Thời tiết TP.HCM hôm nay se lạnh, Nam bộ có nơi dưới 18 độ C

Sáng nay, thời tiết TP.HCM se lạnh. Lúc 8 giờ, nhiệt độ là 24oC, độ ẩm 78%, gió bắc 2 m/giây. Nhiệt độ này đã xuống thấp hơn ngày hôm trước 2oC. Người dân ra đường sáng sớm có thể cảm nhận rõ về tiết trời "như ở Đà Lạt".

Đây cũng là kiểu thời tiết thường gặp ở TP.HCM vào thời điểm cuối năm, khi Noel cận kề.

Thời tiết TP.HCM hôm nay có thể xuống thấp nhất 20 độ C ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước đó, ngày hôm qua, thời tiết TP.HCM có mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất ngày ít thay đổi, có nơi giảm nhẹ. Đêm và sáng sớm ít thay đổi, trời se lạnh.

Nhiệt độ TP.HCM thấp nhất hôm qua dao động 21,6 - 23oC, riêng Vũng Tàu 24,5oC. Tại trạm Tân Sơn Nhất, nhiệt độ thấp nhất hôm qua là 23oC. Gió bắc 2 - 5 m/giây.

Về nguyên nhân thời tiết TP.HCM se lạnh, đại diện Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ giải thích vì áp cao lạnh lục địa suy yếu chậm. Rãnh áp thấp xích đạo có trục ở vào khoảng 4 - 8 độ vĩ bắc nối với bão số 15. Gió đông bắc hoạt động mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ.

Thời tiết TP.HCM se lạnh về đêm và sáng sớm

Theo cơ quan khí tượng, khu vực Nam bộ nằm ở rìa phía nam của áp cao lạnh lục địa đang được tăng cường bổ sung. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng bởi hoạt động của cơn bão số 15 trên khu vực giữa Biển Đông nên trên đất liền Nam bộ nằm trong trường gió bắc đến tây bắc.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay có mây thay đổi, ngày nắng, thời tiết hầu hết không mưa. Nhiệt độ ban ngày ít thay đổi, nhiệt độ thấp nhất đêm nay có khả năng sẽ còn giảm nhẹ. Dự báo nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống 18 - 22oC, có nơi dưới 18oC; miền Tây thấp nhất 20 - 24oC.

Thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất ở Bình Dương, Củ Chi, Hóc Môn có thể xuống 20oC. Khu vực trung tâm TP.HCM và Bà Rịa, Vũng Tàu, Cần Giờ thấp nhất 21 - 22oC.

Từ 2 - 3 ngày tới, khu vực Nam bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp cao lạnh lục địa tăng cường. Và do ảnh hưởng bởi hoạt động của cơn bão số 15 trên khu vực giữa Biển Đông nên trên đất liền Nam bộ nằm trong trường phân kỳ gió (gió có hướng tây bắc) mang đến thời tiết ít mưa.

Vào thời điểm cuối năm, thời tiết TP.HCM thường có những đợt se lạnh liên tiếp ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới có mây thay đổi, ngày nắng, có lúc nắng gián đoạn, đêm hầu hết là không mưa. Đêm và sáng sớm trời se lạnh, có nơi trời lạnh và có nơi xuất hiện sương mù nhẹ.

Về triều cường, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn xuống nhanh và vẫn duy trì ở mức cao.

Đến 7 giờ ngày 27.11, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm ở mức như sau: trạm Nhà Bè ở mức xấp xỉ báo động 2, trạm Phú An ở mức báo động 2, trạm Thủ Dầu Một trên báo động 3.

Cơ quan này dự báo, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ xuống chậm trong 2 - 3 ngày tới, sau lên chậm. Trong 5 ngày tới, đỉnh triều cao nhất ngày duy trì ở mức báo động 1 đến báo động 2, riêng trạm Thủ Dầu Một ở mức báo động 2 đến báo động 3.

Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong TP.HCM.