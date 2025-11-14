Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Ẩm thực

Lễ hội ẩm thực cua Cà Mau sắp diễn ra tại TP.HCM: Khách được dùng thử

Vũ Phượng - Uyển Nhi
14/11/2025 06:00 GMT+7

Lễ hội ẩm thực cua Cà Mau sắp diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên trong 4 ngày với 100 gian hàng. Thực khách sẽ được dùng thử, hướng dẫn chế biến đặc sản Cà Mau.

Trong cuộc họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội định kỳ của TP.HCM mới đây, ông Lê Văn Sử và ông Huỳnh Chí Nguyện, cùng là Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã giới thiệu chương trình "Xin chào Cà Mau" diễn ra tại TP.HCM. Đặc biệt, lễ hội ẩm thực cua Cà Mau lần đầu tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn) hứa hẹn thu hút đông đảo du khách.

Theo đó, lễ hội ẩm thực cua Cà Mau diễn ra từ 9 giờ đến 22 giờ xuyên suốt từ ngày 18 - 22.11, quy mô 100 gian hàng. 

Lễ hội ẩm thực cua Cà Mau sắp diễn ra tại TP.HCM: Khách được dùng thử - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau thông tin về chương trình "Xin chào Cà Mau" diễn ra tại TP.HCM

ẢNH: UYỂN NHI

Lễ hội gồm 4 không gian chính. Đầu tiên là khu triển lãm các mô hình, hình ảnh, biểu tượng đặc sắc của Cà Mau. Tiếp đó là khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc sản vùng miền, kết nối giao thương với các sản phẩm chế biến từ cua, tôm khô, tôm thẻ, khô cá, gạo, trà thảo dược, yến sào, mắm, muối ớt...

Khu vực được chờ đợi nhất là nơi chế biến và giới thiệu ẩm thực đặc sắc Cà Mau. Tại đây, các nghệ nhân, đầu bếp nổi tiếng từ Cà Mau và TP.HCM sẽ trình diễn, giới thiệu các món ngon từ cua Cà Mau và hải sản vùng sông nước.

Đặc biệt, khu vực này có tổ chức cho khách trải nghiệm dùng thử, hướng dẫn chế biến đặc sản Cà Mau.

Lễ hội ẩm thực cua Cà Mau sắp diễn ra tại TP.HCM: Khách được dùng thử - Ảnh 2.

Cua Cà Mau được mệnh danh là “vua cua” nhờ thịt chắc, ngọt và thơm đặc trưng

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cuối cùng là khu vực sân khấu giao lưu văn hóa, nghệ thuật với các chương trình đặc trưng Cà Mau như: đờn ca tài tử, dân ca đồng bằng sông nước, trình diễn trang phục, câu chuyện nghề biển - nghề cua, âm nhạc dân gian và hiện đại.

Du khách cũng được xem giới thiệu thời trang, nghệ thuật dân tộc, hoạt động trò chơi dân gian và trải nghiệm; giao lưu với nghệ nhân, doanh nghiệp về hành trình xây dựng thương hiệu, giữ gìn bản sắc ẩm thực vùng đất cực Nam của đất nước.

Ngoài lễ hội ẩm thực cua Cà Mau, trong chương trình còn diễn ra hội nghị kết nối hợp tác đầu tư cho doanh nghiệp TP.HCM vào tỉnh Cà Mau.

