN BIÊN

[CLIP]: Không gian ở quán ăn vặt "huyền thoại" của bà Nghĩa

Vốn nổi tiếng với câu chuyện đọc rap tính tiền siêu nhanh, siêu đúng, tuy nhiên 2 năm trở lại đây, bà Nghĩa không còn làm việc này bởi bà đã chuyển sang thực đơn đồng giá 15.000 đồng/món ăn.

Các món ở quán đa dạng với hàng chục món, chủ yếu là món ăn vặt, đồ uống khoái khẩu của học sinh, sinh viên như cá viên chiên, tré trộn bánh đa trộn, mì spaghetti, cơm chiên dương châu, há cảo, nem chua, đậu hũ chà bông, bánh tráng chiên, bánh trứng nướng, xúc xích, trứng cút xào me, bắp xào…

Năm 1994, bà Nghĩa bán chè ở khu vực hồ Con Rùa ở trung tâm TP.HCM, sau còn mở bán thêm tàu hũ đá, sâm bổ lượng… Sau biết bao năm nỗ lực và cố gắng, năm 2001, bà chính thức mua được căn nhà, mở quán ăn này bán đến giờ.

Không gian đầy hoài niệm bên trong quán ẢNH: NGỌC NGỌC

Nhóm khách trẻ từ Gò Vấp đến quán để ủng hộ bà chủ dù ở khá xa ẢNH: NGỌC NGỌC

Với bà chủ, quán ăn là tâm huyết của cuộc đời, là công sức hàng chục năm cố gắng không ngừng nghỉ. Bà chủ tâm sự quán ăn không chỉ lưu giữ ký ức của khách, mà còn của cả chính mình.

"Có những gia đình ăn ở đây suốt 3 thế hệ. Có những bạn trẻ hồi xưa đi học, sau này lập gia đình, có con cái, lại dẫn con tới đây ăn. Có những vị khách ở nước ngoài mỗi lần về Việt Nam lại ghé quán. Những kỷ niệm về khách cứ nhắc tới là mình lại xúc động, thương vô cùng. Cô yêu các con lắm! Cô cũng nói với mấy đứa rằng khi quán không còn bán, khi nào nhớ cô, cứ tới bấm chuông nhà, cô sẽ luôn sẵn lòng đón tiếp!", bà chủ xúc động nhắn nhủ với thực khách của mình.