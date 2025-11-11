Loạt quán ăn ngon ở TP.HCM 'gây sốt' có bà chủ… độc thân vui tính

Quán ăn sáng bán 7 ngày 7 món khác nhau, quán cơm tấm trứng kho lòng đào hơn nửa thế kỷ, quán hủ tiếu chỉ toàn phụ nữ đông khách vào giờ lạ… là những quán ăn được nhiều thực khách TP.HCM yêu mến không chỉ vì món ăn ngon, mà còn bởi câu chuyện của những bà chủ quán độc thân vui tính.

1. Quán ăn 7 ngày 7 món, thâm niên hơn 30 năm

Nằm sâu trong con hẻm 198 đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng (TP.HCM), sáng nào quán ăn của dì Năm, tên thường gọi của bà Nguyễn Thị Hà (61 tuổi) cũng đều đặn từng lượt khách ra vào. Người dân trong hẻm hay nói vui sáng dậy không cần đi đâu xa vì mở cửa ra đã có quán ăn ngon trước nhà, mùi thơm nức mũi.

Dì Năm bán 7 ngày 7 món khác nhau, được khách yêu quý vì tính cách vui vẻ, dễ thương ẢNH: CAO AN BIÊN

Quán ăn của dì Năm không có biển hiệu, chỉ vỏn vẹn chừng 2 cái bàn và chục cái ghế nhựa được đặt phía trước nhà. Đó cũng là lý do mà mọi người vẫn thường hay chọc nhau “quán lúc nào cũng kín bàn”. Đa phần khách ăn ở đây là người dân sống trong hẻm và gần đó, có người đã là mối ruột hơn 30 năm qua nên chỉ cần đến ngồi, không cần gọi món là bà chủ đã biết ý.

Quán ăn nổi tiếng ở TP.HCM với phong cách bán 7 ngày 7 món khác nhau trong tuần, chủ yếu là các món nước như bún bò, bún riêu, bún măng vịt, bún mắm, phở bò, bò kho… Nhiều khách yêu thích quán không chỉ vì món ăn ngon, mà còn ở sự hiếu khách, vui vẻ của bà chủ.

Tô hủ tiếu bình dân ở quán của dì Năm ẢNH: CAO AN BIÊN

Không có chồng con, quán ăn này chính là “gia đình”, là hạnh phúc lớn nhất mà cả đời dì Năm gầy dựng. Bên cạnh bà chủ đứng bếp chính thì còn có một em út và một chị dâu cùng phụ. Hằng ngày quán bán từ 6 giờ sáng đến khi nào hết thì thôi.

2. Cơm tấm trứng kho lòng đào hơn nửa thế kỷ, khách ăn… 3 đời

Tự nhận mình "ế" do ngoài 70 tuổi vẫn chưa lập gia đình, tuy nhiên quán cơm tấm của bà Năm ở TP.HCM suốt hơn 50 năm qua hiếm khi nào… ế khách. Nhiều gia đình ăn cơm tấm ở đây tận 3 đời bởi bà Năm, tên thật là Diệp Thị Ngọc Anh có bí quyết để níu chân khách.

Quán cơm tấm của bà Năm nằm nép mình trên đường Tân Canh, phường Tân Sơn Hòa bình yên, mát mẻ. Bà Năm cho biết quán cơm này được mẹ của bà mở bán từ trước năm 1975, để nuôi các con.

Hồi còn nhỏ, bà Năm nghỉ học, theo mẹ phụ bán. Ban đầu, đây chỉ là một gánh cơm không biển hiệu được bán ngoài đường. Bà chủ nhớ lại thời điểm đó, ngoài cơm tấm, mẹ của bà còn bán thêm các loại xôi để có thêm tiền trang trải qua ngày.

Dĩa cơm tấm trứng kho lòng đào nổi tiếng của bà Năm ẢNH: CAO AN BIỆN

Nhiều khách hay gọi vui bà Năm là bà chủ độc thân vui tính vì ở tuổi này, bà vẫn ở vậy, không chồng không con. Khi được hỏi về câu chuyện này, bà chủ tâm sự rằng, thời còn con gái, bà cũng có nhiều người theo đuổi.

“Tuy nhiên, vì hoàn cảnh nên tôi bỏ qua hạnh phúc của bản thân để chăm lo cho gia đình và các em. Tôi hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại khi các em của tôi giờ đều đã có cuộc sống ổn định, niềm vui của tôi mỗi ngày là được bán cơm cho khách của mình, vậy là đủ", bà chủ cười tươi.

Cơm tấm ở đây, ăn cùng với sườn, trứng chiên, bì, chả, xúc xích, lạp xưởng, trứng kho lòng đào, đồ chua, dưa leo bào sợi… chan thêm một ít nước mắm chua ngọt quả là một sự kết hợp tuyệt vời.

3. Quán hủ tiếu của những "nữ tướng"

Quán hủ tiếu có thâm niên hơn 30 năm của dì Mai nằm ở phường Khánh Hội (TP.HCM) thường được khách gọi vui là quán của những… "nữ tướng", khi toàn do các dì, các cô phục vụ.

Nép mình trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Hữu Hào, quán hủ tiếu mì của dì Mai, tên thật là Nguyễn Thị Mai (69 tuổi), người phụ nữ độc thân, vui tính vẫn là chỗ tới lui quen thuộc của nhiều thực khách hảo món ăn này ở TP.HCM.

Quán hủ tiếu của dì Mai mở hơn 30 năm ẢNH: CAO AN BIÊN

Dì Mai giới thiệu quán được mở hơn 30 năm trước, khi dì đã ngoài 30. Trong vô số nghề, sở dĩ bà chủ chọn bán món này đơn giản vì: “Dì Mai thích thì dì Mai bán!", chứ cũng không có lý do nào quá đặc biệt.

Dì Mai sống độc thân, không con cái, cùng em gái út và 2 người phụ nữ phụ việc cùng bán quán này, ngót nghét cũng đã mấy chục năm có lẻ. Mọi người ở đây đều xem nhau giống như một gia đình, cùng giúp đỡ nhau buôn bán, mưu sinh.