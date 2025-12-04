Ngày 4.12, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ thông tin về tình hình triều cường TP.HCM của kỳ rằm tháng 10 âm lịch. Trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn biến đổi chậm.

Đến 7 giờ ngày 4.12, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại Trạm Phú An và Trạm Nhà Bè đã trên 1,5 m (vượt báo động 2); trạm Thủ Dầu Một vượt báo động 3.

Triều cường vượt báo động, TP.HCM có 23 tuyến đường có thể ngập nước ẢNH: PHẠM HỮU

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch trong những ngày tới.

Đỉnh triều cao nhất ngày đợt này có thể xuất hiện vào ngày 5 - 6.12, ở mức như sau:

Trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở khoảng 1,65 - 1,70 m, ở mức trên báo động 3 từ 0,05 - 0,10 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 - 6 giờ và từ 17 - 19 giờ;



Trạm Thủ Dầu Một ở khoảng 1,75 - 1,80 m, ở mức trên báo động 3 từ 0,15 - 0,20 m.



Người dân cần đề phòng mưa lớn, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 6 giật cấp 7, 8 và kết hợp triều cường cao gây ngập nước ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.

Ngày 5 - 6.12, triều cường TP.HCM đạt đỉnh: 23 tuyến đường này có thể ngập nước

Triều cường TP.HCM gây ngập ở đường nào?

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, có 23 tuyến đường sẽ bị ngập nước khi triều cường TP.HCM vượt báo động. Cụ thể:

Tại TP.HCM cũ: đường Calmette, Bình Quới, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Bình, quốc lộ 50, Nguyễn Văn Hưởng, Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ.

Tại Bình Dương cũ: ngã ba cống đường Thích Quảng Đức, đường ven rạch Bưng Cải, đường Hồ Văn Cống (thành phố Thủ Dầu Một cũ); khu vực suối Bình Thắng, đường quốc lộ 1K khu vực dốc Chú Hỏa đến rạch Cái Cầu (thành phố Dĩ An cũ); đường đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13) đoạn trước Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tân Hiệp Phát, đường Đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13) đoạn trước Công ty Fito, đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn cống ngang cầu Nhỏ (thành phố Thuận An cũ).

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ: khu Decoimex mở rộng, phường 9 cũ, hẻm 646 đường 30/4, cuối hẻm 842 đường Bình Giã.



TP.HCM hết mưa giông, nóng oi bức buổi trưa

Cơ quan khí tượng cho biết, không khí lạnh đang tăng cường xuống phía nam ảnh hưởng đến các tỉnh Đông Bắc bộ, phía Tây Bắc bộ; khu vực bắc và phía bắc của Trung Trung bộ. Vùng hội tụ gió trên khu vực Nam bộ tiếp tục di chuyển sang phía tây tây nam và suy yếu dần (vào ngày mai).

2 - 3 ngày tới, TP.HCM hết mưa giông, nóng oi bức buổi trưa ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay trời khá nhiều mây, mưa nhiều tiếp tục duy trì tương đương 24 giờ qua nhưng về lượng mưa có xu hướng giảm chậm. Mưa giông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh. Trong ngày có lúc trời giảm mây, giảm mưa và hửng nắng nhẹ.

Thời tiết TP.HCM hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Trong ngày có lúc trời giảm mây, giảm mưa và hửng nắng nhẹ.

Từ 2 - 3 ngày tới, thời tiết TP.HCM có mây thay đổi, ngày nắng, mưa giảm dần chỉ còn xuất hiện vài nơi mang tính chất cục bộ, thời gian nắng có xu hướng gia tăng vào buổi trưa trời khá oi bức, độ ẩm trong không khí có phần xuống thấp nguy cơ cao xảy ra cháy nổ.

Bên cạnh đó, triều cường tiếp tục lên cao theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch, người dân cần đề phòng ngập nước ở khu vực trũng thấp, ven sông.