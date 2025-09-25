Quán bún mắm trong chợ 'nặng ký' nhất miền Tây: Bà chủ... có lối đi riêng

Quán bún mắm hơn 40 năm ở miền Tây

Không biết rõ địa chỉ, thực khách rất dễ lướt qua, vì quán bún mắm này "núp" trong hẻm 57 đường Điện Biên Phủ, bên trong chợ sắt An Lạc (phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Đây được xem là khu chợ "nặng ký" nhất miền Tây, bởi chuyên bán đồ kim khí, phụ tùng, máy móc. Đi qua hàng chục gian hàng "bán đồ ăn không được" thì mới tới quán bún mắm đã tồn tại hơn 40 năm nay.

Quán bún mắm nằm trong chợ sắt An Lạc, còn được gọi là khu chợ "nặng ký" nhất miền Tây ẢNH: THANH DUY

Quán không treo biển hiệu nên có nhiều tên gọi khác nhau, như "bún mắm chợ sắt", "bún mắm 57". Nhiều người thân quen thì đặt cho cái tên hết sức dân dã là "bún mắm cô lùn", vì bà Chung Thị Thảo (59 tuổi, chủ quán) có vóc dáng khá nhỏ nhắn. Thú vị là mỗi lần dọn bún thì bà phải mang ra chiếc ghế gỗ cao chừng 10cm. Chỉ khi đứng như vậy bà mới thoải mái đôi tay, tự tin làm bún cho khách.

Muốn thưởng thức bún mắm cô lùn phải chịu khó chờ và tranh thủ một chút. Quán chỉ bắt đầu đón khách lúc 12 giờ trưa, bán hết một nồi nước lèo (tương đương 7- 8 kg bún - PV) là nghỉ. Thông thường, sau 2 giờ chiều à quán hết sạch, có ngày chỉ mất khoảng 1 giờ. Thực khách đến chậm đành... hẹn hôm sau, chủ quán không bán nhiều hơn.

Nhiều người gọi đây là quán "bún mắm cô lùn", vì chủ quán là bà Chung Thị Thảo có vóc dáng khá nhỏ nhắn ẢNH: THANH DUY

Vì vóc dáng nhỏ nhắn, bà Thảo đứng trên chiếc ghế gỗ mới tự tin bán bún ẢNH: THANH DUY

Không gian quán bún không mấy rộng rãi, chỉ bày được khoảng 5 cái bàn. Quán nhỏ nhưng cần thêm 3 người phụ việc, vì khách ghé ăn đông đúc và gọi đặt qua điện thoại đều đều. Dù đội nắng đi ăn, thậm chí nhiều lúc phải chờ có bàn, nhiều thực khách vẫn vui vẻ vì cho rằng xứng đáng.

Tại sao đắt khách nhưng không bán nhiều?

Một tô bún mắm bình thường có giá 38.000 đồng, gồm tôm, thịt cá lóc, chả cá thác lác trộn thịt xay, thịt heo quay; cùng nấm rơm, rau muống, bắp chuối, rau răm tạo nên sự bắt mắt. Ngoài ra, thực khách có thể gọi thêm topping như huyết, hột vịt lộn, đầu cá lóc. Tô bún ăn điểm bởi hương vị nước lèo làm từ mắm cá sặt được bà Thảo mua ở chỗ quen mấy chục năm nay. Mắm mua về được lọc nấu, nêm nếm theo công thức riêng.

Tô bún mắm gợi lên mùi nhớ ẢNH: THANH DUY

Nói về việc bán hết 1 nồi nước lèo là nghỉ, bà Thảo cho biết, đã có rất nhiều người thắc mắc lý do và thấy tiếc khi bà bỏ cơ hội làm giàu. Nhưng với bà thì bán bấy nhiêu đó là đủ, vì bán nhiều hơn, bà khó để chăm chút cho món ăn đã được mẹ truyền lại.

Bà Thảo bộc bạch: "Đến nay, tôi vẫn giữ cách làm của mẹ ngày xưa. Sáng đi chợ mua đồ tươi, rau muống tự bào, cá tự làm, tôm tự lột... Làm thế thì tốn nhiều thời gian chuẩn bị, bán không được nhiều, nhưng tôi không muốn ai làm thay. Bởi món ăn càng được chăm chút, đặt tình cảm càng nhiều thì sẽ càng đậm đà, được mọi người đón nhận. Đây là bài học lớn mà mẹ tôi đã dạy, là bí quyết quan trọng nhất để giữ chân khách hàng từ đó đến giờ".

Quán nhỏ "núp hẻm" nhưng đông khách ẢNH: THANH DUY

Mỗi ngày quán chỉ bán 1 nồi nước lèo, thường trong 1-2 giờ là hết nên nhiều thực khách tranh thủ đi sớm ẢNH: THANH DUY

Bà Thảo cho biết gia đình là gốc người Hoa, sinh sống nhiều năm trong chợ sắt An Lạc. Trước đây, mẹ bà bán bánh tằm, bún riêu, cháo lòng, bún mắm. Nhưng rốt cuộc chỉ có bánh tằm, bún mắm là được lòng thực khách nhất.

Khi mẹ già yếu, bà Thảo được mẹ chỉ dạy công thức nêm nếm, gửi gắm lại việc giữ lửa cho quán bún này. Trong 26 năm bà Thảo làm chủ, quán đã di dời nhiều địa điểm trong chợ sắt, nhưng vẫn được thực khách ủng hộ.

Dù đắt khách nhưng bà Thảo không bán nhiều ẢNH: THANH DUY

Chia sẻ về quán bún, anh Nguyễn Tường Duy (34 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) dành nhiều lời khen: "Bún mắm cô lùn ăn xong dễ đọng lại mùi nhớ. Tôi đã đến đây nhiều lần, có lần tranh thủ đi trước 12 giờ để không phải đợi, ai dè cũng có nhiều người đến sớm như mình. Người ta thường nói buôn bán có thời, nhưng với quán bún này thì lúc nào tôi cũng thấy đông".