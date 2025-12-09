'Mang... tuyết' đến TP.HCM mùa Giáng sinh, quán cà phê đông nghịt khách check-in

Không gian Giáng sinh tại Pun Coffee trên đường Song Hành, xã Bà Điểm được anh Nguyễn Văn Linh (36 tuổi) là chủ quán đầu tư 200 triệu. Vì thích sự đổi mới và sáng tạo, anh Linh đã mở mô hình quán cà phê concept này từ năm 2022. Concept Giáng sinh năm nay được anh Linh chuẩn bị từ giữa tháng 9 và sẽ kéo dài đến hết ngày 25.12.2025.