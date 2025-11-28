Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Thời tiết TP.HCM sáng nay 19 độ C, nhiều người co ro ngỡ như 'mùa đông đã về'

Vũ Phượng - Bùi Quốc Hoàng
28/11/2025 09:18 GMT+7

Thời tiết TP.HCM sáng nay 19 độ C, nhiều người mặc thêm áo khoác, áo hoodie ra đường bắt đầu ngày mới cảm thấy 'như mùa đông đã về'.

Sáng nay, thời tiết TP.HCM se lạnh khác lạ. Khoảng 6 giờ sáng, ứng dụng thời tiết trên điện thoại hiển thị 19oC. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi bước ra khỏi nhà vì cảm thấy "như mùa đông đã về".

Thời tiết TP.HCM sáng nay 19 độ C, người dân co ro ra đường - Ảnh 1.

Sáng nay thời tiết TP.HCM se lạnh, người dân khoác áo ấm ra đường

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Không chỉ các khu vực nhiều cây xanh như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Dương, Cần Giờ, Nhà Bè... thời tiết se lạnh xuất hiện ở cả khu trung tâm - nơi vốn luôn nóng bức vì xe cộ đi lại tấp nập.

Nhiệt độ xuống thấp khiến nhiều người dù mặc áo ấm, áo hoodie nhưng vẫn co ro lái xe và có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của thời tiết.

Trên nhiều tuyến đường như Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Võ Thị Sáu hình ảnh người dân khoác thêm áo ấm, quàng khăn mỏng, bịt kín khẩu trang xuất hiện dày đặc.

Thời tiết TP.HCM sáng nay 19 độ C, người dân co ro ra đường - Ảnh 2.

Trẻ em được cha mẹ mặc thêm áo khoác giữ ấm trong thời tiết se lạnh buổi sáng

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhiều người tranh thủ mặc áo gió, áo len mỏng khi ra đường, nhất là học sinh, sinh viên và người lao động di chuyển sớm.

Tại các quán cà phê ven đường, nhiều người chọn ngồi ngoài trời để tận hưởng không khí se lạnh hiếm có. Chị Minh Hồng (ở phường Bình Thạnh) chia sẻ: "Sáng nay ra đường thấy lạnh rõ rệt nên tôi phải quay vào lấy thêm áo khoác. Ở TP.HCM mà có cảm giác giống Đà Lạt như vậy thì thật dễ chịu, đi làm mà tinh thần cũng thoải mái hơn".

Không ít người cũng cho biết rất lâu rồi mới cảm nhận được cái se lạnh buổi sáng sớm ở thành phố.

Thời tiết TP.HCM sáng nay 19 độ C, người dân co ro ra đường - Ảnh 3.
Thời tiết TP.HCM sáng nay 19 độ C, người dân co ro ra đường - Ảnh 4.
Thời tiết TP.HCM sáng nay 19 độ C, người dân co ro ra đường - Ảnh 5.

Thời tiết TP.HCM khác lạ trong sáng nay,dù mặc áo ấm nhưng nhiều người vẫn thấy lạnh khi chạy xe

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Với các shipper và người làm việc ngoài trời, thời tiết se lạnh giúp việc di chuyển bớt mệt hơn so với những ngày nắng nóng.

Theo ghi nhận, khoảng 9 giờ, nắng vẫn yếu, nhiệt độ tăng lên 23oC nhưng cảm giác gió lạnh vẫn len lỏi, khác lạ so với ngày thường.

Thời tiết TP.HCM se lạnh đến khi nào?

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, thời tiết TP.HCM se lạnh là do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh từ phía bắc khuếch tán xuống phía nam. Không khí lạnh tiếp tục tăng cường trong những ngày qua khiến nhiệt độ chung của khu vực giảm đáng kể.

Đợt se lạnh này ở TP.HCM có khả năng kéo dài đến ngày 3.12.

Thời tiết TP.HCM sáng nay 19 độ C, người dân co ro ra đường - Ảnh 6.

Người dân đi lễ sớm trước nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự báo từ 3 - 5 ngày tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, khoảng ngày 4 - 5.12 khả năng được tăng cường trở lại. Gió đổi hướng với cường độ yếu, từ khoảng ngày 5 - 6.12 gió đông bắc hoạt động mạnh dần trở lại trên các vùng biển phía nam.

Cơn bão số 15 di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc và có cường độ suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ suy yếu và rút ra phía đông, khoảng tới ngày 2.12 xu hướng lấn tây yếu.

Thời tiết TP.HCM sáng nay 19 độ C, người dân co ro ra đường - Ảnh 7.

Đợt thời tiết se lạnh ở TP.HCM có thể kéo dài đến ngày 3.12

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo người dân cần đề phòng mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Thời tiết TP.HCM hôm nay se lạnh, Nam bộ có nơi dưới 18 độ C

Thời tiết TP.HCM hôm nay se lạnh, Nam bộ có nơi dưới 18 độ C

Hôm nay 27.11, thời tiết TP.HCM dự báo xuống thấp nhất 20 độ C ở Bình Dương, Củ Chi, Hóc Môn; trung tâm và các nơi còn lại thấp nhất 21 độ C. Vì sao?

