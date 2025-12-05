Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Triều cường TP.HCM hôm nay 5.12 gây ngập nhiều tuyến đường, thời tiết sắp se lạnh

Vũ Phượng
Vũ Phượng
05/12/2025 12:04 GMT+7

Triều cường TP.HCM hôm nay 5.12 vượt báo động 3 gây ngập nhiều tuyến đường vào sáng sớm và chiều tối; thời tiết sắp se lạnh trở lại.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua, về tình hình triều cường TP.HCM, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn biến đổi chậm.

Đến 7 giờ ngày 5.12, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm ở mức như sau: trạm Nhà Bè 1,69 m, trạm Phú An 1,67 m; trong khi đó, mực nước triều cường ở mức 1,5 m đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập nước.

Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước cao nhất tính đến sáng nay là 1,81 m.

Triều cường TP.HCM hôm nay 5.12 gây ngập nhiều tuyến đường, thời tiết sắp se lạnh - Ảnh 1.

Chiều nay một số tuyến đường ở TP.HCM sẽ bị ngập nước do triều cường

ẢNH: PHẠM HỮU

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch trong những ngày tới. Đỉnh triều cao nhất ngày đợt này có thể xuất hiện vào ngày 5 - 6.12, ở mức như sau:

  • Trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở khoảng 1,70 - 1,75 m, ở mức trên báo động 3 từ 0,10 - 0,15 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 - 6 giờ và từ 17 - 19 giờ;
  • Trạm Thủ Dầu Một ở khoảng 1,80 - 1,85 m, ở mức trên báo động 3 từ 0,20 - 0,25 m.

Người dân cần đề phòng mưa lớn, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 6 giật cấp 7, 8 và kết hợp triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.

Cảnh báo triều cường ở TP.HCM: Siêu trăng lạnh xuất hiện ảnh hưởng thế nào?

Thời tiết TP.HCM sắp se lạnh

Theo cơ quan khí tượng, hôm nay, thời tiết TP.HCM ít mây, không mưa. Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng là 29oC (cao hơn 4oC so với hôm qua), độ ẩm 79%, gió nhẹ.

Hôm qua 4.12, thời tiết TP.HCM nhiều mây, có lúc có mưa, về đêm mưa giảm. Nhiệt độ cao nhất 28,5 - 29,4oC, thấp nhất 23,5 - 24,3oC. Tại trạm Tân Sơn Nhất, nhiệt độ cao nhất 29oC, thấp nhất ban đêm 25oC, độ ẩm thấp nhất 75%, độ ẩm cao nhất 94%. Gió đổi hướng 1 - 2 m/giây.

Triều cường TP.HCM hôm nay 5.12 gây ngập nhiều tuyến đường, thời tiết sắp se lạnh - Ảnh 2.

Thời tiết TP.HCM sắp đón đợt se lạnh mới

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thời tiết Nam bộ hôm qua nhiều mây, có lúc có mưa, lượng mưa phổ biến giảm so với 24 giờ trước, tuy nhiên phía bắc Đông Nam bộ mưa tăng, một số nơi có mưa lớn. Nhiệt độ ngày giảm 1 - 2oC, đêm một số nơi giảm nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28 - 31oC, thấp nhất 23 - 26oC.

Hôm nay 5.12, không khí lạnh khuếch tán yếu xuống Nam bộ. Vùng hội tụ gió trên cao tại Nam bộ suy yếu. Thời tiết Nam bộ hôm nay có mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 31 - 33oC.

Triều cường TP.HCM hôm nay tiếp tục ở mức cao trên báo động 3, người dân cần chủ động đề phòng ngập nước ở khu vực trũng thấp. Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay có mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 32oC, thấp nhất 25oC.

Triều cường TP.HCM hôm nay 5.12 gây ngập nhiều tuyến đường, thời tiết sắp se lạnh - Ảnh 3.

Không còn mưa giông, TP.HCM sẽ se lạnh từ đêm 6.12

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ 2 - 3 ngày tới, không khí lạnh khống chế khu vực Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục tăng cường sâu hơn xuống phía nam, tác động nhiều hơn đến khu vực Nam bộ.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới có mây thay đổi, ngày nắng. Mưa giảm chỉ còn xuất hiện vài nơi với lượng không nhiều. Từ đêm 6.12, nhiệt độ sẽ giảm từ 2 - 3oC, trời se lạnh, phía bắc của Đông Nam bộ có nơi trời lạnh.

