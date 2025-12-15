Giáng sinh 2025, TP.HCM có thể se lạnh: Thời tiết lý tưởng đi chơi đêm Noel

Sau đợt se lạnh vào đầu tháng 12 ngắn ngủi, thời tiết TP.HCM mấy ngày qua nắng nóng trở lại. Tuy nhiên, người dân TP.HCM sắp được đón không khí Giáng sinh se lạnh như ở Đà Lạt vào đúng đêm Noel 24.12.

Thời tiết TP.HCM đêm Noel thấp nhất 22 độ C ẢNH: CHÍ HÙNG

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo hình thế thời tiết trong 24 - 48 giờ tới: áp cao lạnh lục địa suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định và có trục qua Trung Trung bộ. Gió đông bắc có cường độ mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ.

Dự báo hình thế thời tiết trong 3 - 10 ngày tới: áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và suy yếu dần, khoảng ngày 16 - 17.12 có khả năng được tăng cường yếu, lệch đông.

Sau đó khoảng ngày 20 - 21.12 được tăng cường mạnh hơn. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục hạ trục xuống phía nam, đi qua Nam Trung bộ - Nam bộ sau hoạt động suy yếu và rút chậm dần ra phía đông.

Nhiễu động gió đông trên cao tác động yếu đến thời tiết khu vực Nam bộ từ khoảng ngày 16 - 18.12 và khoảng ngày 20 - 22.12. Gió đông bắc duy trì cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ.

Từ khoảng ngày 21.12, thời tiết bắt đầu mát mẻ, dễ chịu hơn vì nhiệt độ giảm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cơ quan khí tượng dự báo, thời tiết TP.HCM những ngày tới sẽ hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Theo dự báo thời tiết, vào đêm 21 - 23.12, nhiệt độ thấp nhất ở một số phường/xã là 23oC như: Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi...

Riêng đêm 24.12 - đêm Giáng sinh, nhiệt độ tiếp tục xuống thấp hơn 1oC, mức nhiệt thấp nhất là 22oC ở một số phường/xã như trên. Đây là điều kiện thời tiết thuận lợi để người dân đi chơi đêm Noel, ngắm phố phường trang hoàng đèn rực rỡ ở khu trung tâm TP.HCM.