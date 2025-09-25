Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Quán bún mắm trong chợ 'nặng ký' nhất miền Tây: Bà chủ... có lối đi riêng

Thanh Duy
Thanh Duy
25/09/2025 11:25 GMT+7

Trong khu chợ chuyên bán đồ 'nặng ký' ở miền Tây, quán bún mắm mở cửa lúc 12 giờ trưa, đắt khách nhưng bà chủ... quyết không bán nhiều.

Quán bún mắm hơn 40 năm ở miền Tây

Không biết rõ địa chỉ, thực khách rất dễ lướt qua, vì quán bún mắm này "núp" trong hẻm 57 đường Điện Biên Phủ, bên trong chợ sắt An Lạc (phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Đây được xem là khu chợ "nặng ký" nhất miền Tây, bởi chuyên bán đồ kim khí, phụ tùng, máy móc. Đi qua hàng chục gian hàng "bán đồ ăn không được" thì mới tới quán bún mắm đã tồn tại hơn 40 năm nay.

Quán bún mắm núp hẻm trong chợ ‘nặng ký’ miền Tây: Đắt khách nhưng không bán nhiều - Ảnh 1.

Quán bún mắm nằm trong chợ sắt An Lạc, còn được gọi là khu chợ "nặng ký" nhất miền Tây

ẢNH: THANH DUY

Quán không treo biển hiệu nên có nhiều tên gọi khác nhau, như "bún mắm chợ sắt", "bún mắm 57". Nhiều người thân quen thì đặt cho cái tên hết sức dân dã là "bún mắm cô lùn", vì bà Chung Thị Thảo (59 tuổi, chủ quán) có vóc dáng khá nhỏ nhắn. Thú vị là mỗi lần dọn bún thì bà phải mang ra chiếc ghế gỗ cao chừng 10cm. Chỉ khi đứng như vậy bà mới thoải mái đôi tay, tự tin làm bún cho khách.

Muốn thưởng thức bún mắm cô lùn phải chịu khó chờ và tranh thủ một chút. Quán chỉ bắt đầu đón khách lúc 12 giờ trưa, bán hết một nồi nước lèo (tương đương 7- 8 kg bún - PV) là nghỉ. Thông thường, sau 2 giờ chiều à quán hết sạch, có ngày chỉ mất khoảng 1 giờ. Thực khách đến chậm đành... hẹn hôm sau, chủ quán không bán nhiều hơn.

Quán bún mắm núp hẻm trong chợ ‘nặng ký’ miền Tây: Đắt khách nhưng không bán nhiều - Ảnh 2.

Nhiều người gọi đây là quán "bún mắm cô lùn", vì chủ quán là bà Chung Thị Thảo có vóc dáng khá nhỏ nhắn

ẢNH: THANH DUY

Quán bún mắm núp hẻm trong chợ ‘nặng ký’ miền Tây: Đắt khách nhưng không bán nhiều - Ảnh 3.

Vì vóc dáng nhỏ nhắn, bà Thảo đứng trên chiếc ghế gỗ mới tự tin bán bún

ẢNH: THANH DUY

Không gian quán bún không mấy rộng rãi, chỉ bày được khoảng 5 cái bàn. Quán nhỏ nhưng cần thêm 3 người phụ việc, vì khách ghé ăn đông đúc và gọi đặt qua điện thoại đều đều. Dù đội nắng đi ăn, thậm chí nhiều lúc phải chờ có bàn, nhiều thực khách vẫn vui vẻ vì cho rằng xứng đáng.

Tại sao đắt khách nhưng không bán nhiều?

Một tô bún mắm bình thường có giá 38.000 đồng, gồm tôm, thịt cá lóc, chả cá thác lác trộn thịt xay, thịt heo quay; cùng nấm rơm, rau muống, bắp chuối, rau răm tạo nên sự bắt mắt. Ngoài ra, thực khách có thể gọi thêm topping như huyết, hột vịt lộn, đầu cá lóc. Tô bún ăn điểm bởi hương vị nước lèo làm từ mắm cá sặt được bà Thảo mua ở chỗ quen mấy chục năm nay. Mắm mua về được lọc nấu, nêm nếm theo công thức riêng.

Quán bún mắm núp hẻm trong chợ ‘nặng ký’ miền Tây: Đắt khách nhưng không bán nhiều - Ảnh 4.

Tô bún mắm gợi lên mùi nhớ

ẢNH: THANH DUY

Nói về việc bán hết 1 nồi nước lèo là nghỉ, bà Thảo cho biết, đã có rất nhiều người thắc mắc lý do và thấy tiếc khi bà bỏ cơ hội làm giàu. Nhưng với bà thì bán bấy nhiêu đó là đủ, vì bán nhiều hơn, bà khó để chăm chút cho món ăn đã được mẹ truyền lại.

Bà Thảo bộc bạch: "Đến nay, tôi vẫn giữ cách làm của mẹ ngày xưa. Sáng đi chợ mua đồ tươi, rau muống tự bào, cá tự làm, tôm tự lột... Làm thế thì tốn nhiều thời gian chuẩn bị, bán không được nhiều, nhưng tôi không muốn ai làm thay. Bởi món ăn càng được chăm chút, đặt tình cảm càng nhiều thì sẽ càng đậm đà, được mọi người đón nhận. Đây là bài học lớn mà mẹ tôi đã dạy, là bí quyết quan trọng nhất để giữ chân khách hàng từ đó đến giờ".

Quán bún mắm núp hẻm trong chợ ‘nặng ký’ miền Tây: Đắt khách nhưng không bán nhiều - Ảnh 5.

Quán nhỏ "núp hẻm" nhưng đông khách

ẢNH: THANH DUY

Quán bún mắm núp hẻm trong chợ ‘nặng ký’ miền Tây: Đắt khách nhưng không bán nhiều - Ảnh 6.

Mỗi ngày quán chỉ bán 1 nồi nước lèo, thường trong 1-2 giờ là hết nên nhiều thực khách tranh thủ đi sớm

ẢNH: THANH DUY

Bà Thảo cho biết gia đình là gốc người Hoa, sinh sống nhiều năm trong chợ sắt An Lạc. Trước đây, mẹ bà bán bánh tằm, bún riêu, cháo lòng, bún mắm. Nhưng rốt cuộc chỉ có bánh tằm, bún mắm là được lòng thực khách nhất.

Khi mẹ già yếu, bà Thảo được mẹ chỉ dạy công thức nêm nếm, gửi gắm lại việc giữ lửa cho quán bún này. Trong 26 năm bà Thảo làm chủ, quán đã di dời nhiều địa điểm trong chợ sắt, nhưng vẫn được thực khách ủng hộ.

Quán bún mắm núp hẻm trong chợ ‘nặng ký’ miền Tây: Đắt khách nhưng không bán nhiều - Ảnh 7.

Dù đắt khách nhưng bà Thảo không bán nhiều

ẢNH: THANH DUY

Chia sẻ về quán bún, anh Nguyễn Tường Duy (34 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) dành nhiều lời khen: "Bún mắm cô lùn ăn xong dễ đọng lại mùi nhớ. Tôi đã đến đây nhiều lần, có lần tranh thủ đi trước 12 giờ để không phải đợi, ai dè cũng có nhiều người đến sớm như mình. Người ta thường nói buôn bán có thời, nhưng với quán bún này thì lúc nào tôi cũng thấy đông".

Tin liên quan

Quán bún riêu 40 năm ở miền Tây: Ông bà U.80 bán tô 5.000 đồng vẫn vui

Quán bún riêu 40 năm ở miền Tây: Ông bà U.80 bán tô 5.000 đồng vẫn vui

Trong hẻm nhỏ ở Cần Thơ, quán bún riêu 40 năm của cặp vợ chồng U.80 luôn phục vụ bằng sự tử tế: khách gọi tô 5.000 đồng, 10.000 đồng hay 20.000 đồng… vẫn được phục vụ chu đáo.

Khám phá thêm chủ đề

Miền Tây cần thơ Bún mắm Chợ Sắt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận