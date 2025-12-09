'Mang... tuyết' đến TP.HCM mùa Giáng sinh, quán cà phê đông nghịt khách check-in

Không khí Giáng sinh đang phủ khắp TP.HCM. Nhiều quán cà phê đầu tư 'khủng' cho việc trang trí, “mang tuyết” về TP.HCM, thu hút đông đảo khách check-in mỗi ngày.
Thời điểm này, nhiều quán cà phê rực rỡ cây thông, tuyết giả, mô hình người tuyết, lò sưởi…, không khí mùa đông, mùa Giáng sinh tràn ngập khắp TP.HCM. Nhờ sự lan tỏa của mạng xã hội, những quán đầu tư trang trí độc đáo đã thu hút rất đông khách, không ít người còn đến từ tỉnh xa để check-in.
Chị Nguyễn Thanh Nhã (20 tuổi) đeo khăn choàng và chị Trần Huyền Diệu Linh (20 tuổi) cho biết đây là năm đầu tiên cả hai đi chụp ảnh Giáng sinh. Biết đến quán qua mạng xã hội, cả hai ấn tượng với cách trang trí nên đã chạy từ quận Tân Phú cũ sang để chụp hình, trải nghiệm không khí lễ hội sớm
Quán Rania Coffee In Bed trên đường Nguyễn Hữu Cầu, phường trung Mỹ Tây được anh Nguyễn Xuân Hải (35 tuổi) đầu tư 350 triệu để trang trí Giáng sinh cho không gian 3 tầng của quán. “Ý tưởng trang trí và thi công concept Noel mất hơn 3 tháng vì 100% đồ trang trí phải mua mới. Công đoạn thi công rất vất vả, nhưng mỗi concept chỉ trưng bày khoảng 2 tháng, sau đó quán sẽ đổi sang concept khác”, anh chia sẻ
