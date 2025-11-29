Trời TP.HCM se lạnh khác lạ, bão số 15 áp sát đất liền, triều cường dâng cao

Sáng nay 29.11, thời tiết TP.HCM se lạnh, có gió nhẹ. Đây là dạng thời tiết thường gặp vào thời điểm cuối năm, khi Noel cận kề. Đến 9 giờ, nắng mạnh, trời ấm dần lên.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, 8 giờ sáng nay nhiệt độ TP.HCM là 24oC (tăng 2oC so với hôm qua), độ ẩm 74% (65%), gió bắc 4 m/giây.

Thời tiết TP.HCM se lạnh kéo dài đến khoảng ngày 3.12 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hôm nay, áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và suy yếu. bão số 15 đang hoạt động trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông. Yếu tố chi phối chính khu vực Nam bộ vẫn là trường gió bắc đến tây bắc.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, thời tiết hầu hết không mưa. Nhiệt độ ngày ít thay đổi, đêm tăng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29 - 32oC. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm ở Đông Nam bộ từ 21 - 24oC, có nơi dưới 21oC, miền Tây từ 22 - 25oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất ở Bình Dương, Củ Chi, Hóc Môn là 20oC, thấp nhất ở trung tâm TP.HCM 21oC, khu vực còn lại thấp nhất 22oC. TP.HCM se lạnh vào thời điểm đêm và sáng sớm.

Từ 2 - 3 ngày tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, khoảng đêm 30.11 và ngày 1.12 được tăng cường yếu lệch đông. Trong khi đó, bão số 15 sẽ áp sát dần khu vực đất liền, khoảng từ đêm 30.11, ảnh hưởng bởi rìa hoàn lưu bão, khu vực Đông Nam bộ sẽ có mưa trở lại từ chiều tối ngày mai (30.11), tuy nhiên mưa cũng chỉ xảy ra rải rác, có nơi mưa vừa.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm mai trở đi, khu vực Đông Nam bộ có mưa gia tăng và xảy ra rải rác, khu vực miền Tây có mưa vài nơi.

Thời tiết chủ yếu se lạnh về đêm và sáng sớm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ 3 - 10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, khoảng ngày 1.12 khả năng được tăng cường yếu lệch đông, sau có khả năng tăng cường trở lại vào khoảng ngày 2 - 3.12.

Cơn bão số 15 di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc, sau đổi hướng tây và tây tây nam di chuyển vào đất liền Nam Trung bộ, cường độ suy yếu dần. Cơn áp thấp nhiệt đới hoạt động ở phía nam Biển Đông tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc, cường độ suy yếu dần.

Gió đổi hướng với cường độ yếu đến trung bình, từ khoảng ngày 5 - 6.12 gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần trở lại trên các vùng biển phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ, từ khoảng ngày 2.12 có xu hướng lấn Tây.

Do đó, trong thời gian trên, cơ quan khí tượng lưu ý người dân TP.HCM cần đề phòng mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

TP.HCM sắp vào đợt triều cường mới

Trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên chậm và ở mức cao. Đến 7 giờ ngày 29.11, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm ở mức như sau: trạm Nhà Bè ở mức báo động 2, trạm Phú An trên báo động 2 là 0,03 m, trạm Thủ Dầu Một trên báo động 3 là 0,05 m.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên chậm trong 5 ngày tới. Đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Phú An và Nhà Bè dao động ở mức cao từ báo động 2 đến báo động 3, trạm Thủ Dầu Một ở mức cao trên báo động 3 từ 0,05 - 0,17 m.

Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.