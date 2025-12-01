Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Sắp tới Giáng sinh: Những góc sống ảo ở TP.HCM đang hút check-in

Thái Hòa
Thái Hòa
01/12/2025 10:40 GMT+7

Giáng sinh cận kề, nhiều địa điểm ở TP.HCM đã được trang trí lộng lẫy và trở thành góc sống ảo được giới trẻ và du khách săn lùng.

Khu vực quanh trung tâm thương mại Diamond Plaza (phường Bến Nghé, TP.HCM), như mọi năm, được trang trí Giáng sinh sớm và nổi bật với 2 cây thông lớn đặt trước cửa chính. Trên các cành cây treo đầy kẹo gậy, quả châu và ngôi sao lấp lánh, hai bên tòa nhà là mô hình ông già Noel và những hộp quà khổng lồ để mọi người thoải mái tạo dáng chụp hình. "Đây là lần đầu mình đón Giáng sinh tại TP.HCM, vừa tới đây là mình bị ấn tượng ngay bởi hai cây thông lớn này", Diễm Ny (19 tuổi) chia sẻ.

Thanh Hiền (22 tuổi), thường đến đây check-in mỗi mùa Noel, chia sẻ: "Năm nào mình cũng ghé vì ở đây trang trí thay đổi liên tục, nhìn chỗ nào cũng sáng và rực rỡ. Năm nay cây thông đẹp hơn nên nhìn rất ấn tượng". 

Còn 42 ngày nữa tới Giáng sinh: Góc sống ảo nào đang được ‘săn’ nhiều nhất - Ảnh 1.

Diamond Plaza luôn là một trong những địa điểm trang trí Giáng sinh sớm nhất, trở thành nơi check-in không thể bỏ qua của người dân TP.HCM

ẢNH: THÁI HÒA

Còn 42 ngày nữa tới Giáng sinh: Góc sống ảo nào đang được ‘săn’ nhiều nhất - Ảnh 2.

Khi biết Diamond Plaza đã trang trí Giáng sinh, Diễm Ny (đầu tiên, từ trái sang) và nhóm bạn tranh thủ rủ nhau đến chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc rực rỡ đầu mùa lễ hội

ẢNH: THÁI HÒA

Không chỉ ở trung tâm, nhiều quán cà phê cũng "bắt trend" Giáng sinh sớm. Trên đường Phan Văn Trị (phường Gò Vấp), quán cà phê Mê trở thành điểm check-in mới với mặt tiền rực sáng cả đoạn đường.

"Mình biết đến quán qua mạng xã hội, thấy trang trí dễ thương quá nên rủ bạn tới chụp hình liền. Thấy quán trang trí nên mình cũng háo hức chờ Giáng sinh hơn", Phương Quỳnh (19 tuổi) nói.

Huyền Nương (24 tuổi) kể: "Bình thường đi ngang đã thấy quán đông rồi, nay trang trí Noel nên càng đông hơn nữa. Mình thấy cây thông lớn nhìn là thấy không khí Giáng sinh tới rồi".

Từ những tòa nhà sang trọng giữa trung tâm đến các quán cà phê nhỏ ở ngoại ô, thành phố đang được khoác lên tấm áo rực rỡ của mùa lễ cuối năm. Với nhiều người, việc dạo phố, chụp hình và tận hưởng không gian lung linh sớm không chỉ là để check-in, mà còn là cách tìm niềm vui, gặp gỡ và cảm nhận hơi ấm mùa lễ giữa thành phố luôn tất bật.

Còn 42 ngày nữa tới Giáng sinh: Góc sống ảo nào đang được ‘săn’ nhiều nhất - Ảnh 3.

Không gian quán cà phê Mê được trang trí hai cây thông lớn giăng kín đèn, cùng hàng chục con gấu bông khổng lồ và hộp quà treo lơ lửng

ẢNH: THÁI HÒA

Còn 42 ngày nữa tới Giáng sinh: Góc sống ảo nào đang được ‘săn’ nhiều nhất - Ảnh 5.

Không chỉ thu hút giới trẻ, nhiều gia đình cũng dẫn con nhỏ đến chụp ảnh, khiến góc phố vốn yên bình trở nên náo nhiệt hơn hẳn

ẢNH: THÁI HÒA


Khám phá thêm chủ đề

