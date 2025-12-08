Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Thời tiết TP.HCM hôm nay sáng sớm 20 độ C: Trời se lạnh liên tục đến tết

Vũ Phượng
Vũ Phượng
08/12/2025 10:32 GMT+7

Sáng nay 8.12, thời tiết TP.HCM se lạnh. Trên điện thoại báo mức nhiệt lúc 6 - 7 giờ sáng là 20 độ C. Thời tiết se lạnh kéo dài đến khi nào?

Sáng nay 8.12, thời tiết TP.HCM se lạnh. Từ sáng sớm, người dân có thể cảm nhận được luồng gió lạnh khi di chuyển ra đường.

Trên các ứng dụng thời tiết của điện thoại thông báo mức nhiệt chỉ 20oC vào thời điểm 6 - 7 giờ sáng.

Sáng nay, thời tiết TP.HCM se lạnh - Ảnh 1.

Thời tiết TP.HCM sáng nay se lạnh

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, sáng nay thời tiết TP.HCM có mây thay đổi, trời nắng, không mưa. Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng là 24oC, độ ẩm 65%, gió đông bắc 2 m/giây.

Trước đó, ngày hôm qua, thời tiết TP.HCM có mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ ngày ít thay đổi hoặc có nơi tăng nhẹ. Theo số liệu, tại trạm Tân Sơn Nhất hôm qua cao nhất 32oC, thấp nhất 20oC. Một số nơi khác ở TP.HCM ghi nhận nhiệt độ thấp nhất hôm qua dao động 19,4 - 23oC, cao nhất 29 - 33oC.

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, những đợt lạnh xuất hiện thường xuyên hơn từ nay tới tết ở TP.HCM. Mỗi đợt lạnh có thể kéo dài từ 1 - 3 ngày.

Thời tiết TP.HCM tuần này thế nào?

Cơ quan khí tượng cho biết, hôm nay không khí lạnh được tăng cường yếu lệch đông và tiếp tục khuếch tán xuống phía nam. Gió đông bắc có cường độ mạnh trên vùng biển phía đông Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ hoạt động ổn định.

Áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển phía đông đảo Palawan (Philippines) xu hướng di chuyển theo hướng tây tây nam và đi vào khu vực giữa Biển Đông.

Sáng nay, thời tiết TP.HCM se lạnh - Ảnh 2.

Đến 9 giờ nắng lên nhưng thời tiết vẫn còn se lạnh

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay có mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Thời tiết TP.HCM hôm nay có mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ ở Bình Dương, Củ Chi, Hóc Môn thấp nhất 20oC; trung tâm TP.HCM thấp nhất 21oC; các nơi còn lại thấp nhất 23oC.

Triều cường tại TP.HCM ngày hôm nay tiếp tục ở mức cao trên báo động 3, bà con cần chủ động đề phòng ngập nước ở khu vực trũng thấp, khoảng 2 ngày tiếp theo mực nước triều cường xuống nhanh.

Từ 2 - 3 ngày tới, không khí lạnh có cường độ ổn định sau có cường độ suy yếu và di chuyển lệch dần ra phía đông. Gió đông bắc có cường độ giảm dần trên vùng biển phía Đông Nam bộ.

Sáng nay, thời tiết TP.HCM se lạnh - Ảnh 3.

Từ nay đến cuối năm, TP.HCM sẽ còn nhiều đợt se lạnh

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6 - 9 độ vĩ bắc nối với áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào khu vực giữa Biển Đông tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía đông nam khu vực giữa Biển Đông.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới xu hướng lấn tây, nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt hơn trên khu vực Nam bộ.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới có mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ về đêm xu hướng nhích nhẹ dần lên. Từ ngày 10.12 mưa giông xu hướng gia tăng lên diện rải rác, có nơi mưa vừa, mưa lớn.

Dự báo hình thế thời tiết trong 3 - 10 ngày tới: áp cao lục địa có cường độ suy yếu dần, từ khoảng ngày 13.12 tăng cường mạnh trở lại phía bắc nước ta, sau lấn dần xuống phía nam. Hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6 - 9 độ vĩ bắc nối với hoàn lưu vùng thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới từ ngày 10 - 12.12.

Trên các vùng biển phía nam, gió đông bắc hoạt động với cường độ mạnh, riêng từ ngày 10 - 12.12 có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới từ khoảng ngày 10.12 hoạt động mạnh hơn và lấn tây trở lại. Khoảng ngày 13.12 có xu hướng suy yếu và rút chậm ra phía đông.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo những ngày tới thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Xem thêm bình luận