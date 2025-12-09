Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

'Mang... tuyết' đến TP.HCM mùa Giáng sinh, quán cà phê đông nghịt khách check-in

Ngọc Ngọc
Ngọc Ngọc
09/12/2025 19:30 GMT+7

Không khí Giáng sinh đang phủ khắp TP.HCM. Nhiều quán cà phê đầu tư 'khủng' cho việc trang trí, “mang tuyết” về TP.HCM, thu hút đông đảo khách check-in mỗi ngày.

Thời điểm này, nhiều quán cà phê rực rỡ cây thông, tuyết giả, mô hình người tuyết, lò sưởi…, không khí mùa đông, mùa Giáng sinh tràn ngập khắp TP.HCM. Nhờ sự lan tỏa của mạng xã hội, những quán đầu tư trang trí độc đáo đã thu hút rất đông khách, không ít người còn đến từ tỉnh xa để check-in.

'Mang tuyết' đến TP.HCM mùa Giáng sinh, quán cà phê thu hút đông khách check-in - Ảnh 1.

Nhiều người thích thú check-in trong không gian quán cà phê ở TP.HCM được trang trí theo hai concept "Noel huyền bí "và "Ngôi làng Bắc Cực"

ẢNH: NGỌC NGỌC

'Mang tuyết' đến TP.HCM mùa Giáng sinh, quán cà phê thu hút đông khách check-in - Ảnh 2.

Bên trong Hỉn Coffee, phường Đông Hưng Thuận, đông đảo các bạn trẻ đến chụp hình và check-in dịp Giáng sinh

ẢNH: NGỌC NGỌC

'Mang tuyết' đến TP.HCM mùa Giáng sinh, quán cà phê thu hút đông khách check-in - Ảnh 4.
'Mang tuyết' đến TP.HCM mùa Giáng sinh, quán cà phê thu hút đông khách check-in - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thanh Nhã (20 tuổi) đeo khăn choàng và chị Trần Huyền Diệu Linh (20 tuổi) cho biết đây là năm đầu tiên cả hai đi chụp ảnh Giáng sinh. Biết đến quán qua mạng xã hội, cả hai ấn tượng với cách trang trí nên đã chạy từ quận Tân Phú cũ sang để chụp hình, trải nghiệm không khí lễ hội sớm

ẢNH: NGỌC NGỌC

'Mang tuyết' đến TP.HCM mùa Giáng sinh, quán cà phê thu hút đông khách check-in - Ảnh 6.

Đi từ xa đến, chị Nguyễn Thị Thảo Ly (42 tuổi) cảm thấy không gian trang trí của quán còn vượt ngoài mong đợi của chị. Đây là năm đầu tiên chị đi chụp hình Giáng sinh nên cảm thấy rất vui và thú vị, đặc biệt chị rất ấn tượng concept trang trí của quán cà phê này

ẢNH: NGỌC NGỌC

'Mang tuyết' đến TP.HCM mùa Giáng sinh, quán cà phê thu hút đông khách check-in - Ảnh 7.

Chị Phương Linh, quản lý của Hỉn Coffee cho biết mỗi mùa Giáng sinh, quán đều dành 2 - 3 tháng để nghiên cứu các concept mang phong cách riêng. Mỗi concept đều được đầu tư chi phí cao, bởi hầu hết vật liệu và mô hình đều nhập từ nước ngoài. Riêng năm nay quán mất gần 3 tháng mới hoàn thiện để ra đúng phong cách mà quán hướng đến

ẢNH: NGỌC NGỌC

'Mang tuyết' đến TP.HCM mùa Giáng sinh, quán cà phê thu hút đông khách check-in - Ảnh 8.
'Mang tuyết' đến TP.HCM mùa Giáng sinh, quán cà phê thu hút đông khách check-in - Ảnh 9.
'Mang tuyết' đến TP.HCM mùa Giáng sinh, quán cà phê thu hút đông khách check-in - Ảnh 10.
'Mang tuyết' đến TP.HCM mùa Giáng sinh, quán cà phê thu hút đông khách check-in - Ảnh 11.

Quán Rania Coffee In Bed trên đường Nguyễn Hữu Cầu, phường trung Mỹ Tây được anh Nguyễn Xuân Hải (35 tuổi) đầu tư 350 triệu để trang trí Giáng sinh cho không gian 3 tầng của quán. “Ý tưởng trang trí và thi công concept Noel mất hơn 3 tháng vì 100% đồ trang trí phải mua mới. Công đoạn thi công rất vất vả, nhưng mỗi concept chỉ trưng bày khoảng 2 tháng, sau đó quán sẽ đổi sang concept khác”, anh chia sẻ

ẢNH: NGỌC NGỌC

'Mang tuyết' đến TP.HCM mùa Giáng sinh, quán cà phê thu hút đông khách check-in - Ảnh 12.

Mỗi năm, chị Ngô Lê Diễm Quỳnh (21 tuổi) đều hẹn bạn bè đi chụp ảnh Giáng sinh vì đây là thời điểm nhiều quán cà phê được trang trí rất công phu. Dù phải chuẩn bị khá lâu, chị cho biết mọi thứ đều “đáng công” khi có thể mang về nhiều bức ảnh đẹp và kỷ niệm dễ thương mùa lễ hội

ẢNH: NGỌC NGỌC

'Mang tuyết' đến TP.HCM mùa Giáng sinh, quán cà phê thu hút đông khách check-in - Ảnh 13.

Chị Lê Thị Tuyết (42 tuổi) biết đến quán qua lời giới thiệu của bạn. Những lúc rảnh, chị vẫn thường dẫn con gái đi chụp ảnh Giáng sinh và lần này chọn ghé quán vì không gian được trang trí đẹp mắt nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh, dễ chịu

ẢNH: NGỌC NGỌC

'Mang tuyết' đến TP.HCM mùa Giáng sinh, quán cà phê thu hút đông khách check-in - Ảnh 14.

'Mang tuyết' đến TP.HCM mùa Giáng sinh, quán cà phê thu hút đông khách check-in - Ảnh 16.

Không gian Giáng sinh tại Pun Coffee trên đường Song Hành, xã Bà Điểm được anh Nguyễn Văn Linh (36 tuổi) là chủ quán đầu tư 200 triệu. Vì thích sự đổi mới và sáng tạo, anh Linh đã mở mô hình quán cà phê concept này từ năm 2022. Concept Giáng sinh năm nay được anh Linh chuẩn bị từ giữa tháng 9 và sẽ kéo dài đến hết ngày 25.12.2025.

ẢNH: NGỌC NGỌC


