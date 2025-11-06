Cua Cà Mau khẳng định vị thế đặc sản quốc gia

UBND tỉnh Cà Mau ngày 5.11 họp báo công bố Ngày hội cua Cà Mau lần II năm 2025, diễn ra từ 16 đến 22.11 với chủ đề cua Cà Mau: Hương rừng - Vị biển. Sự kiện có quy mô cấp tỉnh, gồm triển lãm thương mại ngành cua, khu ẩm thực, hội chợ hơn 200 gian hàng, cùng nhiều hoạt động văn hóa - thể thao như liên hoan đờn ca tài tử và giải Marathon Cà Mau 2025.

Cua Cà Mau sẽ khẳng định vị thế đặc sản quốc gia, vươn tới thị trường mới ẢNH: G.B

Đặc biệt, Cà Mau còn tổ chức sự kiện xin chào Cà Mau tại TP.HCM từ 18 đến 22.11, với các hoạt động xúc tiến đầu tư, hội nghị thương mại và lễ hội ẩm thực nhằm lan tỏa thương hiệu cua Cà Mau đến nhà đầu tư, doanh nghiệp và du khách trong nước, quốc tế.

Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết ngành cua hiện có hơn 250.000 ha nuôi, sản lượng 25.000 tấn/năm. Cua Cà Mau đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu tập thể "Cua Năm Căn - Cà Mau", tạo cơ sở quản lý chất lượng, chống hàng giả, đồng thời gia tăng giá trị thương hiệu.

Tỉnh đang triển khai kế hoạch phát triển ngành hàng đến năm 2030, tập trung vào chuỗi giá trị, chế biến sâu và đa dạng hóa thị trường, thay vì chỉ phụ thuộc 70 - 80% vào thị trường Trung Quốc. "Qua chuỗi sự kiện ngày hội cua lần này, Cà Mau mong muốn lan tỏa hình ảnh vùng đất cực Nam, con người hiền hòa cùng sản vật đặc trưng, trong đó có cua Cà Mau, đến bạn bè trong và ngoài nước", ông Lê Văn Sử nhấn mạnh.