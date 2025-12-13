Thánh giá mạ vàng 400 kg trong Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Làm sao để vào chiêm ngắm?

Sau Thánh lễ do Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng làm chủ sự vào tối 8.12, người dân đã có thể vào chiêm ngắm 2 cây Thánh giá mạ vàng nặng 400 kg, cao 3,73 m, bề ngang là 1,85 m ở Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (phường Sài Gòn, TP.HCM). Tuy nhiên, trước mắt, người dân phải đáp ứng các yêu cầu này mới được vào trong.

Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng làm phép 2 cây Thánh giá mạ vàng tối 8.12 ẢNH: ĐỘC LẬP

Ai được vào trong Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn?

Chia sẻ với PV Thanh Niên, linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, Chánh xứ kiêm Trưởng ban trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cho biết, hiện nhà thờ chỉ đón tiếp giáo dân đến dự Thánh lễ vào 5 giờ 30 và 17 giờ 30 hằng ngày.

Các đoàn hành hương đã đăng ký cũng có thể vào nhà thờ theo những khung giờ sau:

Thứ ba đến thứ sáu: 8 giờ đến 11 giờ;



Thứ bảy : sau thánh lễ sáng - 11 giờ;



Buổi chiều các ngày: từ 14 - 16 giờ.



Như vậy, bà con giáo dân đi dự Thánh lễ và các đoàn hành hương đã đăng ký có thể vào trong nhà thờ để chiêm ngắm Thánh giá mạ vàng theo khung giờ trên.

Theo linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, những ngày qua nhiều người dân vì chưa nắm rõ thông tin đã đến cổng nhà thờ để hỏi thăm về việc vào chiêm ngắm Thánh giá mạ vàng. Tuy nhiên, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đang trong quá trình trùng tu, để bảo đảm an ninh, an toàn, trước mắt nhà thờ chỉ đón giáo dân dự Thánh lễ và các đoàn hành hương.

Khi công tác bảo đảm an toàn, trật tự được chuẩn bị xong, nhà thờ sẽ thông báo để người dân và du khách vào chiêm ngắm Thánh giá.

Vị linh mục Chánh xứ Nhà thờ Đức Bà mong các đoàn khách cảm thông vì bên trong nhà thờ nhiều hạng mục đang trùng tu, giàn giáo được sắp xếp nhiều nơi nên không gian hạn chế.



Thánh giá mạ vàng ở bên trong Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong thời gian này, 2 cây Thánh giá được đặt trong nhà thờ, bảo vệ bởi lớp kính Plexiglas (nhẹ và trong) để người dân chiêm ngắm, chụp ảnh.

2 cây Thánh giá mạ vàng được Tập đoàn Monument (Bỉ) chế tác. Công ty Firenze (Italia), nơi chuyên cung cấp vàng lá siêu mỏng từ năm 1600 thực hiện dát vàng. Cây Thánh giá đã có hải trình 5 tuần để di chuyển từ Bỉ về đến cảng Cái Mép và đưa về Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

Theo kế hoạch, đến khoảng tháng 3 - 4.2026 sau khi trùng tu xong 2 tháp kẽm, 2 cây Thánh giá sẽ được di chuyển lên.

Linh mục Hồ Văn Xuân cho biết: "Đối với chúng tôi Thánh giá rất linh thiêng, là biểu tượng của tình yêu mà Chúa Giêsu chết trên đó để chuộc tội cho nhân loại. Đó là biểu tượng của tình yêu và hy vọng. Nhà thờ nào cũng phải có Thánh giá. Ở châu Âu, các nhà thờ đều có Thánh giá mạ vàng. Thánh giá mạ vàng không phải là chúng tôi "xài sang" mà lớp mạ vàng giúp bảo vệ thép bên trong bền bỉ theo thời gian. Tuổi thọ có thể lên đến 100 năm".

Hai đế của Thánh giá là hình 2 bông hoa bách hợp cũng được mạ vàng ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn khởi công vào ngày 7.10.1877 và hoàn thành vào đúng lễ Phục sinh ngày 11.4.1880. Các vật tư chính để xây dựng nhà thờ như là xi măng, sắt thép, ngói, kính màu, chuông... đều được mang từ Pháp sang.

Thời kỳ đầu, nhà thờ được gọi là Nhà thờ Nhà nước, bởi vì tất cả kinh phí xây dựng đều do nhà nước Pháp cung cấp với số tiền 2,5 triệu francs Pháp theo thời giá lúc bấy giờ.

Khi mới hoàn thành công trình, hai gác chuông cao khoảng 37 m. Năm 1895, 2 tháp thép dạng chóp nhọn được lắp dựng thêm bên trên gác chuông, làm cho tháp nhà thờ vươn cao trên bầu trời với chiều cao mỗi tháp khoảng 57 m. Cùng với Thánh giá cao 3,5 m được lắp đặt trên đỉnh tháp, chiều cao công trình kể từ mặt đất đến đỉnh Thánh giá đã đạt độ cao khoảng 60,5 m.



