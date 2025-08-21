Bất ngờ sau clip bà chủ bật khóc nói lời tạm biệt khách

Mới đây, câu chuyện về quán trà sữa của bà Trang (58 tuổi) và con gái Hồng Anh (24 tuổi) ở P.Chánh Hưng, TP.HCM thông báo đóng cửa vì lý do bất khả kháng, nuối tiếc nói lời chào tạm biệt khách hàng sau thời gian dài buôn bán bất ngờ được mạng xã hội quan tâm.

Lời chia tay "gan ruột"

Trong clip được cư dân mạng chia sẻ, bà chủ bày tỏ xúc động, bật khóc khi phải nói lời chia tay với quán trà sữa tâm huyết và những vị khách của mình: "Thấy thương khách quá à. Giờ nghỉ tự nhiên thấy buồn. Mà giờ mình làm hết nổi rồi! Mặc dù là tạm biệt khách nhưng tự nhiên thấy thương, không muốn nghỉ, mà giờ làm không nổi".

Bà Trang xúc động nói lời tạm biệt khách ẢNH: NVCC

Thấy mẹ khóc, cô con gái Hồng Anh ở cạnh bên động viên, hy vọng mẹ an tâm dưỡng bệnh, hồi phục sức khỏe để sau này có thể mở lại quán. Phía quán cũng thông báo hôm nay 21.8 là ngày hoạt động cuối cùng và gửi lời cảm ơn tới khách hàng đã ủng hộ suốt thời gian qua.

Lời tâm sự chân tình của bà chủ quán trà sữa đã khiến dân mạng xúc động. Nhiều khách quen để lại bình luận động viên, chúc bà Trang sớm khỏi bệnh. Một số người còn kể lại kỷ niệm với quán nước này.

Xe trà sữa của bà Trang chủ yếu bán mang đi, được nhiều người biết tới trên mạng xã hội ẢNH: CAO AN BIÊN

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Hồng Anh cho biết quán nước là tâm huyết của mẹ chị. Trước đó, bà Trang từng mở quán ăn ở Đồng Nai, có tình yêu với nghề buôn bán đồ ăn, đồ uống.

"2 tháng trước, mẹ mình nhập viện, từ đó sức khỏe suy giảm. Mẹ mắc nhiều bệnh nền, hiện giờ không còn đủ sức để làm nữa. Vì lo cho sức khỏe của mẹ, mình khuyên mẹ đóng cửa quán để dưỡng bệnh, dù rất nuối tiếc nhưng mẹ cũng đành phải nói lời tạm biệt", chị chia sẻ.

Lượng khách tăng đột biến trong những ngày cuối

Trước đó, quán trà sữa của bà Trang được nhiều người biết tới qua mạng xã hội nhờ sự hiền lành, dễ thương và chu đáo của chủ quán. Tuy nhiên, bà chủ không giấu được bất ngờ bởi ngay sau khi clip tạm biệt được chia sẻ, trong những ngày cuối quán hoạt động, lượng khách tăng đột biến. Sự ủng hộ và tình cảm lớn mà khách dành cho quán khiến bà Trang và con gái vô cùng biết ơn.

Là một trong những vị khách quen của quán trà sữa này, chị Lê Thị Ngọc Anh (26 tuổi) sống ở P.Bình Đông (TP.HCM) cho biết vẫn thường đặt mua về nhà. Biết tới quán qua mạng xã hội từ tháng 11.2024, chị dùng thử, thấy ngon, giá bình dân, thêm phần quán gần nhà nên thường ủng hộ.

Bà Trang và con gái ẢNH: NVCC

"Vô tình thấy clip cô chủ tạm biệt khách trên mạng, mình thấy thương quá. Chúc cô mau khỏe, một ngày nào đó hy vọng lại thấy cô mở lại quán", vị khách bày tỏ.

Nhiều năm trước, bà Trang sống ở Đồng Nai với người thân. Để được ở cạnh bên mẹ, chị Hồng Anh đón bà vào TP.HCM sống cùng. Biết mẹ thích buôn bán trà sữa, chị cũng giúp mẹ mở quán, giới thiệu quán đến với nhiều thực khách. Cô con gái cảm thấy hạnh phúc khi mẹ tìm được niềm vui trong công việc.

Thời điểm đầu, quán không đông khách khi nằm trong hẻm, chưa nhiều người biết tới. Dần dà, lượng khách tìm tới ngày càng nhiều và ổn định. Tuy nhiên những ngày hoạt động cuối cùng này, theo lời chị Hồng Anh và mẹ, là những ngày đông khách nhất từ lúc mở quán đến nay.

"Mình cảm thấy thương mẹ nhiều lắm. Nghe những chia sẻ của mẹ mà mình rơi nước mắt. Nhưng giờ cũng là lúc để mẹ nghỉ ngơi, dưỡng bệnh. Mình sẽ cố gắng để chăm sóc, cho mẹ hồi phục sức khỏe. Mong mẹ sống vui, sống khỏe!", cô con gái nhắn nhủ.